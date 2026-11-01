Dòng tiền suy yếu trên diện rộng, áp lực bán mạnh lan cả thị trường

Dòng tiền trong tuần suy yếu trên diện rộng, đi kèm áp lực bán mạnh hơn tại nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Diễn biến này cho thấy nhịp hồi phục của tuần trước chưa được duy trì, khi thanh khoản thu hẹp và giá cổ phiếu giảm đồng loạt ở cả ba nhóm vốn hóa.

VN-Index kết thúc tuần qua tại 1.741,62 điểm, giảm 32,53 điểm, tương đương 1,83% so với tuần trước, đảo chiều điều chỉnh sau nhịp hồi phục mạnh 4% trong tuần 43. Áp lực bán chiếm ưu thế trong 4/5 phiên giao dịch, đặc biệt tại nhóm ngân hàng và dịch vụ tài chính, cho thấy đà hồi phục chưa được duy trì khi lực cầu tiếp tục suy yếu.

Thanh khoản giảm trở lại và duy trì ở mức thấp. Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên sàn HoSE đạt 11.764 tỷ đồng/phiên, giảm 12,39% so với tuần trước và thấp hơn 4,92% so với bình quân 5 tuần. Trên cả ba sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 15.645 tỷ đồng/phiên, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 12.781 tỷ đồng/phiên, giảm 12,78% so với tuần 43 và thấp hơn 5,30% so với bình quân 5 tuần.

Về đóng góp vào VN-Index, ngân hàng là nhóm gây áp lực lớn nhất, lấy đi ròng khoảng 23,6 điểm, với 17 cổ phiếu tác động tiêu cực. Nổi bật là LPB (-6,3 điểm), TCB (-3,9 điểm), VPB (-3,5 điểm), STB (-2,2 điểm), SSB (-1,7 điểm), EIB và MBB (cùng -1,4 điểm). Đây là sự đảo chiều đáng chú ý so với tuần trước, khi nhóm ngân hàng đóng góp tích cực khoảng 16,8 điểm vào mức tăng của chỉ số.

Dịch vụ tài chính là lực cản lớn thứ hai, lấy đi ròng 5,1 điểm, với áp lực giảm tập trung tại VIX và LPB (cùng -1,0 điểm), SSI (-0,7 điểm) cùng nhiều cổ phiếu chứng khoán khác. Tiếp đến là công nghệ thông tin (-3,8 điểm), gần như toàn bộ đến từ FPT; hàng hóa và dịch vụ công nghiệp (-3,4 điểm), chủ yếu từ GMD (-1,5 điểm) và GEX (-1,0 điểm); thực phẩm và đồ uống (-3,2 điểm), nổi bật là MSN (-2,0 điểm) và MCH (-1,0 điểm). Nhóm bán lẻ cũng đóng góp âm khoảng 1,6 điểm, chủ yếu đến từ MWG (-0,9 điểm).

Ở chiều tích cực, bất động sản là nhóm hỗ trợ lớn nhất với đóng góp ròng khoảng 1,9 điểm, chủ yếu nhờ VIC (+5,7 điểm), trong khi VHM và KDH tác động tiêu cực. Du lịch và giải trí đóng góp thêm khoảng 0,9 điểm, dẫn dắt bởi VPL (+0,6 điểm) và VJC (+0,3 điểm). Các nhóm tài nguyên cơ bản (+0,2 điểm), dầu khí (+0,3 điểm) và xây dựng và vật liệu cũng hỗ trợ nhẹ, nhưng chưa đủ bù đắp áp lực giảm từ nhóm tài chính và các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.533,7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, giá trị bán ròng đạt 2.679,8 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng khớp lệnh, dòng tiền tập trung chủ yếu vào các nhóm bảo hiểm và tài nguyên cơ bản. Những cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm MSN, VCB, TCB, SHB, BVH, HPG, IDC, DCM, FRT và GAS.

Ngược lại, áp lực bán ròng khớp lệnh tập trung tại nhóm công nghệ thông tin và ngân hàng. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm FPT, VPL, VIC, GMD, SSI, BID, MSB, STB và LPB.

Khối tự doanh bán ròng 617,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu chỉ xét giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 3,5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng tại 6/18 nhóm ngành. Các nhóm được mua ròng mạnh nhất là ngân hàng và bán lẻ. Những cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm VPB, TCB, MWG, PVT, FRT, DBC, VIB, HAH, ACB và TCX.

