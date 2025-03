Vụ án Phúc Sơn: Chuyển nhượng 4 dự án, để ngoài sổ sách hơn 2.000 tỷ đồng

Liên quan vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 41 bị can về các tội danh khác. Trong đó, bị can Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị đề nghị truy tố các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Đặc biệt, cơ quan điều tra xác định ông Hậu gây thiệt hại hơn 504 tỷ đồng tiền thuế nhà nước.

Theo kết luận điều tra, ông Hậu thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn từ năm 2004. Để phục vụ hoạt động kinh doanh, bị can còn thành lập, điều hành một số công ty khác để hình thành hệ sinh thái Tập đoàn Phúc Sơn trong đó có Công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long.

Trong thời gian từ năm 2011-2022, ông Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo chị gái Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc, và các nhân viên cấp dưới trực tiếp bán hoặc thông qua Công ty Nam Á (do bị can Trần Hữu Định làm giám đốc) chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 4 dự án.

Các dự án gồm Dự án Chợ đầu mối, Dự án Khu đô thị mới Tứ Trưng, Dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 1 và Dự án Phúc Sơn giai đoạn 2.

Quá trình chuyển nhượng, các bị can đã khai man, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, tài chính. Trong đó, một hệ thống để theo dõi các khoản tiền thu theo hợp đồng để hạch toán, kê khai, báo cáo thuế, thực hiện nghĩa tài chính. Một hệ thống sổ sách khác để theo dõi riêng các khoản tiền thu ngoài hợp đồng của khách hàng, không ghi nhận trên sổ sách, không kê khai, hạch toán để nhằm che giấu, trốn tránh nghĩa vụ tài chính.

Kết quả điều tra vụ án xác định Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long bán tổng cộng 1.317 lô đất tại 4 dự án bất động sản trên cho 799 khách hàng, thu tổng số tiền 3.540 tỷ đồng.

Trong đó, có 1.465 tỷ đồng thu theo hợp đồng để hạch toán, kê khai, báo cáo thuế. Hơn 2.072 tỷ đồng không kê khai, hạch toán sổ sách.

Cụ thể, Tập đoàn Phúc Sơn bán 644 lô đất tại 3 dự án trên thu hơn 936 tỷ đồng của 469 khách hàng gồm hơn 464 tỷ đồng thu theo hợp đồng để kê khai, hạch toán và hơn 472 tỷ đồng không được kê khai. Công ty Thăng Long bán 673 lô đất tại 1 dự án trên, thu hơn 2.603 tỷ đồng của 330 khách hàng gồm hơn 1.000 tỷ đồng thu theo hợp đồng và hơn 1.599 tỷ đồng không được hạch toán.

Ngoài việc chỉ đạo các đối tượng nêu trên thực hiện hành vi bán các lô đất để ngoài sổ sách, Nguyễn Văn Hậu còn thay mặt Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long trực tiếp ký tổng cộng 314 hợp đồng các loại, 859 phiếu thu và 463 hóa đơn giá trị gia tăng để bán 1.317 lô đất trên.

Kết quả giám định tư pháp xác định việc bán 1.317 lô đất tại 4 dự án nêu trên, Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long đã thu số tiền 2.072 tỷ đồng để ngoài sổ sách, không khai báo, hạch toán thuế gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số 504 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Văn Hậu khai nhận hành vi như trên. Theo đó, ông Hậu giao ban Kinh doanh khảo sát giá đất, xây dựng bảng kê chuyển cho ông Hậu để thống nhất với Đỗ Thị Mai (trưởng ban Tài chính-kế toán) lập phương án giá trong hợp đồng, giá ngoài hợp đồng đối với từng lô đất.

Sau khi bán hàng, tiền trong hợp đồng thì nhập quỹ công ty để hạch toán, kê khai, báo cáo thuế. Tiền ngoài hợp đồng thì theo dõi riêng, chuyển cho bị can Hậu sử dụng.

Đối với Công ty Nam Á, bị can Trần Hữu Định khai do quen biết từ trước với Nguyễn Văn Hậu nên được Tập đoàn Phúc Sơn hợp tác bán các lô đất tại 4 dự án. Công ty Nam Á có sàn giao dịch bất động sản mở tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) và thỏa thuận với khách mua đất về tiền trong, tiền ngoài.

Công ty Nam Á đã bán 345 lô đất, thu 1.417 tỷ đồng rồi chuyển lại cho Tập đoàn Phúc Sơn. Bản thân ông Định được nhận tiền hoa hồng là 5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của những người mua đất tại 4 dự án thể hiện người mua đất phải thanh toán tiền ghi trên hợp đồng và tiền ngoài hợp đồng phù hợp với tài liệu thu thập tại Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long.