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Đồng Nai giảm 30% tiền thuê lại đất khu công nghiệp cho doanh nghiệp trong 5 năm

N Nguyệt Hà

Doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân; doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Đồng Nai được giảm 30% tiền thuê lại đất trong 5 năm đầu kể từ ngày ký hợp đồng. Khoản hỗ trợ được ngân sách hoàn trả cho chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và vườn ươm công nghệ…

Đồng Nai giảm 30% tiền thuê lại đất khu công nghiệp cho doanh nghiệp trong 5 năm. Ảnh minh họa. Nguồn: istock.
Đồng Nai giảm 30% tiền thuê lại đất khu công nghiệp cho doanh nghiệp trong 5 năm. Ảnh minh họa. Nguồn: istock.

UBND thành phố Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 105/2026/QĐ-UBND ngày 29/10/2026, quy định mức hỗ trợ giảm tiền thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và vườn ươm công nghệ đối với một số nhóm doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo quyết định 105, mức hỗ trợ của tỉnh cho Doanh nghiệp, tính từ ngày doanh nghiệp ký hợp đồng thuê lại đất với chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc vườn ươm công nghệ.

Chính sách áp dụng đối với ba nhóm doanh nghiệp: doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân; doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật; doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được công nhận theo quy định.

Đây là cơ chế hỗ trợ được triển khai theo khoản 6 Điều 7 Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân và Nghị định số 20/2026/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện.

Theo quy định, doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ thông qua mức giá thuê lại đất đã giảm trong hợp đồng với chủ đầu tư hạ tầng. Chủ đầu tư là đối tượng thực hiện giảm tiền thuê và đề nghị cơ quan nhà nước hoàn trả khoản hỗ trợ.

Để được hoàn trả, chủ đầu tư phải có quỹ đất dành cho các doanh nghiệp thuộc diện được hỗ trợ thuê lại; đã ký hợp đồng cho thuê đất với mức giá giảm 30% theo quy định; đồng thời doanh nghiệp thuê đất đã thanh toán tiền thuê theo hợp đồng trong năm đề nghị hoàn trả. Thời điểm chủ đầu tư đề nghị hoàn trả không được quá 12 tháng kể từ thời điểm các bên thực hiện thanh toán tiền thuê lại đất.

Về quy trình thực hiện, Sở Tài chính thành phố Đồng Nai chịu trách nhiệm tham mưu cân đối, bố trí ngân sách và thẩm định hồ sơ đề nghị hoàn trả trước khi báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Trường hợp chủ đầu tư đã nộp đủ tiền thuê đất hoặc được Nhà nước miễn toàn bộ tiền thuê đất trong cả thời hạn thuê, Kho bạc Nhà nước khu vực XVII thực hiện hoàn trả từ ngân sách vào tài khoản của chủ đầu tư. Nếu khoản giảm tiền thuê lại đất lớn hơn số tiền thuê đất chủ đầu tư phải nộp trong năm, phần chênh lệch cũng được hoàn trả từ ngân sách.

Đối với trường hợp chủ đầu tư trả tiền thuê đất hằng năm và chưa thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất, cơ quan thuế thực hiện thanh toán bù trừ vào khoản phải nộp theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì thẩm định hồ sơ, bố trí ngân sách; Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố và Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, tổng hợp tình hình, xác định doanh nghiệp đủ điều kiện được hỗ trợ. Các cơ quan này có trách nhiệm tổng hợp danh sách doanh nghiệp được hưởng chính sách và dự kiến nhu cầu kinh phí năm tiếp theo, gửi Sở Tài chính trước ngày 15/6 hằng năm để làm cơ sở xây dựng dự toán ngân sách.

Thuế thành phố xác nhận thông tin về tổng nguồn vốn hoặc doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bảo hiểm xã hội thành phố cung cấp, xác nhận số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội phục vụ việc xác định đối tượng thụ hưởng.

Doanh nghiệp thuê lại đất có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác hồ sơ và thông tin theo quy định. Chủ đầu tư hạ tầng rà soát hồ sơ, xác nhận thông tin trước khi gửi cơ quan chức năng thực hiện thủ tục hoàn trả.

UBND các xã, phường phối hợp tuyên truyền chính sách, đồng thời tham gia kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng đất của doanh nghiệp được hỗ trợ khi có yêu cầu. Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/11 hằng năm để báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 30/11. Các cơ quan liên quan cũng phải phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý những trường hợp xác nhận sai đối tượng hoặc lợi dụng chính sách.

Thông qua cơ chế giảm tiền thuê lại đất, Đồng Nai triển khai một chính sách hỗ trợ chi phí đầu vào cho doanh nghiệp công nghệ cao; doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo khi đầu tư sản xuất, kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp và vườn ươm công nghệ trên địa bàn.

Sau sáp nhập Đồng Nai có 89 khu công nghiệp với tổng diện tích 43.386 ha. Đến nay có 44 khu công nghiệp đã được thành lập và đang hoạt động, cùng 45 khu công nghiệp quy hoạch phát triển giai đoạn 2021- 2030. 

Hiện tại, Ban Quản lý Khu công nghiệp Thành phố đang triển khai lập quy hoạch đối với 25 khu công nghiệp, đồng thời đề xuất điều chỉnh phương án phát triển theo hướng tái cấu trúc, dịch chuyển không gian công nghiệp về phía Bắc Đồng Nai, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch phát triển của Thành phố.


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