Diễn đàn Doanh nhân Họ Đào 2026: Kết nối nguồn lực "Chung sức vươn xa"

Với thông điệp “Từ cội nguồn đến khát vọng vươn xa”, Diễn đàn Doanh nhân Họ Đào 2026 không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa các thế hệ doanh nhân mà còn đánh dấu bước khởi đầu trong việc xây dựng mạng lưới hợp tác kinh tế Họ Đào theo hướng chuyên nghiệp, thiết thực và lâu dài...

Diễn đàn Doanh nhân Họ Đào 2026.

Ngày 11/10/2026, tại Trường Quốc tế Nhật Bản (Hà Nội), Hội đồng Họ Đào Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Doanh nhân Họ Đào 2026 với chủ đề “Chung sức vươn xa”. Sự kiện do Ban Kinh tế và Kết nối Doanh nhân (Hội đồng Họ Đào) chủ trì triển khai, với sự tham dự của đông đảo trí thức, doanh nhân, đại diện các doanh nghiệp và các chi họ Đào trong và ngoài nước...

Với thông điệp “Từ cội nguồn đến khát vọng vươn xa”, Diễn đàn không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa các thế hệ doanh nhân mà còn đánh dấu bước khởi đầu trong việc xây dựng mạng lưới hợp tác kinh tế Họ Đào theo hướng chuyên nghiệp, thiết thực và lâu dài.

Chương trình tập trung vào việc phát huy truyền thống dòng tộc, thúc đẩy kết nối giao thương, đầu tư, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc sự kiện, GS.TS Đào Xuân Học, Chủ tịch Hội đồng Họ Đào Việt Nam, nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt: “Kết nối dòng tộc – Tôn vinh tiền nhân – Gìn giữ đạo đức – Bồi đắp tương lai”. GS.TS Đào Xuân Học khẳng định, truyền thống và tình cảm hướng về cội nguồn chính là nền tảng để các thế hệ con cháu Họ Đào đoàn kết, phát huy trí tuệ, gìn giữ những giá trị tốt đẹp và cùng đóng góp cho sự phát triển của dòng tộc, quê hương, đất nước.

Chia sẻ về tinh thần doanh nhân, doanh nhân Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Tuần Châu, Chủ tịch danh dự Hội đồng Họ Đào Việt Nam, nhấn mạnh tinh thần “Doanh nhân trước hết phải có khát vọng làm giàu, bởi làm giàu chính đáng cũng là cách đóng góp thiết thực cho bản thân, gia đình, dòng tộc và đất nước.”

ThS. Đào Hoàng Thanh, chuyên gia AI và Chuyển đổi số đã chia sẻ về những cơ hội mà trí tuệ nhân tạo và các nền tảng công nghệ mang lại trong việc kết nối cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Họ Đào.

Theo đó, AI không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị, hoạt động kinh doanh mà còn mở ra những phương thức mới trong việc xây dựng mạng lưới, chia sẻ thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Thông qua việc giới thiệu hệ thống công nghệ hỗ trợ kết nối, ông đã gợi mở khả năng từng bước hình thành một nền tảng số chung, nơi các doanh nhân Họ Đào có thể giới thiệu năng lực, sản phẩm, dịch vụ, tìm kiếm đối tác và kết nối nhu cầu giao thương giữa các lĩnh vực, địa phương.

Một dấu ấn quan trọng khác tại Diễn đàn là việc giới thiệu thành lập Công ty Cổ phần Xã hội Họ Đào Việt Nam, hướng tới xây dựng một mô hình kết nối và phát huy nguồn lực của cộng đồng doanh nhân Họ Đào. Diễn đàn cũng là dịp để các doanh nhân, doanh nghiệp Họ Đào gặp gỡ, giới thiệu năng lực, sản phẩm, dịch vụ và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Một trong những mô hình hợp tác tiêu biểu được giới thiệu là hoạt động kết nối giữa Công ty Cổ phần Công nghệ EuP và RSL Group liên quan đến dự án Cụm công nghiệp Phú Thịnh 3 tại Lào Cai, quy mô khoảng 73 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 750 tỷ đồng. Theo nội dung giới thiệu tại chương trình, RSL Group trở thành đơn vị phân phối chính thức của dự án. Đây là một ví dụ về tiềm năng hợp tác, phát huy thế mạnh bổ trợ giữa các doanh nghiệp trong cộng đồng.

Tại sự kiện cũng diễn ra lễ giới thiệu thành lập Công ty Cổ phần Xã hội Họ Đào Việt Nam, hướng tới xây dựng một mô hình kết nối và phát huy nguồn lực của cộng đồng doanh nhân Họ Đào. Doanh nghiệp được định hướng hoạt động trên tinh thần kết hợp giữa hiệu quả kinh tế và trách nhiệm xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác đầu tư, giao thương và triển khai những hoạt động mang lại lợi ích chung.

Thông qua mô hình này, cộng đồng doanh nhân Họ Đào kỳ vọng từng bước hình thành nguồn lực bền vững, không chỉ hỗ trợ các thành viên cùng phát triển mà còn đóng góp cho các hoạt động giáo dục, khuyến học, gìn giữ truyền thống và thực hiện những công trình có ý nghĩa đối với dòng tộc.

Diễn đàn cũng là dịp để các doanh nhân, doanh nghiệp Họ Đào gặp gỡ, giới thiệu năng lực, sản phẩm, dịch vụ và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Một trong những mô hình hợp tác tiêu biểu được giới thiệu là hoạt động kết nối giữa Công ty Cổ phần Công nghệ EuP và RSL Group liên quan đến dự án Cụm công nghiệp Phú Thịnh 3 tại Lào Cai, quy mô khoảng 73 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 750 tỷ đồng.

Theo nội dung giới thiệu tại chương trình, RSL Group trở thành đơn vị phân phối chính thức của dự án. Đây là một ví dụ về tiềm năng hợp tác, phát huy thế mạnh bổ trợ giữa các doanh nghiệp trong cộng đồng.