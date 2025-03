Đạm Hà Bắc giải trình việc cổ phiếu bị duy trì cảnh báo

CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (mã DHB-UPCoM) vừa công bố giải trình cổ phiếu DHB bị duy trì cảnh báo và phương án khắc phục.

Cụ thể: căn cứ quyết định số 146/QD-SGDHN ngày 13/3/2025 của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu DHB của Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

Theo đó, lý do duy trì diện cánh báo là Báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên. Cụ thể: Từ năm 2020 đến năm 2024, Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (trước đây là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh) đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ về việc quyết toán dự án hoàn thành dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Qua đó, DHB cho biết, trong thời gian qua, công ty đã phối hợp và đôn đốc Nhà thầu để hoàn thiện Hồ sơ quyết toán hợp đồng EPC. Tuy nhiên hai bên chưa thống nhất một số nội dung vướng mắc, do vậy đến nay chưa quyết toán Họp đồng EPC và chưa đủ cơ sở phê duyệt quyết toán dự án cũng như chưa xác nhận được với Nhà thầu các khoản công nợ liên quan.

Trong năm 2024, Công ty và Nhà thầu Wuhuan đã có nhiều buổi làm việc trực tiếp tại công ty vào các ngày 14/05/2024, ngày 16/05/2024, ngày 25/7/2024 và ngày 05/8/2024. Đồng thời, Công ty cũng đã thuê Công ty Luật để tư vấn về mặt pháp lý. Tuy nhiên, cả hai bên vẫn chưa thống nhất được nội dung tồn tại, vướng mắc của hợp đồng EPC.

Hiện tại, hai bên vẫn đang tích cực làm việc, giải quyết các tồn tại vướng mắc để hoàn thiện hồ sơ quyết toán và xác nhận các khoản công nợ liên quan trong thời gian sớm nhất.

Tại BCTC kiểm toán 2024, AISC nhận định DHB ghi nhận nguyên giá và trích khấu hao tài sản cố định của dự án này theo báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được lập vào ngày 01/12/2017 khi chưa có đầy đủ quyết toán các gói thầu; do đó dẫn đến phát sinh các khoản công nợ liên quan đến nhà thầu nước ngoài và công nợ khác. AISC cho rằng chưa đủ cơ sở để đưa ra tính hiện hữu và đầy đủ của các khoản công nợ này, cũng như các khoản nợ có thể phát sinh liên quan.

Cũng tại BCTC kiểm toán 2024 của DHB ghi nhận hơn 54 tỷ đồng thu ngắn hạn, 741 tỷ đồng phải thu dài hạn, 236 tỷ đồng phải trả ngắn hạn… liên quan đến dự án trên.

Kết thúc năm 2024, DHB ghi nhận lãi quý 4/2024 đạt hơn 67 tỷ (cùng kỳ đạt hơn 1.646 tỷ), lũy kế đạt 6,8 tỷ đồng - trong khi năm 2023 lãi hơn 858 tỷ đồng, tương ứng giảm 99%.

Theo giải trình từ phía công ty, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty quý 4/2024 lãi 67,3 tỷ đồng, giảm lãi 1.579 tỷ đồng so với cùng kỳ là do quý 4/2024, Công ty đã tập trung nỗ lực duy trì chạy máy liên tục, cao tải phấn đấu đạt sản lượng cao nhất, hệ thống sản xuất vận hành đảm bảo an toàn cho người và thiết bị và đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.

Công ty đã điều hành hợp lý giữa sản xuất và tiêu thụ, tập trung bán sản phẩm Urê và đẩy mạnh xuất khẩu khi thị trường trong nước trái vụ, doanh thu bán hàng tăng 258 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Mặt khác, khoản thu nhập khác trong quý 4/2024 giảm 1.798 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023 là do quý 4/2023, Đề án tái cơ cấu các khoản nợ vay đầu tư của Công ty tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam được Chính phủ phê duyệt, số tiền được hạch toán vào thu nhập khác là 1.802 tỷ đồng.

Đồng thời, lỗ chênh lệch tỷ giá cuối quý 4/2024 tăng 47 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023 do tỷ giá đồng Đô la Mỹ tăng mạnh làm giảm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.