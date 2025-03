Vụ án Phúc Sơn: Doanh nghiệp đưa hối lộ, dìm giá đất tại dự án nghìn tỷ

Liên quan đến vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, tại Vĩnh Phúc, một số bị can bị đề nghị truy tố về các tội Đưa hối lộ; Nhận hối hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại dự án Chợ đầu mối.

Dự án Chợ đầu mối được phê duyệt năm 2012, ban đầu do Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2012-2018, quy mô 188 ha với tổng mức đầu tư giai đoạn đầu 2.290 tỷ đồng. Dự án được chia làm 2 giai đoạn

Tuy nhiên, cuối năm 2016, chủ đầu tư mới chỉ thực hiện được quy hoạch 1/500, không triển khai được các phần việc đối với giai đoạn đầu như quyết định phê duyệt nên UBND tỉnh Vĩnh Phúc đưa dự án vào danh mục thu hồi chủ trương đầu tư.

Kết luận thể hiện, Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn- đã gặp lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc thỏa thuận về việc Hậu mua lại cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng để tiếp tục thực hiện dự án.

Mặc dù hồ sơ của doanh nghiệp còn chưa đáp ứng yêu cầu quy định song UBND tỉnh Vĩnh Phúc vẫn có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, giao Công ty Thăng Long (công ty của Hậu) làm chủ đầu tư, quy mô diện tích sử dụng đất là 92,9897ha, tổng mức đầu tư là hơn 2.402 tỷ đồng.

Ngoài việc tạo điều kiện cho Công ty Thăng Long làm chủ đầu tư, giãn tiến độ thực hiện dự án, các bị can còn ký quyết định phê duyệt điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất theo hướng có lợi cho Công ty Thăng Long bằng việc điều chỉnh tăng quy mô, diện tích với đất nhà ở xã hội thấp tầng; thay đổi biệt thự song lập thành biệt thự đơn lập; tăng diện tích đất nhà phố thương mại…

Ngày 1/6/2018, Công ty Thăng Long được giao 122.350,8m2 đất các loại đã giải phóng mặt bằng tại xã Lũng Hòa và xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Để đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất và được giảm một phần giá trị khi định giá tính tiền sử dụng đất đã giao, Hậu đã liên hệ với các cá nhân thuộc các ban ngành để đặt vấn đề “tạo điều kiện thuận lợi”.

Công ty cổ phần tư vấn tài nguyên và môi trường Nam Hà do bị can Nguyễn Ngọc Huy làm giám đốc được giao định giá đất. Ngày 24/8/2018, Công ty Nam Hà ban hành chứng thư xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với lô đất ở thương mại 5,4ha dự án là hơn 708 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Hậu không đồng ý, cho rằng giá trị định giá này quá cao.

Ông Hậu tìm gặp các bị can ở tỉnh Vĩnh Phúc để nhờ tác động, giảm giá trị định giá xuống. Ngày 2/10/2018, Sở Tài chính có giấy mời đề nghị đơn vị tư vấn - Công ty Nam Hà đi khảo sát thực tế. Công ty Nam Hà không thay đổi kết quả chứng thư.

Do đó, ngày 28/11/2018, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc và tổ giúp việc họp, thông nhất yêu cầu Công ty Nam Hà “điều tra thông tin để đưa tài sản so sánh có giá phổ biến trên thị trường lân cận dự án để tính giá đất cho phù hợp…”.

Sau đó, Nguyễn Ngọc Huy và Cao Đại Nghĩa, Phó Trưởng phòng giá đất, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh dự thảo chứng thư, đề xuất lần 1 giá trị quyền sử dụng đất là hơn 639 tỷ đồng, lần 2 là hơn 520 tỷ đồng.

Sau đó, Hội đồng thẩm định giá đất thông qua mức giá hơn 507 tỷ đồng. Do đó, ông Nguyễn Ngọc Huy ký ban hành chứng thư giá trị định giá đất dự án chợ đầu mới là hơn 507 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định bị can Hậu đã nhiều lần đưa tiền (45,4 tỷ đồng và 2,32 triệu USD) cho các cá nhân UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc; thông đồng với công ty định giá tạo điều kiện để điều chỉnh giảm giá trị đất.

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Văn Hậu khai nhận hành vi trên. Sau khi có chứng thư định giá, Hậu đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Còn lời khai của bị can Nguyễn Thị Hằng, phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn cho thấy khoảng giữa năm 2017, theo chỉ đạo của Hậu, Hằng chuẩn bị 20 tỷ đồng đựng vào valy để đưa cho Hậu.

Mỗi khi Hậu cần tiền USD, Hằng và lái xe lại đến khu vực Cầu Giấy, Hà Nội để mua USD; có lần mua 1 triệu USD, có lần 500.000 USD. Trường hợp Hậu cần 500.000 USD thì Hằng cho tiền vào 1 túi nilon màu đen, nếu 1 triệu USD thì cho vào 2 túi nilon màu đen.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 41 bị can về các tội danh khác nau. Trong đó, Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo") - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn bị đề nghị truy tố về 3 tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ". Ngoài ra, có 9 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ".