Đồng Nai: Nhiều vi phạm trong thực hiện quy hoạch xây dựng

Thanh tra tỉnh Đồng Nai vừa công bố Kết luận thanh tra số 59/KL-TT về chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng do Sở Xây dựng và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai tham mưu thực hiện.

NHIỀU QUY HOẠCH CHẬM TIẾN ĐỘ

Kết luận thanh tra đã chỉ ra nhiều đồ án quy hoạch bị trễ so với quy định, trong đó, có 04 đồ án quy hoạch có thời gian lập đồ án chậm theo quy định; 01 đồ án quy hoạch có thời gian thẩm định nhiệm vụ chậm so với quy định; 08 đồ án có thời gian thẩm định đồ án chậm so với quy định; 01 đồ án thời gian phê duyệt nhiệm vụ chậm; 12 đồ án thời gian phê duyệt đồ án chậm so với quy định; 01 đồ án thời gian ban hành giấy phép quy hoạch bị trễ… Trách nhiệm này thuộc về Sở Xây dựng Đồng Nai.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng tại một số đồ án quy hoạch, còn có nhiều tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, có 09 đồ án quy hoạch chưa thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục và tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa và có 02 đồ án quy hoạch chưa hoàn thành việc cắm mốc giới theo quy định; có 02 đồ án chưa công bố công khai và 02 đồ án chậm công bố công khai quy hoạch được duyệt…

Đáng chú ý, đồ án quy hoạch khu nhà ở công nhân và dân cư tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom triển khai thực hiện dự án quá chậm từ năm 2000 cho đến nay (23 năm), dự án phải điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, gây lãng phí nguồn lực. Trách nhiệm thuộc về Công ty TNHH Bảo Giang.

Bên cạnh đó, 03 đồ án thực hiện chậm tiến độ xây dựng công trình; 02 đồ án chưa thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục đóng tiền tương đương với 20% quỹ đất vào ngân sách nhà nước theo quy định...

CHƯA PHÙ HỢP QUY ĐỊNH

Thanh tra cũng chỉ ra việc lập, thẩm định và phê duyệt nhiều quy hoạch chưa phù hợp với quy hoạch chung xây dựng TP. Biên Hoà đã được duyệt năm 2014, vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, như: quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 phân khu A9 đối với tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa có lộ giới từ 33 m xuống còn 26 m; khu công viên cây xanh và công trình công cộng có diện tích từ 66 ha xuống còn 19,1 ha… là chưa phù hợp.

Tại 03 đồ án lập, thẩm định, phê duyệt không được bố trí công trình giáo dục là chưa phù hợp với QCXDVN 01:2008/BXD, gồm: đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án khu dân cư và thương mại dịch vụ tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, do Công ty TNHH Bất động sản Liên Hợp làm chủ đầu tư; khu dân cư theo quy hoạch 7 ha tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom do Công ty TNHH Lê Hương Sơn làm chủ đầu tư; khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Trảng Bom do Công ty TNHH Lê Bảo Minh làm chủ đầu tư…

Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 dự án khu dân cư và thương mại dịch vụ tại xã Tây Hòa, chủ đầu tư thực hiện xây dựng một số dãy nhà có chiều dài trên 60 m nhưng không bố trí đường giao thông với bề rộng tối thiểu 04 m giữa các dãy nhà là chưa phù hợp với QCXDVN 01:2008/BXD…

Việc thành lập Cụm Công nghiệp Quang Trung, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, với quy mô diện tích 79,87 ha là chưa phù hợp theo quy định. Dẫn đến việc lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án cụm công nghiệp Quang Trung là chưa phù hợp…

Tại dự án khu dân cư phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, việc thực hiện đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 không đúng theo quy hoạch được duyệt khi để công ty D2D cho công ty TNHH Berjaya D2D mượn khu đất cây xanh để xây bể bơi, phục vụ riêng cho cư dân tại tòa nhà chung cư Amber Court.

Đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, cũng phải chịu trách nhiệm về việc chỉ mới kiểm tra 346/1.933 giấy phép xây dựng đã cấp (chiếm khoảng 20%) trong giai đoạn năm 2015-2022. Việc này chưa đảm bảo theo quy định…

Từ các sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan: Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện liên quan làm rõ nguyên nhân, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên quan… khắc phục kịp thời những thiếu sót của những đồ án như đã nêu.