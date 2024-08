Dragon Capital: Biến động thị trường tài chính toàn cầu chỉ tác động tạm thời tới chứng khoán Việt Nam

Nhận định về triển vọng vĩ mô và thị trường chứng khoán mới đây, Dragon Capital cho rằng mặc dù thị trường tài chính toàn cầu có biến động trong thời gian gần đây, các tác động tới Việt Nam sẽ không lớn và chỉ mang tính chất tạm thời...

Cụ thể, theo Dragon Capital, động lực tăng trưởng từ phía cung của nền kinh tế tiếp tục được cải thiện tích cực. Sản xuất nông nghiệp và dịch vụ duy trì đà tăng trưởng tốt với mức tăng 11% so với cùng kỳ trong tháng 7. Tính trong 7 tháng đầu năm, mức tăng đạt 8,5%.

Sản xuất và công nghiệp chế biến tăng 9,5%. Chỉ số PMI tháng 7 đạt 54,7 điểm, đánh dấu tháng thứ 4 liên tiếp trên mốc 50 điểm, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục tiếp tục được cải thiện. Ngoài ra, động lực tăng trưởng ở phía cầu cũng có sự phục hồi tích cực. Tổng vốn FDI đăng ký 7 tháng đầu năm vượt mốc 18 tỷ USD, trong khi FDI giải ngân đạt xấp xỉ 12,6 tỷ USD. Tổng doanh số bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng so với cùng kỳ tăng 9% trong tháng 7 và tăng gần 9% luỹ kế 7 tháng.

Chỉ số CPI tháng 7 tăng 0,5% so với tháng trước, tương ứng mức tăng 4,4% so với cùng kỳ, nguyên nhân đến từ nền so sánh thấp của năm trước, mức lương cơ sở tăng và việc điều chỉnh giá của một số mặt hàng, dịch vụ; đặc biệt là chi phí bảo hiểm y tế. Tính 7 tháng đầu năm, chỉ số CPI tăng 4,12% so với cùng kỳ, nằm trong khoảng mục tiêu mà Quốc hội đề ra.

Trong những tháng còn lại của năm 2024, lạm phát được kỳ vọng sẽ điều chỉnh giảm nhẹ do không còn hiệu ứng nền thấp của năm trước, trung bình lạm phát cả năm dự kiến đạt khoảng 4,0% và vẫn nằm trong ngưỡng kiểm soát.

Kể từ đầu năm 2023, Việt Nam duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng nhằm hỗ trợ và thúc đẩy phục hồi kinh tế. Ngoài ra có một số đợt điều chỉnh lãi suất giữa chu kỳ nhằm giảm bớt áp lực tỷ giá và lạm phát.

Trong bối cảnh đồng USD hạ nhiệt, phản ánh kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong các kỳ họp tới, cùng với việc lạm phát trong nước được kiểm soát, Ngân hàng Nhà nước được kỳ vọng vẫn tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong thời gian tới nếu áp lực tỷ giá hạ nhiệt và lạm phát được kiểm soát. Việc Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất OMO và lãi suất tín phiếu minh chứng rõ ràng cho cam kết của Ngân hàng Nhà nước trong mục tiêu ổn định lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.

Về thị trường chứng khoán, mặc dù thị trường tài chính toàn cầu có biến động trong thời gian gần đây, các tác động tới Việt Nam sẽ không lớn và chỉ mang tính chất tạm thời. Chỉ số P/E và P/B dự phóng của VN-Index thấp hơn một độ lệch chuẩn so với trung bình 5 năm, cho thấy định giá hấp dẫn.

Với xu hướng cắt giảm lãi suất trên toàn cầu, Việt Nam có nhiều cơ hội để duy trì các chính sách hỗ trợ và tập trung vào tăng trưởng. Dự phóng tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cả năm 2024 ở mức 16-18%.

Trước đó, các yếu tố rủi ro bên ngoài như lo ngại kinh tế Mỹ suy thoái, đồng Yen Nhật tăng giá, xung đột khu vực Trung Đông gây áp lực lên thị trường chứng khoán trong nước. VN-Index đã có phiên bay gần 50 điểm ngay trong đầu tháng 8, thủng mốc 1.200.

Tất cả những rủi ro này đều khó để định lượng, do đó, việc tác động vẫn chủ yếu ở mức độ tâm lý. Trong khi Dragon Capital cho rằng tác động này không đáng kể thì theo nhận định của các nhà phân tích, yếu tố kinh tế Mỹ suy thoái thậm chí còn ảnh hưởng tích cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam ở góc độ tỷ giá và điều hành chính sách của Ngân hàng Nhà nước.

"Rủi ro suy thoái Mỹ cần thêm thời gian để đánh giá do số liệu thất nghiệp cao được nhiều nhà kinh tế học cho rằng do người dân Mỹ tham gia lực lượng lao động gia tăng và số liệu tháng 7 bị ảnh hưởng bởi cơn bão Beryl tại Bờ Tây. Hơn nữa, 1 đợt suy thoái nhẹ ở Mỹ dù sẽ ảnh hưởng đến lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam, tuy nhiên sẽ tác động tích cực lên thị trường chứng khoán từ góc độ tỷ giá và điều hành chính sách của Ngân hàng Nhà nước", Chứng khoán KBSV nhấn mạnh.