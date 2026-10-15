Doanh số của ASML tại Trung Quốc tăng vọt 109% bất chấp lệnh hạn chế của Mỹ

Tâp đoàn chuyên sản xuất các thiết bị chế tạo vi mạch bán dẫn của Hà Lan, ASML, dự kiến Trung Quốc sẽ đóng góp khoảng 20% tổng doanh thu cả năm 2026 của hãng...

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Dự báo được đưa ra sau khi lượng thiết bị công ty bán sang Trung Quốc tăng hơn gấp đôi trong quý trước, bất chấp sức ép ngày càng lớn từ Mỹ, yêu cầu hạn chế xuất khẩu máy móc sản xuất chip, kể cả những thiết bị phục vụ chế tạo các dòng chip kém tiên tiến hơn.

Theo kết quả kinh doanh công bố mới đây, doanh số của ASML tại Trung Quốc trong quý 3 đã tăng 109% so với quý 2, đưa tỷ trọng thị trường này trong tổng doanh số máy móc của tập đoàn lên 23%, từ mức 14% trong quý 2.

Đà tăng doanh số từ thị trường Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten chịu sức ép từ Washington về thắt chặt các hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc.

Tháng trước, trả lời phỏng vấn tờ Bloomberg, ông Jetten bày tỏ tin tưởng Hà Lan sẽ đạt được thỏa thuận với Mỹ về dự luật Match Act do Washington đề xuất. Dự luật này nhằm tiếp tục hạn chế khả năng xuất khẩu các thiết bị quang khắc ít tiên tiến hơn của ASML sang Trung Quốc.

Trong khi đó, trong cuộc trao đổi với các nhà đầu tư, Tổng giám đốc điều hành ASML, Christophe Fouquet, bày tỏ lạc quan về hoạt động kinh doanh từ Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc chưa có nhiều thiết bị sản xuất chip trong nước để thay thế sản phẩm của hãng.

Tổng giám đốc điều hành ASML cũng nhận định Trung Quốc còn cách rất xa trình độ công nghệ của ASML.

Tương tự, Giám đốc tài chính ASML Roger Dassen dự báo nhu cầu từ Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm 2027 và những năm tiếp theo, khi nước này tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất chip.

Bất chấp những rủi ro từ căng thẳng địa chính trị và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, ASML đã nâng mức dự báo doanh thu thấp nhất trong năm 2026 lên 44 tỷ euro (49,25 tỷ USD).

Tập đoàn đồng thời dự báo biên lợi nhuận gộp đạt khoảng 56%, bằng mức cao nhất trong dự báo trước đó, và cho biết sẽ tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất.

Theo Giám đốc tài chính ASML Roger Dassen, doanh thu quý 4/2026 của tập đoàn dự kiến đạt từ 14,2 tỷ đến 15,2 tỷ euro.

ASML dự kiến doanh thu cả năm 2026 tăng 36%, chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh đối với các hệ thống quang khắc cực tím (EUV) tiên tiến. Doanh số thiết bị EUV được dự báo tăng hơn 45% trong năm nay.

Trong khi đó, doanh thu từ các mảng thiết bị không sử dụng công nghệ EUV dự kiến tăng 20%. Doanh thu từ dịch vụ và các hoạt động kinh doanh liên quan đến những hệ thống thiết bị đã lắp đặt được dự báo tăng 50%.

Triển vọng tăng trưởng trong năm 2027 và 2028 đang buộc ASML phải tính toán lại kế hoạch sản xuất.

Tập đoàn cho biết mục tiêu tăng 30% công suất đối với các hệ thống quang khắc EUV có khẩu độ số thấp (low-NA) trong hai năm tới vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu dự kiến.

“Chúng tôi cần làm nhiều hơn nữa và đang tìm cách tiếp tục mở rộng công suất, đặc biệt trong năm 2028 và những năm tiếp theo”, ông Fouquet cho biết.

Theo lãnh đạo ASML, các khách hàng của tập đoàn cũng đang lên kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất trong những năm tới. Vì vậy, những trao đổi về đơn hàng không còn chỉ tập trung vào giai đoạn trước năm 2028 mà đã kéo dài sang những năm tiếp theo.

“Phần lớn các cuộc thảo luận với khách hàng hiện đã chuyển sang giai đoạn sau năm 2027. Nhiều đơn hàng đang hướng đến năm 2028. Một số khách hàng cũng bày tỏ sự quan tâm lớn đến việc đặt hàng cho năm 2029, thậm chí cả năm 2030”, Tổng giám đốc điều hành ASML nói.