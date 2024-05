Nghiên cứu chuyển nhà tái định cư bỏ hoang thành nhà ở xã hội

Thảo luận tại tổ về về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, đại biểu Tạ Thị Yên, đoàn Điện Biên, cho rằng không thể không nhắc đến một số biến động bất thường của thị trường. Ví dụ như, thị trường vàng, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian vừa qua cho thấy có sự không ổn định. Điều đó, cho thấy cần sớm có sự chỉ đạo, tháo gỡ, bình ổn, truyền thông làm rõ, để tránh những tác động tiêu cực đến nền kinh tế, xáo động tâm lý của người dân.

Đối với thị trường bất động sản, việc thiếu phân khúc nhà ở thương mại giá rẻ, giá trung bình hợp với khả năng tài chính của người dân cũng cần phải điều chỉnh. Nhà ở xã hội có nơi thì thừa, nơi thì thiếu. Trong khi đó, gói tín dụng 120.000 tỷ cho nhà ở xã hội mới giải ngân được 83 tỷ đồng là rất thấp, đại biểu nói.

Đại biểu Tạ Thị Yên, đoàn Điện Biên, phát biểu tại hội trường.

Đại biểu đoàn Điện Biên đề nghị cần phải làm rõ trách nhiệm các cơ quan có liên quan vì sao chính sách của chúng ta là rất tốt, rất nhân văn nhưng lại chậm được triển khai thực hiện trong khi người dân rất mong mỏi điều này.

Về nhà tái định cư, đại biểu đoàn Điện Biên chỉ rõ con số thừa 14.000 căn nhà tái định cư tại quận Bình Tân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Hay ở Hà Nội cũng có hàng nghìn căn hộ tái định cư bỏ hoang phế như ở quận Long Biên, Cầu Giấy đã làm lãng phí nguồn lực tài chính công, trong khi người dân vẫn còn thiếu chỗ ở.

“Do đó, chúng ta cần phải làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan”, đại biểu Tạ Thị Yên kiến nghị.

Chia sẻ vấn đề này, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, đoàn Bình Định, nêu thực tế khi đi qua quận Hoàng Mai (Hà Nội) chứng kiến khu điều trị Covid-19 hiện đang bỏ hoang. Ngoài ra hàng loạt căn hộ chung cư, tái định cư ở huyện Gia Lâm cũng trong tình trạng này.

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, đoàn Bình Định, phát biểu trong buổi thảo luận tại tổ.

Qua tìm hiểu, đại biểu thông tin ở Hà Nội hiện có khoảng 14.200 căn hộ chung cư chưa được đưa vào sử dụng, còn ở TP.Hồ Chí Minh có khoảng 14.000 căn hộ tái định cư bỏ trống... Có thể thấy, số lượng căn hộ tái định cư trên cả nước chưa được sử dụng lớn, rất lãng phí.

"Trong khi đó, giá chung cư hiện tăng cao, nhu cầu của người dân nhiều nhưng chúng ta lại để lãng phí”. Do đó, đại biểu đề nghị cần có giải pháp đồng bộ, quyết liệt để đưa những căn hộ chung cư này vào sử dụng. Ngoài ra, nhiều địa phương đã nghĩ đến phương án đấu giá nhưng chưa tìm được mức giá phù hợp. Chúng ta chưa tìm được cách biến những căn hộ chung cư để những người có thu nhập thấp thuê.

Bên cạnh đó, lý do quan trọng khiến người dân chưa về ở bởi mức giá đền bù chưa thoả đáng, an sinh xã hội chưa đảm bảo, chung quanh chưa có trường học, bệnh viện thì người dân chưa an tâm trở về các khu tái định cư", đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cho hay.

Nhà tái định cư là tài sản của nhà nước, nên các quy định, thủ tục phải thực hiện theo luật. Về vấn đề này, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết đang đề nghị nghiên cứu chuyển các chung cư tái định cư sang nhà ở xã hội.

Đề cập đến giá nhà chung cư tăng cao trong thời gian qua, đại biểu Nguyễn Thị Thuỷ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội, cho rằng cử tri rất băn khoăn với giá nhà chung cư leo thang ở Hà Nội, giá rất cao so với năm ngoái và các năm trước đây dẫn đến việc người dân có thu nhập trung bình rất khó khăn.

"Vốn đã khó khăn trong tiếp cận nhà chung cư, nhà ở xã hội mà bây giờ giá nhà vượt thu nhập trung bình của người dân rất nhiều nên người dân khó tiếp cận", đại biểu nói.

Một số chuyên gia bất động sản cho rằng giá cao “trên trời” song lượng giao dịch thành công rất ít. Việc tăng giá nhà chung cư bất thường vừa qua không phải là dấu hiệu của sốt đất, sốt nhà như trước đây mà có dấu hiệu bất bình thường.

“Cử tri và các chuyên gia cho rằng việc liệu việc tăng giá chung cư bất thường ở Hà Nội trong thời gian vừa qua có phải là chiêu trò của nhóm đầu cơ liên quan đến giá nhà chung cư. Chiêu trò này liệu có đẩy mặt bằng giá nhà lên giá mới hay không?”.

Đại biểu nêu và đề nghị, Bộ Xây dựng và các cơ quan chức năng của TP. Hà Nội tiếp tục làm rõ, kiểm tra chặt chẽ hơn nữa những dấu hiệu bất thường, có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp.