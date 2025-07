Đà Nẵng kết thúc mùa Lễ hội pháo hoa 2025 với trận chung kết mãn nhãn

Tối 12/7, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025 chính thức khép lại bằng đêm chung kết đầy kịch tính với chủ đề “Đón kỷ nguyên mới”. Tâm điểm của sự kiện là màn tranh tài đỉnh cao giữa hai đội xuất sắc nhất: Z121 Vina Pyrotech đại diện Việt Nam và Jiangxi Yangfeng Art Display đến từ Trung Quốc. Sự kiện hứa hẹn một bữa tiệc ánh sáng mãn nhãn, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên sau 13 năm tổ chức, một đại diện của Việt Nam góp mặt trong đêm chung kết.

DIFF 2025 là lần thứ 13 lễ hội được tổ chức tại Đà Nẵng kể từ năm 2008, khẳng định vị thế "Điểm đến sự kiện – lễ hội hàng đầu châu Á" của thành phố. Mùa lễ hội năm nay kéo dài từ 31/05 đến 12/07/2025, là mùa pháo hoa dài nhất trong lịch sử DIFF, quy tụ 10 đội quốc tế tranh tài qua 6 đêm trình diễn. Hai đội Z121 Vina Pyrotech và Jiangxi Yangfeng đã vượt qua 5 đêm thi đấu vòng loại để giành quyền vào chung kết.

Màn trình diễn của đội tuyển pháo hoa Việt Nam - Ảnh: Quang Hiếu

Đội Z121 Vina Pyrotech, thuộc Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 của Bộ Quốc phòng, là tân binh lần đầu tham dự DIFF nhưng đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả và Ban Giám khảo. Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và trình diễn pháo hoa tại Việt Nam, đội đã mang đến một phong cách hiện đại và sáng tạo, sử dụng hơn 80% pháo tự sản xuất. Trong khi đó, Jiangxi Yangfeng Art Display của Trung Quốc là đương kim á quân của DIFF, nổi bật với phong cách trình diễn đặc trưng phương Đông.

Màn biểu diễn của đội pháo hoa Trung Quốc - Ảnh: Quang Hiếu

Đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) bước vào đêm chung kết với tác phẩm mang tên "Message of Peace – Thông điệp hòa bình". Màn trình diễn sử dụng khoảng 7.000 quả pháo, được chia thành bốn chương với sắc màu và âm nhạc biến hóa liên tục. Chương mở đầu với giai điệu sôi động tái hiện sự phát triển năng động của Đà Nẵng; chương hai với gam màu đỏ - vàng chủ đạo tôn vinh lịch sử hào hùng của dân tộc; chương ba sử dụng tông xanh và tím biểu trưng cho tinh thần tự do và khát vọng đổi mới; và chương cuối cùng khẳng định thông điệp phát triển là tất yếu nhưng hòa bình là cốt lõi không thể thiếu.

Một đoạn cao trào trong màn biểu diễn của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Quang Hiếu

Nền nhạc bao gồm các ca khúc quốc tế nổi tiếng cùng những bản nhạc Việt giàu bản sắc như "Hào khí Việt Nam" và "Khát vọng hòa bình". Đại tá Trần Thanh Sơn, Đội trưởng Z121 Vina Pyrotech, chia sẻ rằng đội nỗ lực hết mình để cống hiến một màn trình diễn xứng đáng với kỳ vọng của khán giả.

Đội Jiangxi Yangfeng Art Display (Trung Quốc) trình diễn tiết mục "A shining pearl - The city of tomorrow" (Viên ngọc tỏa sáng - thành phố tương lai), như một lời tri ân dành cho Đà Nẵng. Đội Trung Quốc cũng sử dụng khoảng 7.000 quả pháo. Điểm đặc biệt của màn trình diễn này là việc đội đã táo bạo chuyển hướng từ phong cách trình diễn vòng loại chỉ với một bản nhạc duy nhất sang danh sách 10 ca khúc đa dạng.

Mưa pháo hoa của đội tuyển Trung Quốc - Ảnh: Quang Hiếu Một số hình ảnh từ màn biểu diễn của cả hai đội - Ảnh: Quang Hiếu

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Jiangxi Yangfeng đưa nhạc Việt, cụ thể là ca khúc "Bắc Bling" đang gây sốt mạng xã hội, vào chương trình biểu diễn của mình, bên cạnh các bản nhạc quốc tế như "The Final Countdown". Màn trình diễn của đội Trung Quốc cũng gồm bốn chương với sắc màu và âm nhạc biến hóa liên tục.

Trước thềm đêm chung kết, Đà Nẵng đã trở thành điểm đến "nóng" nhất cả nước, với lượng khách du lịch tăng vọt và số chuyến bay đạt kỷ lục. Trong một tháng diễn ra vòng loại DIFF 2025, tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú phục vụ đạt khoảng 1,17 triệu lượt, tăng gần 10,3% so với cùng kỳ năm 2024. Chỉ riêng 5 đêm pháo hoa đầu tiên đã thu hút gần 400.000 lượt khách, tương đương tổng lượng khách của cả mùa DIFF năm ngoái. Doanh thu từ các ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành trong tháng 6/2025 ước đạt khoảng 3.869 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 22% so với cùng kỳ năm 2024. Công suất buồng phòng toàn thành phố đạt mức cao 80-85%, đặc biệt các khách sạn 4-5 sao có tầm nhìn pháo hoa có thể đạt 100%. Bên cạnh pháo hoa, lễ hội còn có các hoạt động đồng hành như lễ hội đường phố, không gian ẩm thực quốc tế, và các đêm nhạc hội với sự góp mặt của các nghệ sĩ hàng đầu như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hương Tràm.

Đêm chung kết DIFF 2025 khép lại với chiến thắng xứng đáng thuộc về đội tuyển Trung Quốc. Giải thưởng cho đội quán quân là 20.000 USD cùng cúp và giấy chứng nhận, trong khi á quân nhận 10.000 USD và đội được yêu thích nhất nhận 5.000 USD. Đây không chỉ là một cuộc tranh tài đỉnh cao về nghệ thuật pháo hoa mà còn là biểu tượng của hòa bình, hữu nghị và sự kết nối văn hóa giữa các quốc gia. Sự kiện này một lần nữa khẳng định vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch và sự kiện quốc tế.