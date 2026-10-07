Di sản văn hóa Ruộng bậc thang: Sản phẩm kết nối du lịch Tây Bắc
CChu Khôi
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Dù vào mùa nước đổ hay mùa lúa chín, cảnh quan ruộng bậc thang đều có những sắc thái riêng, gắn với nghề truyền thống, ẩm thực và đời sống cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để xây dựng các sản phẩm theo mùa thay vì chỉ khai thác một thời điểm cố định trong năm...
Ngày 6/10/2026, tại xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị
đánh giá tính khả thi và phát triển sản phẩm du lịch “Khám phá cung đường kết nối
di sản văn hóa Ruộng bậc thang”, gắn với liên kết phát triển du lịch bền vững
khu vực Tây Bắc. Đây là hoạt động kết thúc Chương trình FAMTRIP “Khám phá cung
đường di sản văn hóa ruộng bậc thang - Hành trình kết nối những miền di sản Tây
Bắc”.
TỪ ĐIỂM THAM QUAN THÀNH HÀNH TRÌNH CÓ KHẢ NĂNG BÁN
Phát biểu khai mạc, ông Phạm Tất Thành, Phó Giám đốc Trung
tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lào Cai, cho biết địa phương có
nguồn tài nguyên du lịch phong phú, từ cảnh quan núi rừng, ruộng bậc thang, bản
làng, văn hóa các dân tộc đến các sản phẩm du lịch cộng đồng, sinh thái, nghỉ
dưỡng và trải nghiệm.
Trong đó, ruộng bậc thang không chỉ là cảnh quan để ngắm
nhìn mà còn là kết quả của quá trình con người thích ứng với địa hình miền núi,
gắn với sản xuất, sinh kế, tri thức bản địa, phong tục, tập quán, kiến trúc và ẩm
thực được trao truyền qua nhiều thế hệ.
"Mục tiêu đặt ra là biến cảnh quan thành trải
nghiệm, biến trải nghiệm thành sản phẩm và biến sản phẩm thành hành trình có khả
năng bán trên thị trường. Qua đó, giá trị tài nguyên được chuyển hóa thành sinh
kế, thu nhập cho người dân và nguồn lực bảo tồn di sản. Nếu được kết nối hợp lý, sự khác biệt giữa các điểm đến sẽ
trở thành lợi thế chung của cả cung đường", ông Thành nhận định.
Ruộng bậc thang được xác định là “sợi
chỉ đỏ” xuyên suốt hành trình, nhưng sản phẩm không chỉ dừng ở việc ngắm ruộng
bậc thang mà mở rộng sang câu chuyện về con người sống cùng núi, cảnh quan theo
mùa, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực bản địa, lưu trú homestay, nghề truyền thống
và đời sống cộng đồng".
Ông Phạm Tất Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lào Cai.
“Cung đường kết nối Di sản văn hóa Ruộng bậc thang” được định
hướng kết nối Tú Lệ, Mù Cang Chải, Khu du lịch quốc gia Sa Pa và Bản Liền. Mỗi
địa danh có một sắc thái riêng, từ thung lũng và ruộng bậc thang, không gian
núi cao, bản làng, văn hóa cộng đồng đến những khu vực đã có hệ thống dịch vụ tương
đối phát triển hoặc còn giữ được nhiều giá trị nguyên bản.
Theo ông Thành, việc nghiên cứu, xây dựng và đưa sản
phẩm vào khai thác có bốn ý nghĩa quan trọng.
Thứ nhất: Tạo ra một sản phẩm liên kết và khác biệt. Thay vì
mỗi địa phương quảng bá một điểm đến hoặc một tuyến riêng, cung đường hình
thành một hành trình nhiều điểm đến, nhiều lớp trải nghiệm và nhiều mùa khai
thác. Giá trị của sản phẩm nằm ở khả năng tạo ra một câu chuyện xuyên suốt, có
nhịp độ và tạo “lý do để đi tiếp” từ điểm này sang điểm khác.
Thứ hai: Tăng giá trị kinh tế từ mỗi lượt khách. Một sản phẩm
liên kết cần hướng tới kéo dài thời gian lưu trú, mở rộng mức chi tiêu và phân
bổ dòng khách, dòng tiền đến nhiều địa bàn. Khi du khách ở lại lâu hơn, các dịch
vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, hướng dẫn, trải nghiệm, mua sắm và sản phẩm địa
phương cũng được hưởng lợi.
