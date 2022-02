Du lịch nội địa dịp Tết Nguyên đán và những con số của sự phục hồi

Tổng cục Du lịch cho biết, thời tiết thuận lợi trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022 cùng với đợt nghỉ tết âm lịch kéo dài và tâm lý an tâm của người dân khi dịch bệnh dần được kiểm soát đã tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động du lịch khởi sắc khắp ba miền, mang lại những tín hiệu tích cực cho ngành du lịch trong năm mới.

HÀ NỘI: 105 NGHÌN LƯỢT KHÁCH

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, từ ngày 31/01/2022 đến hết ngày 06/02/2022 (tức từ ngày 29 Tết đến mùng 6 tháng Giêng), Thủ đô Hà Nội đón hơn 105 nghìn lượt khách. Con số này đã đạt được trong bối cảnh các điểm di tích, văn hóa trên địa bàn thành phố vẫn tạm dừng hoạt động, chưa được mở cửa đón khách trở lại. Các lễ hội xuân trên địa bàn thành phố tạm dừng tổ chức để phòng chống dịch.

Tuy nhiên, một số điểm tham quan du lịch, bảo tàng, công viên đã được mở cửa nhiều hoạt động đã thu hút khách du lịch nội địa. Chẳng hạn, từ ngày 31/1 đến 04/2/2022, Vườn quốc gia Ba Vì đón 13.000 lượt khách, Vườn thú Hà Nội đón khoảng 28.000 lượt khách, Công viên Thiên đường Bảo Sơn đón khoảng 15.000 lượt khách, Khu du lịch Tản Đà đón 1.000 lượt khách, Làng sinh vật cảnh Hồng Vân đón 700 lượt khách…

Khách du lịch chủ yếu là các gia đình, nhóm bạn bè người Hà Nội đi du xuân và khách đến từ một số tỉnh, thành lân cận như Hà Nam, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... Công suất bình quân sử dụng buồng phòng khối cơ sở lưu trú từ 1 - 5 sao ước tính đạt hơn 22%, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2021.

MIỀN BẮC: SA PA VÀ HÀ GIANG “ẤM” DẦN

Theo thông tin từ Sở VHTTDL Lào Cai, tỷ lệ đặt phòng hiện tại ở các khu, điểm du lịch của Lào Cai và đặc biệt tại Sa Pa đã đạt khoảng 90% công suất. Trong đó, phân khúc cao cấp (từ 3 sao trở lên) đạt 100% trong các ngày mùng 2 - 4 Tết; các phân khúc còn lại đạt trên 70%. Ước tính, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Lào Cai đón trên 70.000 lượt khách, tăng khoảng 25.000 lượt khách so với dịp Tết Tân Sửu 2021.

Hà Giang cũng là điểm đến được nhiều du khách cũng lựa chọn tham quan, với các điểm du lịch nổi tiếng như Dinh Thự nhà Vương, phố cổ Đồng Văn (huyện Đồng Văn) hay Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông ở thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi (huyện Mèo Vạc), điểm dừng chân Mã Pí Lèng và đi thuyền ngắm cảnh hẻm Tu Sản trên dòng sông Nho Quế, Cột cờ Lũng Cú… Tỉnh Hà Giang ước đón 86.000 lượt khách dịp Tết, tính từ đầu năm 2022 đến thời điểm hiện tại, Hà Giang đã đón trên 365.000 lượt du khách.

Tỉnh Quảng Ninh trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã đón trên 40.000 lượt khách du lịch. Trong đó, khu di tích danh thắng Yên Tử đón khoảng 4.000 lượt khách; đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả) đón trên 5.000 lượt khách… Dự kiến, Quảng Ninh sẽ đón 200.000 - 250.000 lượt khách đến các điểm du lịch, cơ sở dịch vụ trong tháng 2 này, tập trung vào các điểm du lịch văn hóa tâm linh và vịnh Hạ Long.

