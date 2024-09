Đà giảm tiếp tục, thanh khoản nhích tăng

Thị trường vẫn rất ảm đạm khi các thông tin bão lũ tiếp tục đang làn tràn, mức thua lỗ gia tăng thúc đẩy nhu cầu cắt lỗ nhiều hơn. Tuy nhiên quán tính đã có tín hiệu giảm, ít nhất là trong phiên sáng nay và dòng tiền bắt đáy xuất hiện rõ hơn khi bắt đầu đỡ giá lên cao hơn mức thấp nhất phiên.

VN-Index kết phiên sáng giảm 6,82 điểm tương đương -0,54%, tuy nhiên độ rộng rất tệ với 80 mã tăng/298 mã giảm, trong đó 106 cổ phiếu giảm quá 1%. Rõ ràng là chỉ số không phản ánh hết mức độ thiệt hại ở cổ phiếu.

Nhóm blue-chips cũng giảm trên diện rộng, rổ VN30 chỉ có 6 mã tăng/22 mã giảm nhưng chỉ số đại diện cũng chỉ mất 0,32%. Rổ này chỉ có 5 mã giảm quá 1% là VIC giảm 1,74%, VHM giảm 1,4%, VRE giảm 1,3%, POW giảm 1,15%, SSI giảm 1,08%. Trong số này chỉ có VIC và VHM thuộc Top 10 vốn hóa thị trường.

Cổ phiếu blue-chips vẫn là nhóm ít thiệt hại nhất trong phiên sáng nay, 6 mã đi ngược dòng là SSB, VJC, FPT, STB, TPB và SAB. Trong khi đó Midcap giảm 0,69%, Smallcap giảm 0,78%. Đại đa số các cổ phiếu giảm mạnh quá 1% đều thuộc hai nhóm này, dù vậy cũng không nhiều mã xuất hiện áp lực bán đột biến.

Giao dịch đáng chú ý nhất là NVL đang giảm sàn với thanh khoản 575,5 tỷ đồng, dẫn đầu thị trường. Cổ phiếu này còn đang dư bán sàn 2,15 triệu đơn vị. Ngoài ra chỉ có VHM, SSI, DIG có giao dịch trên 100 tỷ đồng và mức giảm giá hơn 1%. Nhóm tầm trung như VRE, HDG, VND, DBC, TCH, NTL khớp lệnh trên dưới 50 tỷ đồng. Tính chung 106 cổ phiếu sàn HoSE đang giảm hơn 1% so với tham chiếu thì cũng chỉ chiếm khoảng 36% tổng mức khớp lệnh sàn này, trong đó 72,3% dồn vào 10 cổ phiếu thanh khoản cao nhất.

Nhóm đi ngược dòng sáng nay không còn nổi bật về ngành như trước. Cổ phiếu thực phẩm lẫn thép đã suy yếu trở lại. PAN vẫn tăng 1,52% nhưng DBC đã rơi 1,18%, LTG giảm 1,9%, BAF giảm 0,26%... Nhóm tăng trên 1% ở HoSE có 26 mã nhưng đều thanh khoản rất kém. Các mã như FTS, PC1, PDR, VGC… có thanh khoản khá hơn nhưng mức tăng không đáng kể.

Tổng thể giao dịch sàn HoSE phiên sáng tăng nhẹ 6,3% so với sáng hôm qua, đạt gần 5.814 tỷ đồng. Tính cả HNX, hai sàn khớp tăng 5,8%, đạt 6.185 tỷ đồng. Dù độ rộng rất tiêu cực nhưng cũng khá nhiều cổ phiếu đã có diễn biến phục hồi nhẹ so với đáy. Thống kê tại HoSE, hơn 27% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch sáng nay đạt biên độ hồi giá từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Khoảng 27% số cổ phiếu đang đóng cửa giá thấp nhất. Như vậy tỷ lệ phục hồi giá có thể khác nhau về cường độ, nhưng số lớn hơn là đã thoát đáy.

Dòng tiền mua vẫn không cho thấy sự chủ động rõ rệt. VN-Index phục hồi khoảng 3,6 điểm so với đáy nhưng chủ yếu là nhờ một số trụ đang được nâng dần lên. VHM đã tăng 1,08% so với giá đá, TCB hồi 0,68%, FPT hồi 0,77%, CTG hồi 0,87%... Cả rổ VN30 chỉ còn 4 mã chưa thoát đáy là HPG, PLX, SHB và VCB. Do đó thanh khoản tăng chậm sáng nay có phần của bên bán chưa xả nhiều hơn. Ngoài ra NVL cũng là nhân tố chính đẩy thanh khoản sàn HoSE lên. Cổ phiếu này giao dịch gấp 10,2 lần so với sáng hôm qua, mức tăng tuyệt đối là 519,1 tỷ đồng, trong khi cả sàn HoSE tăng giao dịch 343,8 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài đang giao dịch khá cân bằng, mức bán ròng khoảng 42,3 tỷ đồng trên HoSE. Vài cổ phiếu bị bán nổi bật là MWG -25,6 tỷ, MSN -25,3 tỷ, HPG -24 tỷ. Bên mua cũng có FPT +52,9 tỷ, VNM +36 tỷ, PDR +22,7 tỷ, VHM +20,5 tỷ.

Thị trường đang trong nhịp điều chỉnh rõ ràng, nên dòng tiền bắt đáy sẽ là yếu tố được quan sát kỹ lượng. Nếu nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi ở các mức giá thấp, cổ phiếu sẽ giảm giá trên diện rộng và đóng cửa bằng hoặc sát giá thấp nhất ngày. Ngược lại, nếu cầu đỡ chủ động nâng giá, tùy sức mua sẽ kéo giá phục hồi lên. Sáng nay đại đa số cổ phiếu đã có điểm giá thấp nhất, do đó diễn biến phiên chiều sẽ được so sánh trong tương quan với đáy này để đánh giá hiệu quả của dòng tiền bắt đáy.