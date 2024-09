Cổ phiếu HNG và HBC chính thức giao dịch trên UPCoM vào ngày 18/9 tới

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NỘi (HNX) thông báo chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vào giao dịch trên thị trường giao dịch UPCoM.

Theo đó, 1.108.553.895 cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai chính thức giao dịch trên UPCoM từ ngày 18/9 tới với giá 4.600 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, HOSE đã có quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai do HNG đang thuộc diện cổ phiếu bị kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 bị âm (1.119,43 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2022 âm 3.576,45 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021, 2022, 2023, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ HAGL Agrico lần lượt âm 1.119,43 tỷ, 3.576,45 tỷ, 1.098,46 tỷ đồng.

Với việc lỗ 3 năm liên tiếp, HNG thuộc diện "cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi kết quả sản xuất - kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tục, hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp, hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét".

Theo báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét, HNG báo lỗ hợp nhất 363,6 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 247,1 tỷ đồng) - trong khi đó, lợi nhuận trên BCTC riêng đạt 215,5 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 4,6 tỷ đồng).

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế trên BCTC tổng hợp soát xét bán niên 2024 là 215,5 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2023 lỗ 4,6 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tỷ giá USD/VND biến động mạnh trong 6 tháng năm 2024 nên Công ty ghi nhận lãi phát sinh chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản công nợ phải thu Công ty con và các đối tượng khác có gốc ngoại tệ.

Còn lỗ sau thuế trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2024 là 363,5 tỷ đồng. Nguyên nhân lỗ ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Cụ thể:

- Cây ăn trái: doanh thu 6 tháng năm 2024 chỉ đạt 87 tỷ đồng, sản lượng 7.193 tấn, giảm 54% so với cùng kỳ 15.690 tấn. Nguyên nhân do trong kỳ Công ty chỉ tập trung chăm sóc và khai thác trên 971 ha diện tích vườn chuối có hiệu quả, so với cùng kỳ là 1.986 ha. Phần diện tích còn lại đã dừng chăm sóc để tập trung nguồn lực tiến hành đầu tư mới đối với hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất; đẩy mạnh tập trung vào công tác quy hoạch, đầu tư đồng bộ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. Theo đó, Công ty xác định và ghi nhận khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho với giá trị 159 tỷ đồng.

- Cây cao su: doanh thu 6 tháng năm 2024 chỉ đạt 58 tỷ đồng, sản lượng 1.721 tấn. Nguyên nhân chủ yếu do tình trạng thiếu công nhân cạo mủ. Bên cạnh đó, chi phí giá vốn vườn cây lớn chủ yếu là chi phí khấu hao dẫn đến doanh thu không bù đắp đủ chi phí.

Trong BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2024, kiểm toán viên có nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục, nguyên nhân là công ty đã phát sinh khoản lỗ thuần là 363 tỷ đồng; lỗ lũy kế là 8.466 tỷ đồng; nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 10.345 tỷ đồng và vi phạm một số điều khoản của các khoản vay.

Công ty đang tiếp tục triển khai các dự án để đảm bảo dòng tiền hoạt động kinh doanh, thực hiện tái cơ cấu một số khoản nợ và làm việc với các bên liên quan giải quyết công nợ và nhận lại các chứng nhận quyển sử dụng đất các dự án tại Lào và Campuchia, để triển khai pháp lý đầu tư dự án và huy động nguồn vốn để có dòng tiền đầu tư.

Trên cơ sở này, Công ty đã lập và trình bày Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2024 đáp ứng giả định hoạt động liên tục trong vòng 12 tháng tới.

Cùng ngày 18/9, 347.213.270 cổ phiếu HBC của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chính thức giao dịch trên UPCoM với giá 5.700 đồng/cổ phiếu.

Được biết, HOSE đã có quyết định huỷ niêm yết bắt buộc hơn 347,2 triệu cổ phiếu HBC. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực là ngày 6/9 tới và ngày giao dịch cuối cùng trên HOSE là ngày 5/9, sau đó cổ phiếu này sẽ đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.

Lý do hủy niêm yết là do Xây dựng Hòa Bình có tổng lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, thuộc trường hợp chứng khoán bị huỷ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm 3 khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Mới đây, HBC vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2024 với doanh thu đạt 3.812 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 830 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ghi nhận lỗ 713 tỷ đồng. So với báo cáo tài chính tự lập, khoản lãi sau thuế trên tăng thêm 88,76 tỷ đồng.

Tại ngày 30/06/2024, Tập đoàn có khoản lỗ lũy kế là 2.403 tỷ đồng (ngày 31/12/2023 là 3.240 tỷ đồng) và một sổ khoản nợ quá hạn thanh toán. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản tiếp tục bị tác động nhiều biến cố bất lợi ờ trong nưởc và trên thế giới và khả năng thanh khoản của các chủ đầu tư bất động sản suy giảm mạnh đã ảnh hưởng đáng kể đến tình hình hoạt động kinh doanh và dòng tiền trả nợ của Tập đoàn.