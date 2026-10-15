Đại học Bách khoa Hà Nội phải làm chủ công nghệ, giải quyết những bài toán lớn của đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển thành đại học nghiên cứu xuất sắc, tạo đột phá trong đào tạo nhân tài, làm chủ công nghệ chiến lược, gắn nghiên cứu với sản xuất và đảm nhận những nhiệm vụ lớn của quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội (15/10/1956 - 15/10/2026) và trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng nhà trường.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của nhà trường trong giai đoạn phát triển mới.

XÂY DỰNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU XUẤT SẮC, ĐỦ SỨC ĐẢM NHẬN NHIỆM VỤ LỚN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, trong bối cảnh khoa học kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh công nghệ và biến động chuỗi cung ứng đặt ra những thách thức mới, Việt Nam phải nâng cao năng suất, chất lượng, củng cố năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế hiệu quả.

Nghị quyết số 57 và Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đã xác định yêu cầu đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giáo dục, đào tạo.

Cùng với đó, Quyết định số 663 ngày 23/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm đại học hàng đầu châu Á, trở thành trung tâm xuất sắc về đào tạo, phát triển tài năng, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, phục vụ các ngành công nghệ, công nghiệp chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Không gian đổi mới sáng tạo liên ngành tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Nhân Dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển thành đại học nghiên cứu xuất sắc, đủ sức đảm nhận những nhiệm vụ lớn của quốc gia, với các chương trình có mục tiêu rõ ràng, đội ngũ mạnh và nguồn lực tập trung.

Theo đó, mục tiêu thuộc nhóm 100 - 150 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2035 phải được cụ thể hóa bằng chất lượng đào tạo, nghiên cứu, uy tín học thuật và những đóng góp thiết thực cho đất nước.

Nhà trường cần xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm xuất sắc, phòng thí nghiệm dùng chung; tạo môi trường thuận lợi để các nhà khoa học gắn bó lâu dài, theo đuổi những ý tưởng có giá trị. Phát huy thế mạnh liên ngành để giải quyết những nhiệm vụ lớn trong công nghiệp, giao thông, năng lượng và hạ tầng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan Không gian đổi mới sáng tạo liên ngành tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Nhân Dân

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tạo đột phá trong đào tạo nhân tài, xây dựng đội ngũ đủ sức dẫn dắt công nghệ và công nghiệp Việt Nam.

Việc đào tạo phải gắn với nghiên cứu và sản xuất, phát hiện, bồi dưỡng nhân tài từ sớm; chú trọng khoa học cơ bản, tư duy hệ thống và năng lực thực hành. Mục tiêu là đào tạo những kỹ sư làm chủ thiết kế, thử nghiệm và những chuyên gia đủ năng lực dẫn dắt các chương trình lớn.

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, nhà trường càng phải chú trọng rèn luyện tư duy đổi mới, năng lực tự chủ, độc lập, kiểm chứng và trung thực học thuật.

TẬP TRUNG LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ, ĐƯA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀO SẢN XUẤT

Nhấn mạnh yêu cầu tập trung nghiên cứu, làm chủ công nghệ và giải quyết những bài toán lớn của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nhà trường lựa chọn đúng hướng ưu tiên, xác định rõ năng lực cần xây dựng, sản phẩm phải tạo ra và đối tác cùng thực hiện.

Trọng tâm là nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo; hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến sản xuất, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng; lựa chọn hướng đi phù hợp trong lĩnh vực bán dẫn, đồng thời tập trung giải quyết các nhu cầu thiết thực về năng lượng, giao thông, đô thị, y tế, môi trường và ứng phó thiên tai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ vàng truyền thống của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Nhân Dân

Bên cạnh đó, cần bền bỉ đầu tư cho khoa học cơ bản, tạo nền tảng công nghệ phục vụ phát triển lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành điểm hội tụ trí tuệ Việt Nam toàn cầu và chuyên gia quốc tế, thông qua các chương trình nghiên cứu có tầm vóc, vị trí làm việc xứng đáng và cơ hội phát triển hấp dẫn.

Đối với chuyên gia chưa thể làm việc thường xuyên, cần mở rộng các hình thức hợp tác linh hoạt để họ tham gia nghiên cứu, đào tạo, dẫn dắt đội ngũ và chuyển giao công nghệ.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thương mại hóa và đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, đời sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp phải xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và lợi ích, gắn nghiên cứu với đầu tư và sử dụng sản phẩm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Nhân Dân

Đại học Bách khoa Hà Nội cần phát huy hiệu quả Không gian đổi mới sáng tạo liên ngành; bảo đảm nguồn lực cho kiểm định, hoàn thiện công nghệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ và sản xuất thử, qua đó nâng cao năng lực kỹ thuật và hiệu quả sản xuất.

Cùng với các nhiệm vụ chuyên môn, nhà trường phải gìn giữ đạo đức khoa học, trung thực học thuật, xây dựng môi trường nghiên cứu cởi mở, nhân văn và đề cao trách nhiệm nghề nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, các ban, bộ, ngành và địa phương hỗ trợ nguồn lực để Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển, đặc biệt là xây dựng Cơ sở 2 tại Hưng Yên thành tổ hợp đổi mới sáng tạo hiện đại.

Với truyền thống 70 năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển, trở thành đại học nghiên cứu xuất sắc, có uy tín quốc tế, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Không gian đổi mới sáng tạo liên ngành Đại học Bách khoa Hà Nội.