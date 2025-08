Phú Quốc số hóa và xanh hóa để đón APEC 2027

Từ tháng 5 đến tháng 7/2025 dù là mùa thấp điểm quốc tế, song lượng du khách nước ngoài đến Phú Quốc vẫn đạt trên 350.000 lượt, bình quân tăng gần 80%/tháng so cùng kỳ năm 2024. Như vậy có thể thấy, thị trường khách quốc tế, vốn là trụ cột tăng trưởng dài hạn của Phú Quốc đang dần ổn định suốt các mùa, với các thị trường chủ lực như Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu ngày càng gia tăng lượng khách.

Mới đây, theo báo cáo từ Agoda, Phú Quốc xếp thứ 2 trong danh sách điểm đến được du khách Hàn Quốc yêu thích nhất, chỉ sau Nha Trang và đứng thứ 3 trong lựa chọn nghỉ dưỡng của khách Trung Quốc. Báo cáo mới nhất của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cũng cho thấy, 6 đầu năm nay, lượng khách Trung Quốc nhập cảnh Phú Quốc đang tăng trưởng 472% so với cùng kỳ, khách từ Nga và các nước CIS đạt mức tăng 311% so với cùng kỳ, khách Hàn Quốc là 178%…

DOANH NGHIỆP ĐÃ VÀO CUỘC

Ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc Công ty Du lịch Duy Nhất Đông Dương, đơn vị lữ hành chuyên về khách du lịch khu vực ASEAN nhận định, chỉ trong vài năm diện mạo Phú Quốc đã thay đổi mạnh mẽ nhờ hàng trăm dự án đầu tư từ các tập đoàn lớn, như: Marriott, Accor, Hilton, Rosewood, Rixos, The Luxury Collection hay Ritz Carlton Reserve…Từ đó đã đưa Phú Quốc trở thành thiên đường du lịch với khách du lịch trong và ngoài nước.

Cùng với kế hoạch nâng cấp hạ tầng phục vụ APEC 2027, sân bay quốc tế Phú Quốc đang trong quá trình nâng cấp, mở rộng nâng công suất lên 20 triệu lượt khách/năm, định hướng trở thành cảng hàng không quốc tế hiện đại hàng đầu thế giới. Hệ thống giao thông nội đảo, các tuyến đường ven biển, khu đô thị du lịch mới, trung tâm hội nghị cũng đang được quy hoạch và triển khai đồng bộ.

Ban lãnh đạo Radisson Blu Resort Phú Quốc cho biết để chuẩn bị phục vụ APEC 2027, đơn vị tập trung song song vào hai mũi nhọn: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cấp cơ sở vật chất. Đơn vị chú trọng đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, đặc biệt trong thời gian tới sẽ bổ sung thêm lớp tiếng Hindi để phục vụ tốt hơn cho đa dạng đối tượng khách quốc tế.

Tương tư, ông Hà Tuấn Minh, Giám đốc Công ty TNHH du lịch quốc tế Winner Phú Quốc, cho biết công ty ông đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực và có thể đáp ứng phục vụ khoảng 500 người/lần tham quan. Cùng với đó, các doanh nghiệp, khách sạn khu nghỉ dưỡng cũng đang cải tiến hệ thống cơ sở vật chất nhằm nâng cao trải nghiệm lưu trú, từ không gian phòng ở, nhà hàng, đến các khu vực tiện ích chung đều đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế.

Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết APEC 2027 sẽ mở ra cơ hội cho đảo Ngọc phát triển kinh tế vượt bậc và là điểm đến hàng đầu thế giới. Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang, thông tin Sở hiện khuyến khích các doanh nghiệp du lịch lớn ở Phú Quốc tuyển dụng lao động đáp ứng tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam. “Đơn vị cần xây dựng cơ chế lương, thưởng phù hợp, môi trường làm việc tốt để giữ chân nhân sự chất lượng cao phục vụ lâu dài", ông Thái nhấn mạnh.

QUẢN LÝ TOÀN DIỆN ĐẶC KHU PHÚ QUỐC

Sáng 1/8 vừa qua, tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang với UBND tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh với đề án tổng thể phục vụ APEC 2027, quá trình truyền thông cần quảng bá hình ảnh tỉnh An Giang nói chung và Đặc khu Phú Quốc nói riêng như một điểm đến du lịch xanh, nơi đáng sống, nơi cần đến, nhằm thu hút các nhà đầu tư và du khách quốc tế.

Tiếp theo, đề án chỉnh trang đô thị đặc khu Phú Quốc. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh không thể chấp nhận một Phú Quốc còn tình trạng nước thải không đạt chuẩn, rác không sạch, không có nơi xử lý rác, đường sá và chợ búa lấn chiếm lòng lề đường...

Cùng với nỗ lực xanh hóa, tỉnh An Giang cũng vừa triển khai dự án Trung tâm giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện đặc khu Phú Quốc. Dự án nhằm đáp ứng yêu cầu hội nghị APEC 2027 và giải bài toán về quản lý đô thị, an ninh, giao thông và môi trường… cho đặc khu Phú Quốc, được đầu tư với tổng kinh phí 500 tỷ đồng.

Phối cảnh khu tổ hợp các dự án phục vụ APEC 2027.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang Võ Minh Trung chia sẻ: Các tính năng giám sát an ninh, giao thông và môi trường, với camera AI, nhận diện khuôn mặt, bản đồ nhiệt phân bố phương tiện, cảnh báo vùng cấm và quan trắc chất lượng không khí và môi trường thời gian thực. Giám sát rừng và tài nguyên thiên nhiên như theo dõi phá rừng, cháy rừng, khai thác trái phép...

“Chúng tôi coi dự án hạ tầng kỹ thuật chuyển đổi số và trung tâm điều hành giám sát đô thị thông minh là “bộ não số” của Phú Quốc. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo ra một môi trường quản trị minh bạch, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của các sự kiện quốc tế như APEC 2027, đồng thời mang lại chất lượng sống tốt nhất cho người dân và du khách,” ông Võ Minh Trung nhấn mạnh.

Để bắt kịp xu thế, hiện các doanh nghiệp du lịch tại Phú Quốc cũng đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Mới đây, Chi hội Du lịch Phú Quốc tổ chức chương trình đào tạo chuyên đề “Ứng dụng AI cho ngành du lịch Phú Quốc”, đánh dấu bước chuyển mình của hệ sinh thái doanh nghiệp địa phương trong hành trình hướng đến du lịch thông minh.

“Với một số thị trường khách quốc tế đặc thù với ngôn ngữ ít thông dụng, công tác tiếp thị sản phẩm và sau đó là hướng dẫn, phục vụ khi khách đến sẽ gặp rào cản nhất định. Hiện nay công nghệ AI cho phép tạo ra các sản phẩm truyền thông quảng cáo trực quan và đa ngôn ngữ hơn, giúp các doanh nghiệp tiếp cận được thị trường rộng lớn hơn”, ông Lê Công Năng, Chủ tịch WonderTour, Chủ tịch Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam, cho biết.

Với chiến dịch “Hãy làm sạch biển” 2025 , gần 5 tấn rác đã được thu gom tại bãi Vòng, Phú Quốc.

Tại chương trình đào tạo, từng doanh nghiệp đã được hướng dẫn cách tạo “trợ lý AI” cá nhân hóa cho riêng mình – một phiên bản được huấn luyện với ngôn ngữ, sản phẩm và quy trình đặc thù của từng công ty. Ứng dụng AI để tạo nên những hành trình du lịch cá nhân hóa: từ gợi ý lịch trình theo độ tuổi, nhu cầu đến trợ lý ảo thông báo thời tiết, nhắc lịch di chuyển, gợi ý món ăn địa phương...

Tuy nhiên, khẳng định con người vẫn đóng vai trò trung tâm, ông Lê Công Năng nhấn mạnh: “AI không thay thế con người, mà khuếch đại sức mạnh của con người. Điều kiện tiên quyết là phải có tư duy đúng – dùng đúng – và kiểm soát đúng. Du lịch Phú Quốc không nên đặt mục tiêu chuyển đổi một cách ồ ạt, mà từng doanh nghiệp nên tự xây nền tảng chuyển đổi phù hợp. Cách làm này sẽ giúp tiết kiệm chi phí, nhân lực so với phương pháp truyền thống”.