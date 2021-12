Dược phẩm Á Âu: dòng sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên cho người Việt

Những sản phẩm của doanh nghiệp đa dạng về mẫu mã, hình thức đóng gói, dạng bào chế nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân thuộc nhiều nhóm bệnh khác nhau, từ ung bướu, cơ - xương khớp, thận -nội tiết, tim mạch, sản phụ khoa, thần kinh, cho đến da liễu…

Đặc biệt, các sản phẩm của Dược phẩm Á Âu luôn đảm bảo đạt tiêu chuẩn cao trong từng giai đoạn: Nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất, bảo quản trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Đặc biệt, khi nói đến Dược phẩm Á Âu, chúng ta có thể kể ra hàng chục sản phẩm nguồn gốc tự nhiên, được chứng minh qua nhiều nghiên cứu lâm sàng, tiêu biểu như: Nga Phụ Khang, Nattospes, Cốt Thoái Vương, Ích Thận Vương...

Dược phẩm Á Âu sở hữu nhiều sản phẩm chất lượng, thương hiệu uy tín.

NGA PHỤ KHANG

Nga Phụ Khang là thực phẩm bảo vệ sức khỏe đầu tiên tại nước ta có thành phần chính chiết xuất từ cây trinh nữ hoàng cung. Từ lâu, trinh nữ hoàng cung được biết đến như một vị thuốc quý, không chỉ được dùng để điều trị các bệnh phụ nữ như: u nang buồng trứng, u xơ tử cung,... mà còn có các tác dụng tốt với các bệnh nam giới như u xơ tiền liệt tuyến,...

Ngoài trinh nữ hoàng cung, để nâng cao tác dụng, Nga Phụ Khang còn có sự kết hợp của các thành phần thảo dược quý khác như: Hoàng cầm, hoàng kỳ, khương hoàng. Đặc biệt, Nga Phụ Khang là sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh tác dụng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và cho kết quả tốt: 65% bệnh nhân giảm kích thước u xơ tử cung; 80% bệnh nhân hài lòng với hiệu quả của Nga Phụ Khang và không gặp các tác dụng không mong muốn.

Nói về sản phẩm này, GS.TS Nguyễn Đức Vy chia sẻ: “Nga Phụ Khang được bào chế từ các cây thuốc quý của Việt Nam: Trinh nữ hoàng cung giúp điều hòa nội tiết, giảm đau bụng kinh. Hoàng cầm giúp chống viêm, chống oxy hóa, tái sinh tế bào. Hoàng kỳ, khương hoàng giúp bổ khí, tăng cường sức bền, sự dẻo dai của cơ thể. Như vậy, sản phẩm có tác dụng tốt trong hỗ trợ điều trị u nang buồng trứng lành tính, u xơ tử cung”.

NATTOSPES

Nattospes là sản phẩm hàng đầu cho người bệnh tai biến mạch máu não. Nattospes có công đầu trong việc chuyển giao nattokinase về Việt nam 15 năm trước. Đây là sản phẩm có khả năng ngăn ngừa sự hình thành và làm tan cục máu đông - tác nhân chính gây tai biến.

Nattokinase là một enzyme có trong món đậu tương lên men của người Nhật Bản. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nattokinase giúp tiêu sợi fibrin mạnh gấp 4 lần so với plamin, giúp tăng cường lưu thông máu, giảm huyết áp, hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm đường huyết,... Do đó, Nattospes giúp phòng ngừa tai biến mạch máu não, nhồi máu não, đau thắt ngực do tắc mạch, hỗ trợ phục hồi các di chứng liệt, méo miệng, nói ngọng,... do tai biến gây ra.

Nattospes tự hào là một trong số ít sản phẩm được nghiên cứu tại nhiều bệnh viện lớn trên cả nước: Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Bệnh viện Bạch Mai. Đặc biệt, nghiên cứu tác dụng hỗ trợ điều trị của Nattospes trên người bệnh nhồi máu não sau giai đoạn cấp kết hợp với phương pháp điện châm tại bệnh viện Tuệ Tĩnh được đăng tải trên trang Y khoa nổi tiếng thế giới Pubmed. Bên cạnh đó, Nattospes cũng vinh dự nhận được nhiều giải thưởng cao quý như: “Top 100 - Sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho Gia đình, Trẻ em 2018”, “Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2019”, “Thương hiệu vàng chất lượng Quốc tế 2020”...

Sản phẩm Nattospes vinh dự nhận được các giải thưởng cao quý

CỐT THOÁI VƯƠNG

Cốt Thoái Vương là sản phẩm tiêu biểu thuộc nhóm cơ - xương - khớp, chuyên dùng cho người bị đau lưng, thoái hóa đốt sống, gai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Sản phẩm đã và đang nhận được sự tin yêu của hàng chục ngàn người bệnh.

Cốt Thoái Vương có thành phần chính là dầu vẹm xanh đã được tiến hành nghiên cứu tại được Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam nghiên cứu năm 2007 cho hiệu quả giảm đau, cứng khớp rất tốt. Nghiên cứu cũng cho thấy, dầu vẹm xanh có rất nhiều dưỡng chất hữu cơ cần thiết (omega-3, chondroitin, glucosamine, canxi...) cho cột sống chắc khỏe.

Đặc biệt, Cốt Thoái Vương đã được tiến hành nghiên cứu lâm sàng tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Trường Đại học Y Hà Nội, bệnh viện Quân y 103 và cho kết quả giảm đau thắt lưng, đau thần kinh tọa, cải thiện khả năng vận động tốt.

ÍCH THẬN VƯƠNG

Ra đời từ năm 2010 đến nay, sản phẩm Ích Thận Vương đã và đang tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường cũng như trong lòng người tiêu dùng. Ích Thận Vương là sản phẩm dành cho người bị suy thận và người mắc các bệnh như: Viêm cầu thận, sỏi thận... Sản phẩm là sự tổng hòa và kết hợp từ nhiều dược liệu quý, tốt cho người mắc bệnh thận như: Cao dành dành, hoàng kỳ, trầm hương, phục linh, râu mèo, mã đề, cao linh chi đỏ, coenzyme Q10, L-carnitine fumarate.

Nhờ sự kết hợp độc đáo này, sản phẩm Ích Thận Vương giúp bảo vệ thận, cải thiện chức năng thận, từ đó làm chậm tiến trình suy thận; Hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng và biến chứng của suy thận như: phù, đi tiểu thường xuyên, tăng creatinin huyết hoặc protein niệu; Ngăn ngừa sự phát triển suy thận từ những bệnh nhân có các bệnh nguy cơ. Đặc biệt, kết quả khảo sát “Đánh giá mức độ hài lòng của người tiêu dùng về thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Thận Vương” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức cho thấy: tỷ lệ người tiêu dùng hài lòng về hiệu quả của sản phẩm Ích Thận Vương lên đến 92,9%.

Trên đây là 4 trong số nhiều sản phẩm tiêu biểu của Dược phẩm Á Âu. Trong thời gian tới, Á Âu sẽ không ngừng đổi mới, cải tiến để nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm với tôn chỉ “Mang lại niềm tin sức khỏe” cho cộng đồng.