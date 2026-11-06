Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam
CChu Khôi
Chọn cỡ chữ
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, Phật giáo luôn gắn bó với Tổ quốc. Những giá trị cao quý của đạo Phật như từ bi, trí tuệ, vô ngã, vị tha đã hòa quyện với truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung, đoàn kết của dân tộc, trở thành một phần quan trọng trong đời sống tinh thần và bản sắc văn hóa Việt Nam.
Ngày 6/11/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập (7/11/1981 - 7/11/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là dịp nhìn lại chặng đường 45 năm đoàn kết, phát triển, đồng hành cùng dân tộc và phụng sự đạo pháp, với sự tham dự của nhiều đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện các bộ, ban, ngành.
Phát biểu tại Đại lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
Phạm Gia Túc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận,
đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo
phẩm, tăng ni, cư sĩ, Phật tử đối với đạo pháp và dân tộc; chúc Giáo hội tiếp tục
phát triển vững mạnh, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.
GHI NHẬN NHIỀU ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO
Phó Thủ tướng Thường trực nhận định, trải qua hàng nghìn năm lịch sử
dựng nước và giữ nước, Phật giáo luôn gắn bó với Tổ quốc. Những giá trị từ bi,
trí tuệ, vô ngã, vị tha của đạo Phật đã hòa quyện với truyền thống yêu nước,
nhân nghĩa, khoan dung, đoàn kết của dân tộc, trở thành một phần quan trọng
trong đời sống tinh thần và bản sắc văn hóa Việt Nam.
Trong các thời kỳ lịch sử, nhiều thế hệ tăng ni, Phật tử
luôn phát huy tinh thần nhập thế, gắn việc tu hành với trách nhiệm đối với cộng
đồng và đất nước. Khi Tổ quốc đứng trước gian nguy, nhiều nhà sư đã tình nguyện
“cởi áo cà sa” khoác chiến bào, sẵn sàng hy sinh bảo vệ đất nước. Khi hòa bình,
Phật giáo tích cực tham gia xây dựng cuộc sống, gìn giữ văn hóa và củng cố khối
đại đoàn kết toàn dân tộc. Truyền thống ấy kết tinh trong tinh thần “hộ quốc an
dân”.
Ông Phạm Gia TúcPhó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
Trải qua 45 năm, Giáo hội không ngừng phát triển, khẳng định
vai trò, vị trí và uy tín trong đời sống xã hội. Giáo hội thực hiện tốt phương
châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, củng cố đoàn kết giữa các hệ
phái, xây dựng tổ chức vững mạnh; chú trọng công tác văn hóa, giáo dục, đào tạo
tăng ni, nghiên cứu Phật học, hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử, góp phần lan tỏa
các giá trị chân - thiện - mỹ, tinh thần nhân ái và lối sống có trách nhiệm với
xã hội.
Hoạt động từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội trở thành
dấu ấn nổi bật. Tăng ni, Phật tử tích cực giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, hỗ
trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những người gặp thiên
tai, dịch họa; đóng góp cho giáo dục, y tế, dạy nghề, bảo vệ môi trường và chăm
sóc sức khỏe cộng đồng.
Trong đại dịch Covid-19, tinh thần nhập thế, đồng hành
cùng dân tộc tiếp tục được thể hiện rõ nét. Nhiều cơ sở Phật giáo, tăng ni, Phật
tử đóng góp nguồn lực, tham gia tuyến đầu chống dịch, chăm lo và bảo vệ sức khỏe
Nhân dân, góp phần cùng Đảng, Nhà nước và toàn xã hội vượt qua khó khăn.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, Phó Thủ tướng Thường trực biểu dương, trân trọng ghi nhận những thành tựu và đóng góp
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong 45 năm đồng hành cùng dân tộc.
Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng, bảo
đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm các tôn giáo bình đẳng trước pháp
luật và tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định; đồng thời
phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo trong
sự nghiệp phát triển đất nước.
Bước vào kỷ nguyên mới, Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn Giáo hội
tiếp tục củng cố đoàn kết, hòa hợp, xây dựng tổ chức vững mạnh; đề cao Giới - Định
- Tuệ gắn với tinh thần nhập thế; phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức, nhân
văn của Phật giáo, nâng cao hiệu quả hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, đối
ngoại nhân dân và gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
PHẬT GIÁO VIỆT NAM PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, HÒA HỢP
Đọc diễn văn tại Đại lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ
tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhấn mạnh đây là dịp để Tăng
Ni, Phật tử ôn lại chặng đường lịch sử của Giáo hội, tưởng niệm công đức các bậc
tiền bối, tri ân sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân; đồng thời
khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống đoàn kết, hòa hợp, phụng sự Đạo pháp
và dân tộc.
