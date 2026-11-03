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Doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa 6%/năm lãi suất vay đổi mới công nghệ

H Hạ Chi

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay đợt 2/2026 đến hết ngày 16/11. Mức hỗ trợ bằng 50% lãi suất vay theo hợp đồng tín dụng, nhưng không vượt quá 6%/năm, áp dụng với các dự án ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ...

Ảnh minh hoạ: Vuihoc.
Ảnh minh hoạ: Vuihoc.

NATIF thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay đợt 2 năm 2026, nhằm tạo thêm nguồn lực tài chính giúp doanh nghiệp đầu tư ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh.

Đối tượng hỗ trợ là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư có nội dung chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo, sử dụng vốn vay từ các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.

Nguồn vốn vay được hỗ trợ có thể sử dụng cho các nội dung đầu tư, đổi mới công nghệ theo quy định, trong đó có mua sắm máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất phục vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

Theo thông báo, mức hỗ trợ lãi suất bằng 50% lãi suất vay ghi trong hợp đồng tín dụng giữa doanh nghiệp và tổ chức tín dụng, nhưng tối đa không quá 6%/năm.

Thời gian hỗ trợ được tính từ khi Quỹ phê duyệt đến khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ trả nợ với tổ chức tín dụng, tối đa 5 năm. Khoản vay phải còn ít nhất 12 tháng thời hạn trả nợ tại thời điểm hoàn thành nghĩa vụ với tổ chức tín dụng.

Để được xem xét, doanh nghiệp phải có hợp đồng tín dụng đã ký, hồ sơ dự án hoặc phương án đầu tư được tổ chức tín dụng chấp thuận cho vay, đồng thời cam kết sử dụng vốn đúng mục đích. Doanh nghiệp cũng cần bảo đảm năng lực triển khai, nguồn lực tài chính, nhân sự và cơ sở vật chất; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo, cung cấp chứng từ và chấp hành công tác kiểm tra, giám sát của Quỹ.

Việc xét chọn ưu tiên các dự án có tính khả thi, khả năng ứng dụng trực tiếp, tạo hiệu quả kinh tế hoặc giải quyết vấn đề xã hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và bảo vệ môi trường.

Quỹ ưu tiên doanh nghiệp đã ký hợp đồng tín dụng với các ngân hàng có thỏa thuận triển khai chương trình; doanh nghiệp có mức tín nhiệm tốt, không phát sinh nợ xấu hoặc nợ nhóm 2 trong 24 tháng gần nhất. Các dự án sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc công nghệ chiến lược cũng được ưu tiên xem xét.

Bên cạnh đó, chương trình ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới công nghệ liên quan đến công nghệ chiến lược và dự án có khả năng tạo mức tăng thêm giá trị gia tăng từ 7% trở lên. Hồ sơ hợp lệ được xem xét theo thứ tự thời gian tiếp nhận cho đến khi sử dụng hết kinh phí.

Hồ sơ gồm văn bản đề nghị, thuyết minh dự án, cam kết thực hiện, hợp đồng tín dụng và các tài liệu liên quan. Doanh nghiệp nộp trực tuyến tại https://oms.natif.vn (yêu cầu chữ ký số) hoặc gửi bản giấy đến trụ sở Quỹ tại số 113 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến 24h ngày 16/11/2026. Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Hỗ trợ lãi suất, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia qua email htlsv@natif.vn hoặc điện thoại 0942 883 389.

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