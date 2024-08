Blog chứng khoán: Đến lúc tiền sẽ sốt ruột

Những thông tin bất lợi từ bên ngoài đã nhạt đi nhanh chóng, đan xen vài tín hiệu tốt đã giúp cởi bỏ tâm lý sợ hãi trên thị trường. Lực mua chủ động gia tăng rõ rệt trong phiên chiều đẩy giá cổ phiếu tăng trên diện rộng, nhiều mã mở biên độ mạnh mẽ.

Thị trường đã thoát khỏi trạng thái phân hóa giằng co biên độ hẹp hôm nay và thanh khoản nhỉnh hơn một chút. Về cơ bản vẫn là tâm lý thận trọng khi giá tăng nhanh bất ngờ, lệnh mua rớt lại phía sau khá nhiều trong khi lượng bán cản vẫn mỏng. Điều này dẫn đến một phiên tăng biên độ mạnh ở cổ phiếu nhưng tổng thanh khoản vẫn không thay đổi rõ rệt.

Tuần nay trung bình giá trị khớp lệnh HSX và HNX khoảng 15,7k tỷ/phiên, nhưng trừ hôm đầu tuần gần 22,8k tỷ, 4 phiên cuối tuần khớp chưa tới 14k tỷ/phiên. Như vậy thanh khoản ở chiều phục hồi vẫn là thấp. VNI tăng 35,6 điểm trong 4 phiên này, chưa thể lấy lại được mức giảm phiên đầu tuần (-48,53 điểm). Tuy nhiên dễ thấy rất nhiều cổ phiếu đã xóa sạch “cú sốc” của hôm đó, thậm chí còn bật cao hơn. Đây là tín hiệu rõ nhất của việc cổ phiếu có thể tạo đáy trước chỉ số và phục hồi nhanh hơn chỉ số.

Khi những yếu tố tác động về tâm lý không còn mạnh như trước, thị trường tự nhiên cởi bỏ được gánh nặng. Thực tế nội tại thị trường trong nước không có vấn đề gì lớn, chỉ là mối quan tâm của nhà đầu tư đột nhiên bị chi phối do truyền thông quá dày đặc về các biến động bên ngoài. Chẳng hạn chứng khoán Mỹ tạo đỉnh và điều chỉnh vốn không tương đồng với nhịp tăng giảm trong nước nhưng lại gây chú ý; Việc các thị trường tài sản lao dốc do biến động của đồng Yên Nhật cũng không phải là lý do khiến vốn ngoại bán ròng trong nước… Mọi thứ được tâm lý tự liên kết với nhau thành chuỗi nguyên nhân – hệ quả, dẫn tới phản ứng rất cảm tính.

Theo thời gian thì các dạng phản ứng như vậy sẽ nhạt đi. Những ai muốn chạy nhất đã bán xong thì tự khắc áp lực cung giảm đi. Bất kể là dòng tiền đã sẵn sàng mua hay chưa, bên bán trấn tĩnh được sẽ là tiền đề để thị trường tự cân bằng. Mấy hôm nay các giao dịch lướt sóng cũng không khiến thị trường rung lắc quá mạnh, nhu cầu bán ở các nhịp giảm giá đều nhỏ.

Hiện tại giá tốt để mua vẫn còn ở một số cổ phiếu, nhưng những mã được chú ý thu gom và thể hiện sức mạnh tốt hơn thì đã bật lên mạnh. Dòng tiền đã được kích thích và khả năng cao bắt đầu tăng trở lại tuần tới. Giờ là lúc ngồi nghỉ ngơi để dòng tiền đến sau làm nốt việc.

Thị trường phái sinh hôm nay thuận lợi cho cả Long lẫn Short vì basis F1 khá chặt. Tuy nhiên VN30 buổi sáng lên xuống trong biên độ 1257.xx tới 1248.xx có độ chênh lệch nên điểm vào không được chuẩn. Đến chiều thì dễ hơn, cả nhịp tăng từ sát 1247.xx tới nhịp phá vỡ vùng kẹp 1260.xx – 1257.xx đều rất sắc nét, vào Long rất đẹp. Chỉ tiếc là đợt tăng cuối VN30 không lên được cản dự kiến cuối cùng ở 1273.xx vì thiếu đi sức mạnh của một số trụ VHM, VIC, GAS. Chỉ cần các mã này cuối đợt liên tục hồi lại tham chiếu hoặc vượt nhẹ thì VN30 chắc chắn tới đích cuối cùng.

Phiên tăng cuối tuần được cho là có chất xúc tác từ một số tin tốt, ví dụ căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt. Dù vậy thực tế chính là việc tâm lý lo lắng được cởi bỏ, mọi thứ trở nên “nhàm” và sự chú ý quay lại với yếu tố nội tại. Cơ hội để thị trường phục hồi tiếp là có. Chiến lược là Long/Short linh hoạt, ưu tiên Long nếu thị trường cơ sở khởi động chậm.

VN30 chốt hôm nay tại 1264.84. Cản gần nhất phiên tới là 1275; 1285; 1290; 1298; 1308. Hỗ trợ 1260; 1257; 1246; 1238; 1232.

