Đi bộ nhặt rác, xóa bỏ điểm nóng ô nhiễm Thuận An

Sự kiện do Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” (Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF Na Uy tài trợ thông qua WWF Việt Nam) phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEPCO) tổ chức.

Được tổ chức nhằm kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới, sự kiện Đi bộ nhặt rác lần thứ 2 tại thành phố Huế hướng đến việc nâng cao ý thức của cộng đồng người dân địa phương và du khách về việc không xả rác bừa bãi, giảm thiểu rác thải nhựa và góp phần bảo vệ vùng biển Thuận An xanh, sạch, đẹp.

Ngay từ sáng sớm, 32 đội chơi với hơn 350 người tham gia thi đi bộ nhặt rác trên quãng đường gần 5km từ bãi biển trung tâm Thuận An đến bãi tắm cộng đồng của Tổ dân phố An Hải, phường Thuận An nhằm xóa bỏ điểm nóng ô nhiễm rác thải nơi đây.

Người tham gia sự kiện cũng trải nghiệm vượt qua 4 trạm thử thách phụ bao gồm giải cứu hải âu, san hô, cá voi và rùa con. Các thử thách này khuyến khích người chơi thực hành giảm rác thải nhựa, thúc đẩy phân loại rác tại nguồn. Qua khoảng 4 giờ đi bộ nhặt rác, các “hiệp sỹ biển” đã thu gom được gần 2 tấn rác ,chủ yếu là các loại rác thải nhựa.

Các đội chơi với các độ tuổi dao động từ 16-60 tuổi, là các đoàn viên thanh niên của các Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, các thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên các phường xã Thuận An, Hải Dương, và các đội chơi tự do từ các trường ĐH Sư phạm, Đại học Y Dược Huế, câu lạc bộ Yoga... Ngoài ra, sự kiện cũng có có sự tham gia của Hoa hậu hoàn vũ năm 2017 là H'Hen Niê.

Nằm cách xa trung tâm TP. Huế khoảng 15km, biển Thuận An (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) được biết đến như một điểm du lịch nghỉ mát lý tưởng của nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến Huế. Vào mỗi dịp hè, nơi đây có thể thu hút hàng nghìn lượt khách tới nghỉ mát và tắm biển.

Tuy nhiên, thời gian gần đây từ bãi biển Thuận An đến bãi biển Phú Thuận có chiều dài hơn 2km xuất hiện rất nhiều các loại rác thải như túi ni lông, vỏ bánh kẹo, vỏ hoa quả, hộp sữa, bóng đèn, chai lọ, xốp...

Tại sự kiện, ông Trần Song, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam, đã kêu gọi người dân Huế và du khách khi đến Huế cùng nhau bảo vệ môi trường, giữ gìn hình ảnh xanh, sạch, sáng của thành phố Huế. Phó Chủ tịch Trần Song cũng hy vọng phong trào đi bộ nhặt rác sẽ không chỉ dừng lại ở sự kiện hôm nay mà còn tiếp tục lan tỏa, trở thành thói quen của mọi người dân Huế, để Huế thực sự xứng tầm với danh hiệu Thành phố Du lịch Sạch ASEAN.

Được biết, Dự án "Huế - Đô thị Giảm Nhựa ở miền Trung Việt Nam" được xây dựng với sự tài trợ của WWF-Na Uy (thông qua WWF-Việt Nam) và tiếp nhận bởi UBND thành phố Huế nhằm mục tiêu hỗ trợ thành phố bảo vệ các dòng sông, hệ sinh thái các vùng đất ngập nước và ven biển không bị ô nhiễm bởi rác thải nhựa. Dự án được thực hiện trong 4 năm (2021-2024) với mục tiêu giảm 30% lượng thất thoát rác thải nhựa vào năm 2024, thông qua một loạt các biện pháp can thiệp với sự tham gia của các bên liên quan bao gồm các khối công tư, các tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng địa phương.

Một số hình ảnh tại sự kiện Đi bộ nhặt rác tại bãi biển Thuận An:

Lễ phát động.