Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo, trong quản lý, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; hoạt động theo chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể của Trưởng Ban Chỉ đạo cho các thành viên để tổ chức thực hiện.
Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ chức thực hiện, kịp thời báo cáo và chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng Ban Chỉ đạo về các nhiệm vụ được phân công theo quy định; giải quyết công việc đúng phạm vi, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao và đề xuất các giải pháp. Tham gia, thực hiện đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo; tuân thủ quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành và Quy chế này.
Ngoài ra, thành viên Ban Chỉ đạo phải tham dự đầy đủ các cuộc họp, chuẩn bị ý kiến đóng góp về những vấn đề thuộc nội dung chương trình họp Ban Chỉ đạo. Ý kiến tham gia của các thành viên là ý kiến chính thức của cơ quan, tổ chức nơi thành viên Ban Chỉ đạo công tác.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối liên ngành và địa phương trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc; kịp thời tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý vấn đề liên ngành phát sinh trong quá trình thực hiện.
Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, đánh giá, đề xuất phương hướng, giải pháp để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách; bảo đảm Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, không bao cấp, điều tiết hiệu quả kinh tế vĩ mô và tạo môi trường pháp lý đồng bộ, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.
Trong công tác thực hiện, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện chính sách liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản, trọng tâm là nhà ở cho các đối tượng chính sách, người yếu thế, người thu nhập thấp, cán bộ và lực lượng vũ trang nhân dân.
Đồng thời, đôn đốc việc rà soát, thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, bảo đảm quỹ đất xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật, ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê; đôn đốc các địa phương phát triển nhà ở đồng bộ với quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đôn đốc việc bảo đảm công khai, minh bạch trong xác định, xét duyệt đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở nhằm ngăn chặn hành vi trục lợi, đầu cơ.
Tham mưu Thủ tướng Chính phủ các giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản; đôn đốc bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, chia sẻ hệ thống thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, phục vụ hiệu quả công tác phối hợp liên ngành và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.
Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến thảo luận thuộc nhiệm vụ được phân công để báo cáo Ban Chỉ đạo, bố trí thời gian tham dự đầy đủ phiên họp của Ban Chỉ đạo. Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tại các cuộc họp của Ban Chỉ đạo được thể hiện bằng thông báo của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp không tổ chức được cuộc họp, có thể lấy ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo bằng văn bản.
Các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình triển khai các nhiệm vụ được phân công định kỳ trước ngày 15/6, trước ngày 15/12 hàng năm, hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, hoặc chủ động báo cáo vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Báo cáo của các thành viên Ban Chỉ đạo gửi Ban Chỉ đạo, đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng để theo dõi, tổng hợp chung.
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