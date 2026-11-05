Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra từ ngày 5-7/11/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, với gần 2.000 đại biểu tham dự. Đại hội tập trung kiện toàn tổ chức Giáo hội, sửa đổi Hiến chương lần thứ 8, đẩy mạnh chuyển đổi số và xác định phương hướng hoạt động Phật sự trong giai đoạn mới. Đây cũng là dịp Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập (7/11/1981-7/11/2026).
Ngày 5/11, trong ngày đầu tiên diễn ra Đại hội, chư vị
giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư Tăng Ni tiêu biểu đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức. Đoàn do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng
Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Đại hội và Đại lễ kỷ
niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm trưởng đoàn.
KIỆN TOÀN TỔ CHỨC GIÁO HỘI THEO SẮP XẾP CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG
Tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ,
phường Sài Gòn, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, tưởng niệm vị lãnh tụ của
dân tộc, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc
lập, chủ quyền cho đất nước.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến chức sắc
và đồng bào các tôn giáo. Đối với Phật giáo, Người từng khẳng định: “Phật giáo
Việt Nam với dân tộc như hình với bóng, tuy hai mà một. Tôi mong các Hòa thượng,
Tăng Ni và Phật tử hãy tích cực thực hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha trong
sự nghiệp cứu nước, giữ nước và giữ đạo để cùng toàn dân sống trong Độc lập - Tự
do - Hạnh phúc”.
Tiếp đó, tại Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức, ở ngã tư
Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, chư tôn đức dâng
hương, tụng kinh tưởng niệm, tri ân Bồ-tát Thích Quảng Đức và chư Thánh tử đạo
đã hy sinh vì sự trường tồn của Phật giáo, hòa bình và thống nhất đất nước.
Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X được tổ chức
sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ 5 năm, nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội,
phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương
hai cấp.
Đến nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 34 tỉnh,
thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031.
Đại hội toàn quốc có nhiệm vụ đánh giá những thành tựu, hạn
chế và bài học kinh nghiệm trong hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX; quyết định
phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031; kiện toàn tổ chức, suy tôn bổ sung
thành viên Hội đồng Chứng minh và suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới.
Theo Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Đại hội có
1.645 đại biểu chính thức, đại diện cho tăng ni, Phật tử cả nước, cùng các đại
biểu và khách mời, tổng số dự kiến gần 2.000 người. Thành phần tham dự gồm chư
tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương Giáo hội,
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố và đại diện các Hội
Phật tử Việt Nam ở nước ngoài.
Một nội dung quan trọng là thông qua Hiến chương Giáo hội
Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ 8, cử hành suy tôn hàng giáo phẩm và thông
qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện quyết tâm xây dựng Giáo hội đoàn kết, hòa hợp,
kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững.
Đây là lần đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc
được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đề nghị
các cơ quan báo chí đồng hành, thông tin kịp thời, chính xác và khách quan về Đại
hội cũng như Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội.
HƠN 7.500 TỶ ĐỒNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI
Đại hội lần thứ X xác định phương châm hoạt động nhiệm kỳ
2026-2031 là “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”. Giáo hội đặt mục tiêu
lấy giới luật và đạo hạnh của tăng ni làm nền tảng, đổi mới trong hoằng pháp và
giáo dục làm nhiệm vụ trọng tâm, phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động.
Hòa thượng Thích Huệ Thông, đại diện Ban Tổ chức Đại hội,
cho biết nền tảng của Phật giáo Việt Nam là tinh thần đoàn kết, hòa hợp và đồng
hành cùng dân tộc trong suốt hơn 2.000 năm lịch sử. Vì vậy, chương trình hoạt động
nhiệm kỳ mới đặt con người ở vị trí trung tâm, chú trọng giáo dục Phật giáo,
công tác Tăng sự và giữ gìn đời sống phạm hạnh của người xuất gia.
Đáng chú ý, Giáo hội đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số
trong hệ thống hành chính, coi đây là một trong những chương trình hoạt động
quan trọng của nhiệm kỳ X. Sau Đại hội, Giáo hội dự kiến tổ chức các khóa bồi
dưỡng về chuyển đổi số cho tăng ni, Phật tử, đáp ứng yêu cầu phát triển trong
giai đoạn mới.
Việc sửa đổi Hiến chương lần thứ 8 cũng nhằm bảo đảm phù
hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tình hình thực tiễn và các quy
định mới của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi
được thông tin sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.
Sau 45 năm hình thành và phát triển, Giáo hội Phật giáo
Việt Nam hiện có gần 65.000 tăng ni, khoảng 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm
nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Hằng năm, trên 50.000 tăng ni tham gia an cư
kết hạ.
Công tác đào tạo tăng ni tiếp tục được chú trọng. Trong
nhiệm kỳ qua, các cơ sở đào tạo của Giáo hội có 1.366 tăng ni tốt nghiệp cử
nhân Phật học, 1.237 tăng ni đang theo học. Hệ đào tạo từ xa có 381 sinh viên tốt
nghiệp cử nhân Phật học và 2.328 sinh viên đang theo học. Ngoài ra, có 394 tăng
ni tốt nghiệp cao đẳng và 2.497 tăng ni tốt nghiệp trung cấp Phật học.
Đặc biệt, hoạt động từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội
tiếp tục là điểm nhấn trong hoạt động Phật sự. Trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thực hiện các chương trình an sinh xã hội, từ
thiện nhân đạo với tổng trị giá trên 7.500 tỷ đồng, góp phần chăm lo đời sống
người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế.
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập, Đại lễ là dịp để Giáo
hội nhìn lại chặng đường hình thành, xây dựng và trưởng thành; tri ân các bậc
tiền bối hữu công, tôn vinh đóng góp của các thế hệ tăng ni, Phật tử, đồng thời
khẳng định những thành tựu tron
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