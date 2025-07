Thu hồi toàn quốc 2 loại kem chống nắng giả

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản khẩn yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn quốc 2 sản phẩm kem chống nắng được xác định là hàng giả.

Hai sản phẩm gồm: kem chống nắng Vitamin C, số tiếp nhận phiếu công bố: 242/24/CBMP-PT ngày 5/9/2024. Đơn vị chịu trách nhiệm là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Athena Việt Nam (Phú Thọ); kem chống nắng Sun Cream, số tiếp nhận: 39/22/CBMP-PT ngày 9-9-2022. Đơn vị chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Mỹ phẩm Lovis (Quảng Ninh).

Trên bao bì, chỉ số chống nắng của hai sản phẩm này đều ghi SPF50+ (chỉ số chống nắng). Tuy nhiên, thực tế mẫu được giám định tại Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an có chỉ số SPF đạt 4,2% đến 26,6% so với chỉ số ghi trên bao bì sản phẩm. Theo quy định, chỉ số chất lượng dưới 70% so với công bố thì sản phẩm được xác định là hàng giả.

Mẫu sản phẩm kem chống nắng bị thu hồi.

Vì vậy, Cục Quản lý Dược khuyến cáo người dân không mua bán, sử dụng hai sản phẩm trên và trả lại nơi cung ứng đồng thời báo cho cơ quan chức năng. Các địa phương cũng tiến hành thu hồi sản phẩm và tổ chức kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm rộng hơn với những mỹ phẩm khác.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các địa phương thông báo rộng rãi, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm; khuyến cáo người dân không sử dụng các sản phẩm nêu trên, trả lại nơi bán và báo cáo cơ quan chức năng nếu phát hiện.

Các trung tâm kiểm nghiệm được yêu cầu tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng mỹ phẩm trên thị trường; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về sản phẩm giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc để kịp thời xử lý.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu thu hồi và tiêu hủy toàn quốc đối với sản phẩm kem dưỡng ẩm Vitamin E Mosturising Cream Enriched with Sunflowers Oil, ghi “Product of Thailand”, số lô 56, sản xuất ngày 01/01/2024, hạn dùng 01/01/2028.

Mẫu sản phẩm này được lấy từ hai nhà thuốc tại Hà Nội: An An (quận Hà Đông) và Thảo Vy (quận Nam Từ Liêm). Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm không đạt giới hạn vi sinh vật, không phát hiện thành phần vitamin E theo quy định và chưa từng được cấp số tiếp nhận công bố mỹ phẩm nhập khẩu. Ngoài ra, sản phẩm không có nhãn phụ tiếng Việt, không ghi rõ đơn vị chịu trách nhiệm – vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên cả nước nhanh chóng thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm này nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Thời gian gần đây, hàng ngàn người tiêu dùng đã mua nhầm loại kem "đón nắng" thay vì kem chống nắng với mục đích bảo vệ da, với chỉ số chống nắng gần SPF như "vô tác dụng". Hầu như những người này đều không biết rằng họ đang vô tình làm hại da mình dưới tia UV.

Việc sử dụng kem chống nắng giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không chỉ khiến công dụng chống nắng "vô hiệu hóa" mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe. Một trong những hệ quả dễ gặp nhất khi dùng kem chống nắng giả là viêm da tiếp xúc.

Đây là phản ứng của da khi tiếp xúc với chất lạ hoặc hóa chất gây kích ứng. Người dùng có thể xuất hiện các triệu chứng như: ngứa, rát, đỏ da, bong tróc, nổi mụn nước, thậm chí là sưng nề toàn mặt.Nguyên nhân đến từ các thành phần hóa học không rõ ràng trong kem chống nắng giả như hương liệu tổng hợp, chất bảo quản rẻ tiền, chất tạo màu độc hại…

Nhiều người sau khi sử dụng kem chống nắng giả phản ánh tình trạng nổi mụn nhiều hơn, da trở nên nhờn rít, lỗ chân lông to ra. Nguyên nhân chính là do trong sản phẩm giả có thể chứa dầu khoáng, silicon công nghiệp hoặc các chất tạo kết cấu không phù hợp với da mặt, dẫn đến bít tắc lỗ chân lông, gây nên mụn trứng cá hoặc viêm nang lông.

Ngoài ra, một trong những tác dụng quan trọng của kem chống nắng là ngăn ngừa rối loạn sắc tố da, chẳng hạn như nám, sạm, tàn nhang. Tuy nhiên, khi dùng sản phẩm giả, khả năng chống nắng kém hoặc gần như không có, khiến da tiếp tục bị tia UV phá hủy lớp biểu bì, tăng sinh melanin quá mức và dẫn đến tăng sắc tố da.

Tệ hơn, một số loại kem giả còn chứa corticoid hoặc thủy ngân để tạo cảm giác "da trắng nhanh", nhưng lại phá vỡ cấu trúc da, làm mỏng da, khiến da yếu và dễ bị bắt nắng hơn – tạo thành một vòng luẩn quẩn khiến tình trạng sắc tố da ngày càng trầm trọng.

Để bảo vệ bản thân và gia đình, người tiêu dùng cần mua kem chống nắng tại các nhà thuốc, cửa hàng mỹ phẩm uy tín hoặc website chính hãng. Khi mua, cần kiểm tra bao bì, mã vạch, ngày sản xuất và hạn sử dụng rõ ràng. Tìm hiểu kỹ thành phần sản phẩm: Ưu tiên sản phẩm có chứng nhận từ FDA, EWG hoặc được bác sĩ da liễu khuyên dùng.

Người tiêu dùng cũng cần thử sản phẩm trên vùng da nhỏ (như cổ tay) trước khi dùng toàn mặt. Ngay lập tức ngưng sử dụng sản phẩm nếu có biểu hiện bất thường như ngứa, rát, nổi mẩn...

Theo báo cáo của Statista năm 2024, người Việt chi trung bình 0,4 USD/người cho sản phẩm kem chống nắng. Tổng doanh thu thị trường kem chống nắng ước đạt 40,18 triệu USD, tương đương 1 nghìn tỷ đồng năm 2024 và sẽ tăng trưởng với tốc độ ấn tượng 6,62% mỗi năm cho đến năm 2028.