MIỀN TRUNG: LẦN ĐẦU TIÊN “FULL” PHÒNG

Các trung tâm du lịch như Đà Nẵng, Khánh Hòa... thu hút lượng khách rất đông đến nghỉ dưỡng, vui xuân trong những ngày vừa qua. Tại Đà Nẵng, tổng lượt du khách tham quan, du lịch tại TP. Đà Nẵng trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 ước đạt 35.939 lượt, tăng 16,71% so với năm 2021, chủ yếu là khách nội địa.

Trong đó, khách lưu trú đạt 25.500 lượt, tập trung tại các khu nghỉ dưỡng ven biển quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn và các khu, điểm du lịch như Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, bán đảo Sơn Trà… Trong 9 ngày nghỉ Tết Nhâm Dần (từ ngày 29/1 - 6/2), có tổng cộng 404 chuyến bay đưa du khách đến Đà Nẵng.

Các hoạt động du lịch tại Khánh Hòa đã sôi động trở lại sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch.

Tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng trong 5 ngày nghỉ lễ tính từ ngày 31/1 đến 4/2 đến Khánh Hòa cũng đạt khoảng 65.500 lượt khách. Tổng lượt khách lưu trú tăng 241,7% so với cùng kỳ năm 2021. Từ ngày mùng 1 đến Mùng 3 Tết Nguyên đán, khu du lịch Tháp Bà đón hơn 6.000 du khách, khu du lịch Hòn Chồng đón khoảng 2.000 du khách. Riêng số người dân địa phương đến dâng hương là 20.000 lượt người. Nhiều khách sạn ở Khánh Hòa lần đầu tiên “full” phòng trong 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch.

TP.HCM: DOANH THU HƠN 3.100 TỶ ĐỒNG

Sở Du lịch TP.HCM mới đây đã báo cáo tổng doanh thu từ các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú và các dịch vụ ăn uống, vận chuyển... trong 7 ngày Tết Nhâm Dần 2022 đạt khoảng 3.100 tỷ đồng. Theo báo cáo này, khách tham quan tại các khu điểm gồm khách nội tỉnh và ngoại tỉnh đạt 300.000 lượt, doanh thu khoảng 300 tỷ đồng. Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú với 500.000 phòng, doanh thu khoảng 1.200 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp du lịch TP.HCM cũng cho biết, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, lượt khách du xuân từ khắp mọi miền tăng đáng kể, đây là tín hiệu khởi sắc cho ngành du lịch trong thời gian tới. Các doanh nghiệp lữ hành như Vietravel, TST touris, Saigontourist… đều ghi nhận lượng tour khách đoàn khởi hành trong tháng 2 - 3 có dấu hiệu tăng mạnh. Saigontourist dự kiến trong quý 1 và quý 2 phục vụ hơn 150 đoàn khách MICE, trong đó có đoàn khách kỷ lục 2.200 người đi Long Hải.

MIỀN NAM: LƯỢNG DU KHÁCH TĂNG MẠNH

Trong dịp Tết Nhâm Dần, Tây Ninh là tỉnh đứng đầu cả nước với 595.000 lượt khách trong 5 ngày từ 1 đến 5/2 (mùng 1 đến mùng 5 Tết). Cáp treo núi Bà Đen đón gần 350.000 lượt khách tham quan, ngoài ra có thêm khoảng 100.000 du khách tới đây với hình thức trekking đường dài.

Khách du lịch đến các tỉnh miền Tây cũng tăng mạnh. Tại An Giang từ 30/1 đến 3/2 lượng khách đến tham quan tại các khu du lịch, điểm du lịch, điểm tham quan, giải trí trên địa bàn tỉnh ước đạt 316.000 lượt, tăng 58% so với dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Tại Trà Vinh, khách đến tham quan du lịch dịp Tết Nguyên đán 2022 cũng tăng 25% so với cùng kỳ. Tổng lượng khách du lịch đến Trà Vinh tham quan là 64.750 lượt. Đồng Tháp đón và phục vụ khoảng 75.556 lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng ngày mùng 2 Tết lượng khách đến Cà Mau đã tăng cao, lên đến trên 18.000 lượt khách.