Toàn cảnh
Trải qua hơn 2.000 năm hiện diện trên đất
Việt, Phật giáo đã hòa quyện sâu sắc vào đời sống văn hóa, tinh thần dân tộc. Từ
các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần đến các phong trào chấn hưng Phật giáo và
sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, Phật giáo Việt Nam luôn
phát huy tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân.
Khái quát quá trình hình thành và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết từ ngày 4-7/11/1981, Hội nghị đại biểu thống nhất Phật
giáo Việt Nam được tổ chức tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, với sự tham gia của chín tổ
chức, hệ phái Phật giáo trong cả nước. Ngày 7/11/1981, Giáo hội Phật giáo Việt
Nam chính thức ra đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử, thống nhất về tổ chức, hòa
hợp trong đa dạng truyền thống tu học.
Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thành kính tri ân Đức Đệ nhất
Pháp chủ Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Đức Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị
sự Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ cùng các bậc giáo phẩm tiền bối đã đặt nền
móng cho Giáo hội.
Trải qua 45 năm, Giáo hội từng bước kiện toàn tổ chức, củng
cố đoàn kết giữa các hệ phái, mở rộng hoạt động Phật sự. Công tác giáo dục, đào
tạo Tăng Ni, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo và
nghiên cứu Phật học ngày càng được chú trọng. Đặc biệt, các hoạt động từ thiện,
an sinh xã hội được triển khai rộng khắp, thể hiện tinh thần từ bi, cứu khổ của
đạo Phật.
Trên lĩnh vực đối ngoại, Giáo hội mở rộng giao lưu, hợp
tác quốc tế. Việt Nam đã đăng cai thành công bốn kỳ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc,
trong đó có Đại lễ năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh, góp phần khẳng định uy tín của Phật
giáo Việt Nam trên trường quốc tế.
Hòa thượng khẳng định Giáo hội luôn kiên định phương châm
“Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, kế thừa truyền thống hộ quốc an dân,
tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự nghiệp xây dựng,
bảo vệ Tổ quốc.
Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
Hòa thượng Thích Trí Quảng tuyên đọc tại Đại lễ nhấn mạnh sự ra đời của
Giáo hội ngày 7/11/1981 là dấu mốc trọng đại, kết tinh tâm nguyện thống nhất Phật
giáo của nhiều thế hệ tiền bối. Đức Pháp chủ mong muốn Tăng Ni, Phật tử tiếp tục phát huy
truyền thống đoàn kết, hòa hợp; lấy giới luật làm nền tảng, trí tuệ làm sự nghiệp,
từ bi làm phương châm hành đạo; giữ gìn sự thanh tịnh của Tăng đoàn, trang
nghiêm Giáo hội và nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, đất nước.
Thông điệp
cũng tri ân Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân và bạn bè quốc
tế đã quan tâm, giúp đỡ Giáo hội trong 45 năm qua; cầu nguyện Phật pháp trường
tồn, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.
Hai gói hàng được quấn bằng nilon màu vàng - trắng hình chữ nhật, hút chân không, kích thước khoảng 40 x 70cm, bên trong chứa thảo mộc khô (dạng hoa, lá, cành, nụ) đều là bộ phận của cây cần sa, có tổng trọng lượng khoảng 25,4kg vừa được lực lượng chức năng phát hiện tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.
Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ vừa tiếp tục có hướng dẫn một số nội dung khi rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, và xác định nhu cầu nhân lực đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương...
Nhằm siết chặt kỷ cương trong công tác phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an dự kiến tăng mức xử phạt đối với các hành vi không nghiệm thu hoặc nghiệm thu phòng cháy chữa cháy sai thiết kế. Đáng chú ý, dự thảo lần này bổ sung thêm các chế tài cưỡng chế mạnh tay nhằm xử lý triệt để các trường hợp chây ỳ, không chấp hành...
Đóng góp ý kiến vào dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội nêu quan điểm, việc xử lý vi phạm hành chính thông qua ngừng cung cấp các dịch vụ thiết yếu phải cân nhắc đến những tác động so với mức độ vi phạm; bảo đảm không làm gián đoạn các dịch vụ thiết yếu và quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba...
Sở Nội vụ TP. Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo Nghị định số 219/2025/NĐ-CP. Động thái này nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ cam kết WTO trong quá trình làm thủ tục cấp giấy phép lao động...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều con số kỷ lục. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, vốn FDI đăng ký đạt mức cao nhất kể từ năm 2009 đến nay (54,85 tỷ USD), vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong 5 năm qua (24,08 tỷ USD). Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, bán lẻ và du lịch, nền kinh tế Việt Nam đang chứng tỏ đà tăng trưởng vững chắc…
158,76 tỷ đồng là khoản tiền được UBND thành phố Hà Nội bố trí hỗ trợ người dân lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà. UBND cấp xã là cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết hồ sơ và quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ.
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...