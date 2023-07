Dragon Capital không còn là cổ đông lớn của Samcombank

Bà Trương Ngọc Phượng báo cáo về sở hữu nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HOSE).

Theo đó, quỹ thành viên Norges Bank thuộc nhóm quỹ Dragon Capital vừa bán ra 236.500 cổ phiếu STB trong phiên 5/7. Sau giao dịch Norges Bank giảm số lượng cổ phiếu còn 20.263.500 cổ phiếu, chiếm 1,0749% và đứng thứ 2 trong nhóm Dragon Capital, nhiều nhất là CTBC Vietnam Equity Fund nắm giữ 39.300.000 cổ phiếu, chiếm 2,0846%.

Sau giao dịch, tổng lượng cổ phiếu STB đang được nắm giữ bởi nhóm Dragon giảm từ 94.491.000 cổ phiếu, chiếm 5,0122% xuống còn 94.254.400 cổ phiếu, chiếm 4,9997% và Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Sacombank.

Phiên 3/7, cổ phiếu STB giảm nhẹ còn 29.700 đồng/cp. Tạm tính theo mức giá này, Norges Bank đã thu về khoảng 7 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu STB đã tăng 20% từ đầu tháng 5. Đặc biệt trong phiên 23/6, giá cổ phiếu này có thời điểm chạm mức 30.650 đồng/cp - cao nhất 14 tháng. Tuy nhiên, hiện giá cổ phiếu này đã điều chỉnh giảm còn 29.100 đồng (chốt phiên ngày 6/7/2023).

Vừa qua, SSI Research nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu STB từ Khả quan lên "mua" khi SSI Research chuyển cơ sở định giá đến giữa năm 2024 và đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 34.500 đồng/cổ phiếu (từ 29.000 đồng/cp).



Việc SSI Research nâng giá mục tiêu và khuyến nghị đối với cổ phiếu phản ánh chất lượng tài sản đang được duy trì tốt, vì STB không có bất kỳ khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp nào và cho vay chủ đầu tư bất động sản với tỷ trọng hạn chế.

Ngoài ra, tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trong năm 2023 và 2024 vẫn rất hấp dẫn, ngay cả khi SSI Research không ước tính khoản lợi nhuận bất thường có thể xảy ra từ việc bán các tài sản tồn đọng. Với tiềm năng tăng giá là 22,3%, SSI Research khuyến nghị tích lũy cổ phiếu STB trong những phiên thị trường rung lắc.

Trong năm 2023, SSI Research điều chỉnh giảm 9,2% dự báo lợi nhuận trước thuế so với ước tính trước đó xuống 9,5 nghìn tỷ đồng (+50% so với cùng kỳ), vì tăng trưởng NFI yếu hơn dự kiến (-26,4% so với cùng kỳ) do nhu cầu tín dụng chững lại khiến hoạt động bán chéo sản phẩm suy giảm cũng như sự thiếu hụt các khoản thu nhập khác (-71% so với cùng kỳ).



Tuy nhiên, SSI Research muốn lưu ý rằng nếu loại trừ khoản thu nhập bất thường từ bancassurance trong năm 2022, NFI dự kiến tăng 3,5% so với cùng kỳ trong năm 2023.

Sang năm 2024, SSI Research cho rằng STB cần có một kế hoạch rõ ràng hơn hoặc hướng dẫn chi tiết từ NHNN về phương án giải quyết số lượng cổ phần STB tại VAMC, vì số lượng cổ phần này chiếm hơn 30% quyền sở hữu của STB và có thể làm phát sinh một số vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp nếu quyền sở hữu số lượng cổ phần này được phân bổ cho quá nhiều nhà đầu tư khác nhau.



Do đó, SSI Research không đưa ra bất kỳ ước tính về khoản lợi nhuận bất thường nào liên quan trực tiếp đến việc xử lý số lượng cổ phần này vào mô hình định giá. Tuy nhiên, LNTT dự kiến vẫn rất khả quan với mức tăng trưởng 68,3% so với cùng kỳ chủ yếu đến từ việc STB không còn trích lập dự phòng trái phiếu VAMC.

Quan điểm ngắn hạn đối STB là đà tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ sẽ tiếp diễn trong Q2/2023, chủ yếu đến từ việc NIM đã quay về đúng quỹ đạo của nó. Rủi ro ngắn hạn đối với cổ phiếu này là tăng trưởng tín dụng thấp hơn kỳ vọng; kế hoạch tái cấu trúc kéo dài hơn dự kiến; lãi suất cho vay giảm nhiều hơn dự kiến gây áp lực lên NIM.