Bị cưỡng chế 133,6 tỷ tiền thuế, Địa ốc Hoàng Quân cam kết nộp đủ trong năm nay

Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HOSE) thông báo nhận được công văn của UBCK về việc công bố tình hình nợ thuế.

Cụ thể, HQC đang nợ 133,6 tỷ đồng tiền thuế, trong đó số tiền thuế và các khoản phải thu khác tính đến ngày 31/8/2023 là 83,9 tỷ đồng và số tiền chậm nộp là 49,7 tỷ.

Cùng thời điểm, Cục Thuế thành phố thực hiện cưỡng chế số tiền nợ thuế 133,5 tỷ đồng đối với Hoàng Quân.

Liên quan đến vấn đề này HQC cho biết, ngày 15/1, HQC đã nộp toàn bộ thuế thu nhập cá nhân với số tiền là 14,5 tỷ đồng. Công ty vẫn đang tiếp tục làm việc với Cục Thuế TP. HCM các tổ chức có liên quan và cam kết thực hiện nghĩa vụ thuế trong năm 2024.

Mới đây, Địa ốc Hoàng Quân đã thông qua phương án chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với mức giá 10.000 đồng/cp. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ từ 2/1-11/3. Cổ phiếu mới phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày phát hành.

Số tiền 1.000 tỷ đồng thu được, công ty dự kiến dùng 400 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông hiện hữu của CTCP Đầu tư Thành phố Vàng và 600 tỷ đồng được dùng để mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Đầu tư Thành phố Vàng nhằm bổ sung vốn cho dự án chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng.

Kết thúc quý 3/2023, HQC ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 84 tỷ, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ (30,7 tỷ); lãi sau thuế đạt 1,2 tỷ, tăng 16% so với cùng kỳ lãi (1 tỷ). Nguyên nhân là do công ty cắt giảm chi phí, tính gọn bộ máy; 9 tháng đầu năm doanh thu thuần của HQC đạt 229 tỷ, giảm so với mức 241 tỷ hồi cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế giảm mạnh từ 16 tỷ xuống còn đạt 3,5 tỷ.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của HQC là 7.322 tỷ đồng, tiền mặt và các khoản tương đương tiền giảm còn 26,7 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn tăng từ 2.904 tỷ lên tới 3.022,8 tỷ đồng; Đầu tư vào công ty liên kết là 2.368 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 49 tỷ lên hơn 54 tỷ đồng.