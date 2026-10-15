Đà Nẵng nhận giải thưởng “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” năm 2026

Chiều 14/10/2026, Đà Nẵng đã vinh dự nhận giải thưởng “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards – VDA) năm 2026 diễn ra tại Hà Nội. Đây là sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng của thành phố trong việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý và điều hành.
Giải thưởng này được trao cho Đà Nẵng nhờ Nền tảng phục vụ chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu số, được xây dựng trên cơ sở Hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC) ra mắt từ năm 2023. Nền tảng này do UBND thành phố định hướng và chỉ đạo, với sự triển khai của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, cùng sự quản lý của Trung tâm Thông tin và Giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng.
Ông Trần Ngọc Thạch, Phó giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng, cho biết IOC được ví như “bộ não số” của thành phố, có khả năng thu thập, tích hợp, chuẩn hóa, phân tích và chia sẻ dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Hệ thống này đã tích hợp 30 nguồn dữ liệu từ 45 cơ quan, đơn vị, cung cấp hơn 45 dịch vụ giám sát và trên 250 biểu đồ trực quan. Đặc biệt, IOC còn hỗ trợ lãnh đạo theo dõi toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề phát sinh trên địa bàn.
Kể từ khi đưa vào hoạt động, Nền tảng này đã được đưa vào phục vụ các cuộc họp thường kỳ của Ban Thường vụ Thành ủy và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND thành phố từ cuối năm 2025. Đặc biệt là các chỉ số về tăng trưởng kinh tế, thu - chi ngân sách, giải ngân đầu tư công, và giải quyết thủ tục hành chính được thể hiện trực quan, giúp lãnh đạo dễ dàng theo dõi và nhận diện những nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ.
Đến nay, hệ thống IOC đã được phân quyền cho lãnh đạo các cấp, từ Thành ủy, Hội đồng nhân dân, đến Ủy ban nhân dân và các sở, ngành của thành phố. Tại cấp cơ sở, 93 xã, phường của thành phố cũng đã được phân quyền khai thác, sử dụng nền tảng này, giúp tăng cường phối hợp giữa các bộ phận và quản lý địa bàn hiệu quả hơn.
Đáng chú ý, trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, IOC đã kết nối dữ liệu từ nhiều trạm đo mưa, tháp báo ngập, và trạm đo mực nước, giúp chia sẻ thông tin kịp thời đến các cơ quan chức năng và người dân. Trong đợt mưa lớn lịch sử cuối tháng 10/2025, hệ thống đã hoạt động liên tục 24/24 giờ, điều phối xử lý 45 yêu cầu cứu trợ SOS…
“Hiện, thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng kết nối dữ liệu và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ ra quyết định. Các mô hình AI đang được kiểm thử và đánh giá trước khi đưa vào vận hành chính thức, nhằm đảm bảo độ tin cậy cao nhất”, ông Trần Ngọc Thạch cho biết thêm.
Với những thành tựu đã đạt được, Đà Nẵng không chỉ khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố trong tương lai. Giải thưởng “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” năm 2026 là minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực và thành công của Đà Nẵng trong hành trình chuyển đổi số.
Xây dựng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng nhanh, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ; Chú trọng hình thành các doanh nghiệp có quy mô, đủ năng lực tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu...
Dù là một xã miền núi, Lâm Bình, Tuyên Quang đang sở hữu nguồn "tài nguyên số" khiến nhiều địa phương mơ ước với cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung hoạt động sôi nổi. Nhiều cá nhân, hộ gia đình đã chủ động, sáng tạo trong khai thác các nền tảng số để phát triển kinh tế, không chỉ tạo nguồn thu nhập mới mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và sản phẩm địa phương…
Quảng Trị đang xây dựng Đề án Chuyển đổi số và phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới hình thành kho tài sản số văn hóa, phát huy giá trị di sản và mở ra cơ hội phát triển kinh tế từ nguồn lực văn hóa của địa phương.
Nhận thấy nông dân ngày càng sử dụng điện thoại thông minh để cập nhật thông tin, ông Hoàng Đình Quế, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã tận dụng mạng xã hội để chia sẻ kiến thức sản xuất. Hơn 100 video được thực hiện ngay tại ruộng, vườn không chỉ giúp hội viên tiếp cận kỹ thuật thuận tiện hơn mà còn cho thấy cách chuyển đổi số bắt đầu từ những việc gần gũi với đời sống nông dân...
Tội phạm mạng đang đẩy mạnh các hoạt động khai thác dữ liệu người dùng bằng cách lợi dụng sự phụ thuộc ngày càng lớn của người dùng vào thiết bị di động trong các hoạt động mua sắm, giải trí, liên lạc và làm việc…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...