Dòng tài sản toàn cầu định hình lại sức hút của thị trường bất động sản

Theo Báo cáo xu hướng tài sản năm 2026 của Savills, “Thế hệ người sở hữu tài sản mới” bao gồm những người dưới 40 tuổi đã thừa kế hoặc có thể tiếp nhận tài sản đáng kể và các doanh nhân trẻ tự tạo dựng tài sản. Khác với cách tiếp cận truyền thống, nhóm này có xu hướng duy trì hoạt động kinh doanh, sinh sống và đầu tư tại nhiều quốc gia.
Khoảng 80% cá nhân siêu giàu tự thân hiện sống ngoài quốc gia nơi họ tạo dựng tài sản. Chính đặc điểm của nhóm người sở hữu tài sản mới, khiến việc lựa chọn điểm đến không chỉ phụ thuộc vào cơ hội kinh doanh hay lợi thế đầu tư. Các yếu tố như: Chất lượng sống, sức khỏe, an ninh, giáo dục, môi trường địa phương và khả năng kết nối quốc tế cũng ngày càng trở nên ý nghĩa hơn trong quyết định dài hạn của cá nhân và gia đình có tài sản lớn.
Để đánh giá sức hấp dẫn của các thị trường, Savills đã phân tích hơn 100 trung tâm tài sản trên thế giới dựa trên 48 yếu tố, thuộc 4 nhóm chính: kinh doanh, quản trị và kết nối; mức độ tập trung tài sản và môi trường địa phương; quản lý tài sản và thuế; phong cách sống.
Theo đó, trong bảng xếp hạng châu Á - Thái Bình Dương, Singapore, Hong Kong và Tokyo dẫn đầu, Việt Nam cũng có hai đại diện thuộc Top 16, với Hội An xếp thứ 15 và TP.Hồ Chí Minh xếp thứ 16. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của một thị trường có thể được nhìn nhận từ nhiều khía cạnh, thay vì chỉ dựa trên quy mô kinh tế hay mức độ tập trung vốn.
Sự dịch chuyển của tài sản toàn cầu đang mở rộng cách nhìn nhận về sức hấp dẫn của các thị trường bất động sản. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng cơ hội đầu tư hay lợi thế kinh tế, các trung tâm tài sản ngày càng cần kết hợp năng lực tạo lập tài sản với môi trường sống, hạ tầng và hệ thống dịch vụ.
Báo cáo của Savills xác định Việt Nam cùng Ấn Độ là những thị trường có tiềm năng tiếp tục tạo lập tài sản, thông qua các lĩnh vực: Khởi nghiệp, công nghệ, sản xuất, dịch vụ tài chính và bất động sản. Sự phát triển của các lĩnh vực này đang góp phần mở rộng nguồn tài sản mới và củng cố vị thế của Việt Nam trong bức tranh các trung tâm tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương.
Với tiềm năng đó, Việt Nam có thêm cơ hội thu hút cá nhân, doanh nhân và nhà đầu tư quốc tế. Đặc biệt, khi nhóm khách hàng này ngày càng có khả năng phân bổ hoạt động kinh doanh, nơi sinh sống và tài sản tại nhiều quốc gia, nhu cầu đối với thị trường bất động sản cũng trở nên đa dạng hơn. Tuy nhiên, bên cạnh mục tiêu đầu tư, nhóm người sở hữu tài sản mới còn cân nhắc môi trường kinh doanh, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và chất lượng sống khi lựa chọn nơi sinh sống. Điều này đã mở rộng yêu cầu đối với thị trường bất động sản.
Theo bà Đỗ Thị Hương, Giám đốc toàn quốc Bộ phận Kinh doanh nhà ở và Private Office, Savills Việt Nam, khi tài sản được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau và dịch chuyển giữa các thế hệ, tiêu chí lựa chọn nơi sinh sống và đầu tư của nhóm người sở hữu tài sản mới cũng trở nên đa dạng. Ngoài nền tảng kinh tế và môi trường kinh doanh; chất lượng sống, khả năng kết nối quốc tế và dịch vụ hỗ trợ cũng rất quan trọng. Điều này đặt ra yêu cầu cho các thị trường bất động sản không chỉ tạo ra cơ hội đầu tư, mà còn cần phát triển những điều kiện phù hợp để thu hút và duy trì nhóm cư dân, doanh nhân và nhà đầu tư quốc tế.
Dù vậy, bà Hương nhận định sức hấp dẫn của một thị trường không đồng nghĩa với hiệu quả đầu tư của mọi loại hình bất động sản. Triển vọng dài hạn vẫn phụ thuộc vào quy hoạch, pháp lý, chất lượng phát triển, năng lực vận hành và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế.
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