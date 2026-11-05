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Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X

C Chu Khôi

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra từ ngày 5-7/11/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, với gần 2.000 đại biểu tham dự. Đại hội tập trung kiện toàn tổ chức Giáo hội, sửa đổi Hiến chương lần thứ 8, đẩy mạnh chuyển đổi số và xác định phương hướng hoạt động Phật sự trong giai đoạn mới. Đây cũng là dịp Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập (7/11/1981-7/11/2026).

Đại biểu Phật giáo chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đại biểu Phật giáo chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 5/11, trong ngày đầu tiên diễn ra Đại hội, chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư Tăng Ni tiêu biểu đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức. Đoàn do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Đại hội và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm trưởng đoàn.

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC GIÁO HỘI THEO SẮP XẾP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, tưởng niệm vị lãnh tụ của dân tộc, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, chủ quyền cho đất nước.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến chức sắc và đồng bào các tôn giáo. Đối với Phật giáo, Người từng khẳng định: “Phật giáo Việt Nam với dân tộc như hình với bóng, tuy hai mà một. Tôi mong các Hòa thượng, Tăng Ni và Phật tử hãy tích cực thực hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha trong sự nghiệp cứu nước, giữ nước và giữ đạo để cùng toàn dân sống trong Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: CK
Dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: CK

Tiếp đó, tại Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức, ở ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, chư tôn đức dâng hương, tụng kinh tưởng niệm, tri ân Bồ-tát Thích Quảng Đức và chư Thánh tử đạo đã hy sinh vì sự trường tồn của Phật giáo, hòa bình và thống nhất đất nước.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ 5 năm, nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đến nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031.

Dâng hương tại tượng đài Bồ Tát Thích Quảng Đức. Ảnh: CK.
Dâng hương tại tượng đài Bồ Tát Thích Quảng Đức. Ảnh: CK.

Đại hội toàn quốc có nhiệm vụ đánh giá những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX; quyết định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031; kiện toàn tổ chức, suy tôn bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh và suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới.

Theo Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Đại hội có 1.645 đại biểu chính thức, đại diện cho tăng ni, Phật tử cả nước, cùng các đại biểu và khách mời, tổng số dự kiến gần 2.000 người. Thành phần tham dự gồm chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố và đại diện các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài.

Một nội dung quan trọng là thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ 8, cử hành suy tôn hàng giáo phẩm và thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện quyết tâm xây dựng Giáo hội đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững.

Đây là lần đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đề nghị các cơ quan báo chí đồng hành, thông tin kịp thời, chính xác và khách quan về Đại hội cũng như Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội.

HƠN 7.500 TỶ ĐỒNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI

Đại hội lần thứ X xác định phương châm hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 là “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”. Giáo hội đặt mục tiêu lấy giới luật và đạo hạnh của tăng ni làm nền tảng, đổi mới trong hoằng pháp và giáo dục làm nhiệm vụ trọng tâm, phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động.

Hòa thượng Thích Huệ Thông, đại diện Ban Tổ chức Đại hội, cho biết nền tảng của Phật giáo Việt Nam là tinh thần đoàn kết, hòa hợp và đồng hành cùng dân tộc trong suốt hơn 2.000 năm lịch sử. Vì vậy, chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới đặt con người ở vị trí trung tâm, chú trọng giáo dục Phật giáo, công tác Tăng sự và giữ gìn đời sống phạm hạnh của người xuất gia.

Triển lãm 45 Giáo hội Phật giáo và Tam tạng thánh điển Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Chu Khôi.
Triển lãm 45 Giáo hội Phật giáo và Tam tạng thánh điển Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Chu Khôi.

Đáng chú ý, Giáo hội đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống hành chính, coi đây là một trong những chương trình hoạt động quan trọng của nhiệm kỳ X. Sau Đại hội, Giáo hội dự kiến tổ chức các khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số cho tăng ni, Phật tử, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Việc sửa đổi Hiến chương lần thứ 8 cũng nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tình hình thực tiễn và các quy định mới của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi được thông tin sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Sau 45 năm hình thành và phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện có gần 65.000 tăng ni, khoảng 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Hằng năm, trên 50.000 tăng ni tham gia an cư kết hạ.

Công tác đào tạo tăng ni tiếp tục được chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua, các cơ sở đào tạo của Giáo hội có 1.366 tăng ni tốt nghiệp cử nhân Phật học, 1.237 tăng ni đang theo học. Hệ đào tạo từ xa có 381 sinh viên tốt nghiệp cử nhân Phật học và 2.328 sinh viên đang theo học. Ngoài ra, có 394 tăng ni tốt nghiệp cao đẳng và 2.497 tăng ni tốt nghiệp trung cấp Phật học.

Đặc biệt, hoạt động từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội tiếp tục là điểm nhấn trong hoạt động Phật sự. Trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thực hiện các chương trình an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo với tổng trị giá trên 7.500 tỷ đồng, góp phần chăm lo đời sống người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế.

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập, Đại lễ là dịp để Giáo hội nhìn lại chặng đường hình thành, xây dựng và trưởng thành; tri ân các bậc tiền bối hữu công, tôn vinh đóng góp của các thế hệ tăng ni, Phật tử, đồng thời khẳng định những thành tựu tron

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