Bế mạc và trao giải Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 3

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và Giám đốc Liên hoan phim Ngô Phương Lan.

Liên hoan phim châu Á lần thứ 3-DANAFF 3 kéo dài từ ngày 29/6 đến 5/7-2025 tại Đà Nẵng, mang chủ đề “DANAFF – Nhịp cầu Châu Á”, nhằm kết nối điện ảnh khu vực với bạn bè quốc tế thông qua ngôn ngữ hình ảnh và giá trị nhân văn. Những tác phẩm xuất sắc và gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam và châu Á đã được vinh danh ở các hạng mục giải thưởng quan trọng.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh bảy ngày qua không chỉ là cuộc trình diễn của hơn 100 bộ phim đến từ nhiều quốc gia, mà còn minh chứng cho sức mạnh kết nối kỳ diệu của nghệ thuật thứ bảy. Những biên giới, khoảng cách địa lý đã được xóa nhòa bởi tiếng nói chung của sáng tạo, lòng nhân ái và khát vọng kể chuyện.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi bày tỏ niềm tự hào khi Đà Nẵng trở thành điểm hẹn mới của điện ảnh châu Á, nơi những giá trị nhân văn được sẻ chia qua hình ảnh và cảm xúc. Đồng thời bà Thi cũng khẳng định DANAFF không chỉ tôn vinh nghệ thuật mà còn mở ra các cuộc đối thoại sâu sắc về tương lai ngành công nghiệp điện ảnh khu vực.

Phát biểu tại Lễ Bế mạc, Chủ tịch VFDA Ngô Phương Lan đánh giá DANAFF 3 cho thấy sự phát triển rõ nét về quy mô và chất lượng. Bên cạnh các hạng mục giải thưởng đã hiện diện ở hai mùa trước là Giải Phim Châu Á dự thi, Giải Phim Việt Nam dự thi, Giải NETPAC và Giải Khán giả cho chương trình “Điện ảnh Việt Nam hôm nay”, tại DANAFF 3, lần đầu |ên có Giải của các nhà phê bình cho phim Châu Á xuất sắc trong chương trình “Toàn cảnh điện ảnh Châu Á”. Đặc biệt, DANAFF 3 đã công chiếu quốc tế lần đầu 11 bộ phim Châu Á và nhiều phim Việt Nam, khẳng định uy tín của Liên hoan phim khi được các nhà làm phim lựa chọn gửi gắm “đứa con vừa chào đời” của mình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính (bên phải) và Phó chủ tịch VFDA Ngô Phương Lan (bên trái) trao Giải phim châu Á hay nhất cho bộ phim Giao dịch miền biên giới.

Kết thúc Liên hoan phim, Ban giám khảo của DANAFF 3 đã lựa chọn ra những tác phẩm xứng đáng cho từng hạng mục giải thưởng.

Cụ thể: Hạng mục phim dự thi Châu Á gồm: Giải Đặc biệt của Ban Giám khảo với Phim Mưa trên cánh bướm/Don’t Cry Butterfly; Quốc gia: Việt Nam, Singapore, Philippines, Indonesia.

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất: Guan Hu; Phim: Hắc Cẩu/Black Dog; Quốc gia: Trung Quốc.

Giải Phim hay nhất (Grand Prize for Best Film): Phim Giao dịch miền biên giới/Deal at the Border; Quốc gia: Cộng hòa Kyrgyzstan.

Giải Kịch bản xuất sắc nhất: Biên kịch Ladan Shirmard, Ebrahim Azizi; Phim: Dính chàm/Muddy Foot; Quốc gia: Iran.

Giải Diễn viên nam chính xuất sắc nhất: Diễn viên: Kang-sheng Lee; Phim: Con mắt người lạ/Stranger Eyes; Quốc gia: Singapore, Đài Loan (Trung Quốc).

Giải Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất: Diễn viên: Nurzhan Beksultanova; Phim: Abel/Abel; Quốc gia: Kazakhstan.

Giải Phê bình cho phim Châu Á trong chương trình Toàn cảnh điện ảnh Châu Á: Phim Ngày Chủ Nhật/Sunday; Quốc gia: Uzbekistan.

Ở Hạng mục phim dự thi Việt Nam: Giải Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất: Diễn viên: Việt Hương; Phim: Chị Dâu/The Real Sister; Quốc gia: Việt Nam.

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất: Đạo diễn: Victor Vũ; Phim: Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu/Detective Kien: The Headless Horror; Quốc gia: Việt Nam

Giải Đặc biệt của Ban Giám khảo: Phim: Trạng Quỳnh Nhí: Truyền thuyết về Kim Ngưu/Legend of the Golden Buffalo; Quốc gia: Việt Nam

Giải Kịch bản xuất sắc nhất: Biên kịch: Phạm Thị Thanh Thu, Nguyễn Phạm Hoàng Quân, Trần Hữu Tấn; Phim: Chị Dâu/The Real Sister; Quốc gia: Việt Nam.

Giải Phim hay nhất: Phim Chị Dâu/The Real Sister; Quốc gia: Việt Nam.

Giải Diễn viên nam chính xuất sắc nhất: Diễn viên: Tuấn Trần; Phim: Làm giàu với ma/Betting with Ghost; Quốc gia: Việt Nam.

Giải phim hay nhất do khán giả bình chọn: Phim “Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội”; Quốc gia: Việt Nam.

Giải NETPAC: Phim “Chị Dâu” – The Real Sister; Quốc gia: Việt Nam.

Liên hoan phim châu Á lần thứ 3- DANAFF khép lại đầy ấn tượng, không chỉ khẳng định vị thế là sự kiện điện ảnh mang tầm khu vực, mà còn thắp lên ngọn lửa đam mê trong cộng đồng làm phim và yêu phim. Với tinh thần chuyên nghiệp, học hỏi và sáng tạo, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng kỳ vọng sẽ tiếp tục là nơi hội tụ những câu chuyện sâu sắc, chạm đến cảm xúc, và cùng nhau kiến tạo giá trị nghệ thuật vượt thời gian.