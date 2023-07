Công ty thép đầu tiên báo lỗ kỷ lục lịch sử trong quý 2/2023

Bức tranh tài chính kinh doanh quý 2/2023 của doanh nghiệp dần được công bố, với ngành thép đang cho thấy rằng thêm một quý kinh doanh ảm đạm.

Công ty thép đầu tiên báo lỗ trong quý 2/2023 là Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TIS). Theo đó, trong kỳ, Gang thép Thái Nguyên ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm từ 3.187 tỷ đồng năm ngoái xuống còn 1.946 tỷ đồng quý 2 năm nay.

Kinh doanh dưới giá vốn khiến Gang thép Thái Nguyên báo lỗ gộp 24 tỷ đồng. Chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi vay tăng mạnh; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp đôi, dẫn đến lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 114 tỷ đồng trong khi năm ngoái lãi 16,8 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh, TIS báo lỗ 98 tỷ đồng sau thuế, con số này năm ngoái có lãi 3,9 tỷ đồng.

Như vậy đây là quý thứ 4 liên tiếp báo lỗ của Gang thép Thái Nguyên đồng thời là mức lỗ kỷ lục trong lịch sử của công ty này.

Lý giải nguyên nhân thua lỗ, theo đại diện Gang Thép Thái Nguyên, do quý 2/2023, thị trường tiêu thụ thép gặp nhiều khó khăn, sản lượng và giá bán giảm trong khi giá nguyên vật liệu đầu vào cao. Sản lượng tiêu thụ thép cán giảm 42.708 tấn tương ứng giảm 24,5% so với cùng kỳ. Giá thép bình quân giảm mạnh 15,3% trong khi đó giá vốn giảm thấp hơn 12,9%. Chi phí quản lý tăng chủ yếu do hoàn nhập dự phòng tiền lương. Lỗ hoạt động tài chính do tăng chi phí lãi vay và trích lập dự phòng đầu tư dài hạn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu của TIS giảm từ 6.920 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái xuống còn 4.360 tỷ đồng quý 2 năm nay. Lợi nhuận gộp do đó giảm còn 31,6 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng mạnh chủ yếu là chi phí lãi vay dẫn đến Gang thép Thái Nguyên báo lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 133 tỷ đồng trong khi năm ngoái vẫn có lãi 58 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí phát sinh, lỗ sau thuế 6 tháng qua của TIS là 117 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của Gang thép Thái Nguyên.

Tổng tài sản tính tới cuối tháng 6/2023 của Gang thép Thái Nguyên là 10.617 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng lên 8.785 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 1.832 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty CP Thép Mê Lin (MEL) là doanh nghiệp ngành thép đầu tiên báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2023 với lợi nhuận sau thuế quý 1/2023 vỏn vẹn 1 tỷ đồng, con số này của năm ngoái là 1,6 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm tới nay, lợi nhuận của Thép Mê Lin đạt 3 tỷ đồng, giảm 75% so với năm ngoái.

Trong báo cáo ước tính kết quả kinh doanh mới đây, SSI cũng cho rằng HPG và HSG hai ông lớn ngành thép ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh.

Cụ thể, SSI ước tính lợi nhuận của HPG trong Q2/2023 có thể giảm hơn 70% đạt 1,2 nghìn tỷ đồng, nhưng có thể phục hồi so với quý trước nhờ tỷ lệ công suất hoạt động cải thiện từ mức đáy 65% trong Q120/23 lên khoảng 72% trong Q2/2023. Sản lượng thép xây dựng vẫn yếu trong quý, với mức giảm 25% svck và giảm 10% so với quý trước.

Tuy nhiên, sản lượng HRC đạt 733 nghìn tấn (+11% svck) nhờ kênh xuất khẩu chiếm 47% tổng sản lượng tiêu thụ HRC trong Q2/2023, so với mức chỉ chiếm 3% trong năm 2022. Ngoài ra, lợi nhuận trong Q2/2023 có thể cũng được hỗ trợ nhờ giá HRC tăng cao hơn khi công ty áp dụng cho các đơn đặt hàng trước.

Còn với HSG, ước tính lợi nhuận trong Q2/2023 của HSG có thể giảm hơn 10% so với cùng kỳ do giá thép trong khu vực giảm. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là sản lượng tiêu thụ có dấu hiệu phục hồi nhờ kênh xuất khẩu.