Ở chiều ngược lại, nhóm thực phẩm và đồ uống chịu áp lực bán ròng lớn nhất. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều gồm VCB, STB, MBB, MSN, GAS, CTG, GMD, SHB, HPG và FPT.

Trong tuần 44/2026, thanh khoản suy giảm ở phần lớn các nhóm ngành, đi cùng diễn biến giá tiêu cực khi có 17/18 ngành giảm điểm. Dòng tiền thu hẹp đáng kể tại các nhóm ngân hàng, dịch vụ tài chính và hàng hóa và dịch vụ công nghiệp. Trong khi đó, hoạt động giao dịch gia tăng tại các nhóm công nghệ thông tin, bán lẻ và tài nguyên cơ bản nhưng chưa đi kèm sự cải thiện về giá.

Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về tỷ trọng phân bổ dòng tiền, nhưng tỷ trọng giảm từ 27,9% xuống 26,0%. Giá trị giao dịch giảm 18,8% so với tuần trước, trong khi giá cổ phiếu giảm 3,0%.

Dịch vụ tài chính ghi nhận mức suy giảm thanh khoản mạnh hơn, giảm 32,1%, kéo tỷ trọng từ 14,4% xuống 11,2%, trong khi giá cổ phiếu giảm 4,9%. Ngược lại, bất động sản tăng nhẹ tỷ trọng từ 17,0% lên 17,3%, dù giá trị giao dịch giảm 11,0%. Đây cũng là ngành duy nhất tăng giá trong tuần, với mức tăng 0,1%.

Đáng chú ý, công nghệ thông tin ghi nhận giá trị giao dịch tăng 40,5%, đưa tỷ trọng từ 2,7% lên 4,4%, nhưng giá cổ phiếu giảm mạnh nhất thị trường, ở mức 7,3%. Bán lẻ và tài nguyên cơ bản cũng cải thiện thanh khoản, lần lượt tăng 33,9% và 4,7%, song giá vẫn giảm tương ứng 1,9% và 0,8%.

Trong khi đó, hàng hóa và dịch vụ công nghiệp cùng thực phẩm và đồ uống đồng loạt suy yếu cả về thanh khoản, lần lượt giảm 12,0% và 17,1%, lẫn giá cổ phiếu, lần lượt giảm 4,1% và 3,0%.

Trong tuần 44/2026, thanh khoản và giá cổ phiếu đồng loạt suy giảm ở cả ba nhóm vốn hóa, trong đó nhóm vốn hóa vừa và nhỏ chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn nhóm VN30.

Tỷ trọng giao dịch của VN30 tăng nhẹ từ 54,5% lên 54,9%, trong khi nhóm vốn hóa vừa VNMID giảm từ 38,4% xuống 36,8% và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML tăng từ 5,9% lên 6,4%.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch bình quân giảm ở cả ba nhóm, trong đó VNMID giảm mạnh nhất, ở mức 15,9%, tương ứng khoảng 817 tỷ đồng/phiên. VN30 giảm 11,8%, tương ứng 863 tỷ đồng/phiên, trong khi VNSML giảm 4,7%, tương ứng 37 tỷ đồng/phiên. Như vậy, tỷ trọng giao dịch của VN30 và VNSML tăng chủ yếu do thanh khoản suy giảm chậm hơn so với VNMID, thay vì dòng tiền tuyệt đối được cải thiện.

Về diễn biến giá, áp lực bán tập trung mạnh hơn ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. VNMID giảm 3,93% và VNSML giảm 3,12%, sâu hơn đáng kể so với mức giảm 2,73% của VN30 và 1,83% của VN-Index. Đáng chú ý, VNMID đảo chiều giảm mạnh sau khi dẫn đầu đà hồi phục trong tuần trước với mức tăng 4,20%, cho thấy áp lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu này.

Nhìn chung, dòng tiền trong tuần 44 suy yếu trên diện rộng, đi kèm áp lực bán mạnh hơn tại nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Diễn biến này cho thấy nhịp hồi phục của tuần trước chưa được duy trì, khi thanh khoản thu hẹp và giá cổ phiếu giảm đồng loạt ở cả ba nhóm vốn hóa.