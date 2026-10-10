Đà Nẵng chấp thuận nhà đầu tư Khu công nghiệp WHA với tổng vốn hơn 2.700 tỷ đồng

Theo đó, Dự án có quy mô 400ha, triển khai tại 2 xã Thăng Bình và Đồng Dương, với tổng vốn đầu tư là 2.709 tỷ đồng (tương đương 105 triệu USD). Trong đó, nhà đầu tư góp 459,24 tỷ đồng, chiếm 16,95%; vốn huy động là 2.249,76 tỷ đồng, chiếm 83,05%. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, tính từ thời điểm Nhà nước quyết định cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.
Theo kế hoạch, giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự kiến thực hiện từ quý II/2026 đến quý IV/2027; công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng thực hiện từ quý IV/2026 đến quý I/2031 (theo tiến độ của từng giai đoạn triển khai xây dựng của dự án).
Dự án được chia thành 2 giai đoạn xây dựng, cụ thể: Giai đoạn 1 triển khai trên diện tích 200ha, dự kiến từ quý IV/2027 đến quý IV/2030; giai đoạn 2 thực hiện trên 200ha còn lại, từ quý I/2031 đến quý I/2034.
Theo dự kiến, thời gian xây dựng cơ bản, đưa công trình vào hoạt động, khai thác và vận hành là 72 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.
UBND TP. Đà Nẵng giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án, bảo đảm thực hiện đúng nội dung được chấp thuận theo quy hoạch và quy định pháp luật.
Đồng thời thành phố cũng yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và kinh doanh bất động sản. Đáng chú ý là dự án phải bố trí quỹ đất xây dựng nhà lưu trú công nhân cùng các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng phục vụ người lao động theo quy hoạch được phê duyệt.
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