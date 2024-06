Doanh thu 2023 giảm 3%, địa ốc Hoàng Quân đặt mục tiêu 2.000 tỷ đồng năm 2024

Trải qua một năm 2023 đầy khó khăn, thách thức của nền kinh tế nói chung và thị trường trường bất động sản nói riêng, Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận doanh thu 322,6 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2022. Tuy nhiên, tổng giá trị tài sản đạt 7.299,4 tỷ đồng, tăng 0,9% so với năm 2022.

Theo đánh giá của nhiều tổ chức tài chính, các quy định mới về phát triển nhà ở xã hội vừa được thông qua đã giúp lĩnh vực bất động sản nhà ở xã hội trở nên hấp dẫn hơn đối với các doanh nghiệp.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 1/6, Địa ốc Hoàng Quân đặt mục tiêu doanh thu thuần ở mức 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,8 lần và 19 lần so với năm 2023. Cụ thể, đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua tờ trình về kế hoạch thực hiện kinh doanh năm 2024 mục tiêu đạt 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, các dự án đóng góp chính trong doanh thu đến từ 03 phân khúc: Bất động sản nhà ở xã hội, bất động sản khu công nghiệp và bất động sản thương mại. Trong đó, phân khúc bất động sản nhà ở xã hội sẽ bao gồm các dự án Golden City (Tây Ninh) 500 tỷ đồng; HQC Hàm Kiệm (Bình Thuận) 200 tỷ đồng; HQC Trà Vinh (Trà Vinh) 150 tỷ đồng; HQC Bình Minh (Vĩnh Long) 150 tỷ đồng; HQC Tân Hương (Tiền Giang) 100 tỷ đồng.

Với phân khúc bất động sản khu công nghiệp, doanh thu sẽ đến từ các dự án khu công nghiệp Hàm Kiệm 400 tỷ đồng; Khu công nghiệp Bình Minh 150 tỷ đồng. Và bất động sản thương mại sẽ bao gồm dự án Golden Grand 300 tỷ đồng; Golden King 100 tỷ đồng và khu dân cư Mekong City (Bình Minh – Vĩnh Long) 200 tỷ đồng.

Dịp này, Địa ốc Hoàng Quân cũng thông qua tờ trình về phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng. Cụ thể, Hoàng Quân sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Địa ốc Hoàng Quân sẽ sử dụng 1.000 tỷ đồng dự kiến huy động được từ đợt chào bán để nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh, chủ đầu tư khu dân cư An Phú Sinh và giải ngân vốn tiếp tục thực hiện dự án.

Và phần vốn mua cổ phần tối đa 550 tỷ đồng, tương ứng tối thiểu 51% vốn điều lệ của An Phú Sinh và phần còn lại cho dự án bằng hình thức góp vốn, xây dựng hạ tầng, hệ thống tiện ích, xây dựng nhà… Dự án khu dân cư An Phú Sinh nằm tại huyện Cần Giuộc tỉnh Long An có quy mô 14,7ha với tổng vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng. Dự án sẽ tạo ra doanh thu từ năm 2025 và hoàn thành vào năm 2026.

Ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Địa ốc Hoàng Quân, cho biết: Trong giai đoạn từ 2024 - 2030, công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về nhà ở xã hội, kết hợp đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm bất động sản nhà ở xã hội, bất động sản khu công nghiệp, bất động sản thương mại,...

Trong đó, đối với mảng nhà ở xã hội, Địa ốc Hoàng Quân đặt mục tiêu hoàn thành ít nhất 50.000 sản phẩm căn hộ nhà ở xã hội trong giai đoạn 2022 - 2030 theo mục tiêu chung của Chính phủ là đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội. Đồng thời, đặt mục tiêu xây dựng mới ít nhất 10 tòa chung cư cũ tại TP.HCM, Đồng Nai, Long An.

Tính đến nay, Địa ốc Hoàng Quân đã triển khai xây dựng chuỗi 24 dự án nhà ở xã hội với hơn 35.000 sản phẩm nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hoá Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, Địa ốc Hoàng Quân sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM và khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Công ty đặt mục tiêu hoàn thành ít nhất 50 dự án nhà xã hội với khoảng 50.000 sản phẩm.

Mới đây, Địa ốc Hoàng Quân đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Novaland (Hose: NVL) nhằm phát triển các dự án nhà ở xã hội trong thời gian tới. Địa ốc Hoàng Quân và Tập đoàn Novaland sẽ cùng đầu tư góp vốn để khai thác quỹ đất hiện có của cả hai bên, nhằm xây dựng nhà ở xã hội tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam như Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương,... Năm nay, hai bên dự kiến có thể bàn giao khoảng 3.000 căn nhà ở xã hội tại nhiều địa phương.