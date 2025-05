Tận hưởng kỳ nghỉ hè trên những chiếc du thuyền sang trọng

Du thuyền là một lựa chọn nghỉ dưỡng ngắn ngày tiện lợi và xứng đáng với chi phí. Mọi thứ đều đã được sắp xếp sẵn cho bạn, từ chỗ ở, ăn uống đến phương tiện di chuyển. Bạn cũng có thể dễ dàng tham gia các chuyến tham quan bổ sung với hoạt động đa dạng như thưởng thức rượu vang, trải nghiệm văn hóa hay khám phá thiên nhiên hoang dã tại các điểm dừng chân. Không có cách nào đơn giản hơn để tận hưởng một kỳ nghỉ thư giãn mà vẫn được chăm sóc toàn diện như trên một chiếc du thuyền.

Nhiều hãng du thuyền hiện cung cấp các hành trình ngắn, lý tưởng để kỷ niệm dịp đặc biệt, nghỉ dưỡng cuối tuần hay thư giãn trong kỳ nghỉ hè ngắn ngày. Đây cũng là dịp lý tưởng để “thử sức” với loại hình du lịch này - trải nghiệm chất lượng món ăn, tiện nghi phòng nghỉ và các chương trình giải trí, đồng thời kiểm tra xem bạn có bị say sóng hay không.

Dưới đây là một số lựa chọn du thuyền mùa hè xứng đáng để bạn trải nghiệm.

SPECTRUM OF THE SEAS

Được ra mắt chính thức năm 2019, Spectrum of the Seas là siêu du thuyền đầu tiên của hãng Royal Caribbean phục vụ thị trường khách hàng châu Á.

Spectrum of the Seas có tổng cộng 2.137 phòng, dài 347m, cao 41m với 16 tầng. Siêu du thuyền có sức chứa đến 4.200 khách và 1.300 thủy thủ đoàn, một con số vô cùng ấn tượng. Cabin cao cấp nhất là phòng suite gia đình rộng hơn 120m vuông có thể chứa 11 người, với công viên thu nhỏ dành cho trẻ em và rạp chiếu phim 3D riêng ngay trong phòng.

Du thuyền Spectrum Of The Seas cung cấp chương trình hải trình đa dạng đưa du khách đến các điểm đến nổi tiếng trên toàn châu Á. Chiếc du thuyền nổi tiếng này đã đi qua nhiều quốc gia và dừng chân tại các điểm du lịch nổi tiếng thế giới như Ấn Độ, Thượng Hải, Singapore, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan... Tuy nhiên, chương trình hải trình của Spectrum Of The Seas sẽ phụ thuộc vào tour du lịch bạn lựa chọn.

Singapore và Malaysia là hai điểm đến được ưa thích nhất trên chương trình hải trình của du thuyền 5 sao Spectrum Of The Seas Cruise. Các điểm đến nổi tiếng bao gồm Georgetown - một di sản thế giới được UNESCO công nhận, nhà thờ Anh đầu tiên và nổi tiếng nhất ở Đông Nam Á, nhà thờ Hồi giáo Captain Keling, đồi Penang với khung cảnh tuyệt đẹp ở độ cao 800m so với mực nước biển, Blue Mansion - một ngôi nhà cổ tuyệt đẹp nở ra vào năm 1880, và các khu ẩm thực hấp dẫn ở Penang và Singapore…

Mức giá: từ 11.990.000 đồng/khách (tour Singapore Malaysia 4N3Đ)

SÀI GÒN PRINCESS DINNER CRUISE

Saigon Princess là du thuyền nhà hàng cung cấp dịch vụ ăn tối trên sông Sài Gòn, mang đến trải nghiệm ẩm thực kết hợp ngắm cảnh thành phố về đêm. Du thuyền khởi hành hàng đêm từ cảng Sài Gòn, số 5 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP.HCM, với thời gian từ 18h30 đến 21h30.​

Du thuyền có thiết kế sang trọng với sức chứa 300 khách, gồm khu vực trong nhà và ngoài trời, phù hợp cho cặp đôi, gia đình, nhóm bạn hoặc sự kiện doanh nghiệp. Khách có thể thưởng thức thực đơn Á - Âu đa dạng, bao gồm các món như bò Mỹ sốt rượu vang, tôm hùm nướng bơ tỏi, cá hồi sốt kem nấm.

Ngoài ẩm thực, du thuyền còn có chương trình nhạc sống, múa truyền thống và không gian riêng tư cho khách đặt khu VIP hoặc thuê nguyên du thuyền. Lịch trình hàng ngày từ 18h30 - 21h30, khởi hành tại cảng Sài Gòn (Quận 4). Khách có thể đặt vé qua website chính thức hoặc nền tảng du lịch như Klook, Traveloka, với giá thay đổi tùy thời điểm và ưu đãi. Saigon Princess là lựa chọn phù hợp để trải nghiệm bữa tối trên sông với dịch vụ cao cấp ngay giữa lòng TP.HCM.

Mức giá: 850.000 - 2.500.000 đồng/người

CÁT BÀ PANORAMA

Cát Bà Panorama Travel là hãng tour du thuyền trong ngày chuyên nghiệp, uy tín tại Cát Bà. Các tour vịnh Lan Hạ của Cát Bà Panorama luôn được du khách đánh giá cao về chất lượng và phong cách phục vụ.

Cát Bà Panorama Travel có 2 du thuyền mang tên: D'Charme Cruises và Discovery Cruises. Đây là các du thuyền cao cấp với phong cách thiết kế sang trọng, hiện đại. Mỗi du thuyền đều có tầng ăn, nghỉ và tầng thư giãn, ngắm cảnh riêng, tạo cho du khách những trải nghiệm ấn tượng trong suốt hành trình.

Tour ngắm hoàng hôn vịnh Lan Hạ, Tour tham quan vịnh Lan Hạ một ngày (VIP 2) và Tour tham quan vịnh Lan Hạ - Việt Hải một ngày (VIP 1) được Cát Bà Panorama tổ chức tất cả các ngày trong tuần để phục vụ nhu cầu của du khách.

Mức giá: từ 400.000 đồng/người

NINH KIỀU CRUISE

Du thuyền Ninh Kiều là một trong những lựa chọn phổ biến tại Cần Thơ, cung cấp dịch vụ ăn tối và tham quan trên sông Hậu. Du thuyền có sức chứa khoảng 500 khách, gồm nhiều khu vực khác nhau: Không gian tầng trệt chuyên phục vụ các sự kiện như tiệc cưới, liên hoan, sinh nhật… Tiếp đó là tầng 1 được thiết kế những khu vực phòng VIP khác nhau, trang bị đầy đủ máy lạnh và thường xuyên tổ chức các bữa tiệc. Cuối cùng là tầng 2 và cũng là sân thượng mang đến không gian trong lành, mát mẻ được nhiều người chọn để thưởng thức các món ăn đặc sản của miền Tây.

Trong chuyến đi kéo dài khoảng 90 phút, khách có thể thưởng thức các món ăn và xem biểu diễn đờn ca tài tử Nam Bộ, ca nhạc dân ca và nhạc nhẹ, tạo nên một không gian văn hóa đậm chất miền Tây. Thực đơn trên du thuyền gồm các món như cá lóc nướng trui, lẩu mắm, tôm càng xanh hấp… Du thuyền khởi hành hàng đêm từ Bến Ninh Kiều, thường từ 19h00 - 20h30.

Mức giá: từ 300.000 đồng/người