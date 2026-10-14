Dòng tiền “buông tay”, VN-Index phá đáy ngắn hạn

Trọn phiên sáng nay số lượng cổ phiếu giảm giá hoàn toàn áp đảo số tăng giá, thậm chí 90 cổ phiếu đang rớt quá 1% dù VN-Index mới giảm nhẹ 0,5%. Thanh khoản sàn HoSE tiếp tục “dò đáy” khi chỉ khớp lệnh chưa tới 4.364 tỷ đồng.

Dòng tiền yếu nên rất ít cổ phiếu có được diễn biến tăng giá đáng tin cậy.

Để mất 8,54 điểm, VN-Index chốt phiên còn 1710,88 điểm, hoàn toàn phá đáy ngắn hạn hồi giữa tháng 8 vừa qua. Các trụ có ảnh hưởng lớn nhưng thực tế đà giảm cũng đã lan rộng, ngay cả ở nhóm blue-chips.

VIC giảm 0,86%, VHM giảm 1,4% vẫn đang là hai trụ khiến chỉ số mất điểm nhiều nhất. VHM đáng chú ý khi giảm liên tục trong buổi sáng mà không có bất kỳ nhịp hồi nào. Hôm nay là phiên thứ 2 VHM thử thách ngưỡng hỗ trợ trung hạn quanh 63.000 đồng, ngưỡng đã hai lần chặn được đà điều chỉnh của cổ phiếu này hồi tháng 6 và tháng 7 vừa qua.

Ngoài VIC và VHM, sức mạnh của nhóm blue-chips cũng không tốt. VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,33% với 9 mã xanh và 17 mã đỏ, trong đó 7 mã giảm quá 1%. GVR giảm 2,32%, VPL giảm 2,16%, STB giảm 1,98%, LPB giảm 1,91%, VHM giảm 1,4% là những cổ phiếu yếu nhất. Trong số này chỉ VHM là trụ. Tuy vậy số xanh còn kém hơn: VIB tăng 1,81%, MBB tăng 1,57% là hai cổ phiếu mạnh duy nhất.

Thanh khoản rổ VN30 sáng nay chỉ đạt gần 2.611 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, giảm hơn 5% so với sáng hôm qua và xuống mức thấp nhất 3 tuần. Thanh khoản này cho thấy sức ép từ bên bán cũng không hẳn là mạnh, nhưng với biên độ phục hồi giá rất kém từ mức đáy, hiệu ứng “buông tay” của bên mua đang là nguyên nhân chính. Số ít mã có được nhịp kéo hồi rõ nét là FPT tăng 1,61% so với giá thấp nhất và đảo chiều vượt tham chiếu thành công 0,71%. LPB hồi lại 3,63% so với đáy, còn giảm 1,91%. MSN hồi 1,13%, đảo chiều thành tăng 0,84%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Tình trạng “buông tay” cũng xuất hiện ở hầu hết cổ phiếu ngoài nhóm blue-chips. Độ rộng sàn HoSE cả phiên đều cho thấy sự áp đảo hoàn toàn ở phía giảm. Sàn này chốt phiên chỉ có 91 mã xanh và 180 mã đỏ, trong đó 90 mã giảm quá 1%, trong đó 72% đang chốt ở giá thấp nhất hoặc có dư bán trên giá thấp nhất 1 bước giá. Thanh khoản của các mã yếu nhất này cũng rất kém, chỉ chiếm 20,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Điều này một lần nữa xác nhận lực cầu yếu đang mở đường cho giá giảm sâu.

MWG giảm 1,34% khớp 116 tỷ, NVL giảm 1,79% với 100,5 tỷ đồng là hai cổ phiếu giao dịch lớn nhất. Khoảng 15 cổ phiếu khác đạt giao dịch trên 10 tỷ đồng ở nhóm nói trên và cũng không nhiều mã thực sự bị xả. GEE giảm 4,89% với 55,3 tỷ; FRT giảm 1,95% với 38,3 tỷ; GEX giảm 1,36% với 47,5 tỷ; NLG giảm 1,85% với 12,3 tỷ; MZG giảm 3,36% với 10,9 tỷ là những cổ phiếu có giao dịch yếu đáng chú ý.

Ở phía tăng, lực cầu không mạnh nên rất ít cổ phiếu thực sự được nâng đỡ ngược dòng một cách đáng tin cậy. Tuy VN-Index vẫn có 35 cổ phiếu ghi nhận mức tăng giá hơn 1%, nhưng chỉ 8 mã đạt thanh khoản quá 10 tỷ đồng và 8 mã khác giao dịch loanh quanh 1-2 tỷ đồng. MBB và VIB có thanh khoản tốt nhất nhóm này, ngoài là là MSB tăng 1,38%, GMD tăng 1,71%, BVH tăng 2,01%, DGW tăng 1,2%, HHP tăng 4,42% và VGC tăng 1,96%.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì áp lực bán khá nhỏ, dưới ngưỡng 1000 tỷ đồng trên HoSE nhưng vị thế ròng vẫn đạt gần 369 tỷ đồng. Quy mô bán ròng này chủ yếu đến từ diện rộng, nhưng không có cổ phiếu đột biến. Bán ròng lớn nhất là VIC -52,9 tỷ, VPB -40,1 tỷ, FPT -36,8 tỷ, TCB -34,3 tỷ. Phía mua ròng duy nhất MBB +55,5 tỷ là đáng kể.

VN-Index đóng cửa phiên sáng nay đã hoàn toàn để mất đáy ngắn hạn. Dù dư địa vẫn còn phiên chiều để chỉ số phục hồi, nhưng với tình trạng dòng tiền thụ động như hiện tại, cơ hội khá mong manh.