Thứ ba: Tạo thêm động lực bảo tồn di sản và phát triển sinh
kế cộng đồng. Người dân cần được tham gia trực tiếp vào chuỗi dịch vụ, từ giới
thiệu văn hóa, ẩm thực, nghề truyền thống đến cung cấp sản phẩm nông nghiệp và
trải nghiệm bản địa. Khi đó, bảo tồn văn hóa có thể trở thành một phần của phát
triển sinh kế.
Thứ tư: Hình thành mô hình liên kết có khả năng nhân rộng, với
sự phối hợp giữa địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng và đơn vị quản lý. Từ một
cung đường có thể phát triển thêm các tuyến nhánh, sản phẩm chuyên đề và chương
trình theo mùa.
“Có tài nguyên chưa có nghĩa là đã có sản phẩm. Có sản phẩm
chưa có nghĩa là thị trường sẽ mua. Và có khách mua chưa có nghĩa là sản phẩm
đã bền vững”, ông Thành lưu ý; đồng thời đặt ra yêu cầu phải trả lời những câu hỏi
cụ thể về khả năng vận hành tuyến, nhóm khách hàng mục tiêu và trải nghiệm mà
du khách thực sự muốn mua.
KẾT NỐI NHIỀU MIỀN DI SẢN TÂY BẮC`
Tham gia chương trình khảo sát, các doanh nghiệp lữ hành cho
rằng cung đường không nên chỉ là danh sách các điểm tham quan nối với nhau bằng
một tuyến đường, mà mỗi điểm đến cần có một vai trò rõ ràng trong câu chuyện
chung: điểm mở đầu, điểm tạo cảm xúc, điểm trải nghiệm sâu, điểm nghỉ, điểm mua
sắm hoặc điểm tạo dấu ấn cuối hành trình.
Việc thiết kế sản phẩm cũng cần bám sát thị trường và tính
mùa vụ. Mùa nước đổ, mùa lúa xanh, mùa lúa chín có thể trở thành những lý do
khác nhau để du khách quay lại. Bên cạnh khách nội địa, cần nghiên cứu các thị
trường quốc tế phù hợp với những nhóm khách quan tâm đến thiên nhiên, văn hóa,
nhiếp ảnh, trekking, trải nghiệm cộng đồng và du lịch có trách nhiệm.
Theo các ý kiến tại hội nghị, để cung đường có thể vận hành lâu dài, cần xây dựng cơ chế liên kết cụ thể, trong đó có đơn vị điều phối, doanh nghiệp đưa khách, các cơ sở dịch vụ cung ứng đúng cam kết và cộng đồng tham gia thực chất. Liên kết cần chuyển từ “cùng tham gia” sang “cùng chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm”.
Phát triển bền vững cũng phải được đặt xuyên suốt trong quá
trình khai thác. Ruộng bậc thang là cảnh quan sống, gắn với sản xuất và đời sống
người dân. Vì vậy, phát triển du lịch cần bảo đảm không làm tổn hại cảnh quan,
môi trường, không gian văn hóa và sinh kế truyền thống; đồng thời kiểm soát rác
thải, sức chứa, an toàn và chất lượng dịch vụ.
Trong các ngày 3-6/10, các doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ
du lịch đến từ Hà Nội đã tham gia FAMTRIP “Khám phá cung đường di sản văn hóa
ruộng bậc thang - Hành trình kết nối những miền di sản Tây Bắc”.
Cung đường được thiết kế kết nối các không gian du lịch từ
Tú Lệ, Mù Cang Chải đến Sa Pa, Tả Van, Bản Hồ, Bản Liền, cùng các điểm bổ trợ
như Suối Giàng, Nghĩa Lộ. Giá trị trọng tâm của sản phẩm là sự kết hợp giữa cảnh
quan nông nghiệp, tri thức bản địa và đời sống cộng đồng.
Tại Mù Cang Chải và Sa Pa, du khách có thể trải nghiệm những
không gian ruộng bậc thang quy mô lớn, trong đó có Di tích quốc gia đặc biệt Ruộng
bậc thang Mù Cang Chải và thung lũng Mường Hoa. Tú Lệ, Suối Giàng gắn với nghề
làm cốm truyền thống và không gian trà Shan tuyết cổ thụ. Trong khi đó, Bản Liền
và Nghĩa Đô mang đậm không gian văn hóa Tày, với các trải nghiệm hái trà, thưởng
trà và lưu trú trong những ngôi nhà sàn truyền thống.
Điểm khác biệt của sản phẩm là du khách không chỉ ngắm nhìn
mà còn được trực tiếp tham gia, cảm nhận và nghe câu chuyện về di sản từ chính
người dân địa phương.
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