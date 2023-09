Đà Nẵng đấu giá thành công 02 khu đất tổng diện tích hơn 37.000 m2

Các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành thủ tục về đấu giá quyền sử dụng đất và đề nghị UBND thành phố ban hành các quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của 2 doanh nghiệp để thực hiện đầu tư các dự án về thương mại và giáo dục theo quy định.

Cụ thể, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1937/QĐ-UBND công nhận Công ty cổ phần Giáo dục Việt Mỹ Hải Phòng trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất ký hiệu A5-12 (Trường liên cấp quốc tế) thuộc Khu E2 mở rộng (giai đoạn 1), nằm trên địa bàn phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Khu đất ký hiệu A5-12 này thuộc Khu E2 mở rộng (giai đoạn 1) có diện tích 18.698 m2; giá trúng đấu giá của khu đất là 425.432 đồng/m2/năm. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm.

Cùng với đó, UBND TP. Đà Nẵng cũng đã ban hành Quyết định số 1936/QĐ-UBND, công nhận Công ty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) có địa chỉ tại Khu B, Khu đô thị mới An Phú - An Khánh, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP.HCM trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu thương mại dịch vụ (siêu thị) tại khu vực phía Đông Nam ký túc xá sinh viên, thuộc địa bàn phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Khu đất này có diện tích 19.197 m2; giá trúng đấu giá là 792.867 đồng/m2/năm.

Ngoài ra, UBND TP. Đà Nẵng đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất có ký hiệu A1-2-1 thuộc vệt trục đường từ cầu sông Hàn ra biển đường Phạm Văn Đồng, thuộc địa bàn phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Khu đất này có diện tích 9.754,1m2 và đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật. Mục đích sử dụng là đất thương mại - dịch vụ; Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê…

Theo dự kiến, trong năm 2023, thành phố Đà Nẵng tổ chức đấu giá 26 khu đất lớn, 190 lô đất ở chia lô đã thông qua danh mục đấu giá quyền sử dụng đất của năm trước chuyển qua, với tổng số tiền thu về dự kiến đạt hơn 3.807 tỷ đồng.