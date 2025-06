Garden Apartment - Giá trị gia tăng kép ở The Matrix One Premium

Với các nhà đầu tư lão luyện, bất động sản dòng tiền (bất động sản mang lại lợi nhuận đều đặn theo chu kỳ như hàng tháng, quý hay năm) là một sự lựa chọn tối ưu, bởi một sản phẩm tốt không chỉ sở hữu khả năng tăng giá ấn tượng mà còn có thể khai thác cho thuê hiệu quả, tạo dòng tiền ổn định. Và nếu thiên tài Albert Einstein từng gọi “lãi suất kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới”, thì với điều tương tự, lãi kép từ bất động sản dòng tiền xứng đáng là một kỳ quan của giới đầu tư địa ốc.

KÊNH SINH LỜI ỔN ĐỊNH

Tại Hà Nội, bất động sản dòng tiền mang lại lợi nhuận cao và bền bỉ suốt thời gian dài là căn hộ dịch vụ. Thậm chí, đây còn là phân khúc cho thấy sức đề kháng mạnh mẽ nhất cả những giai đoạn thị trường trầm lắng. Điều này đến từ mấy nguyên nhân chính: Ngày càng nhiều người chưa đủ tài chính để mua nhà và lựa chọn giải pháp thuê; Thói quen đi lại, làm việc con thoi của thời đại thúc đẩy nguồn cầu; Và đặc biệt, căn hộ dịch vụ có được một tệp khách thuê rất “chịu chi” và ổn định – chuyên gia/lao động nước ngoài sống và làm việc tại Hà Nội.

Báo cáo thị trường từ Savills cho hay, tại Hà Nội, Nam Từ Liêm là một trong những khu vực được nhóm khách thuê nước ngoài ưa chuộng. Hiệu quả khai thác cũng rất khả quan, trong quý I/2025, công suất lấp đầy ghi nhận đạt 86%. Đặc biệt, giá thuê trung bình căn hộ dịch vụ theo m2 tại thị trường Hà Nội đạt mức 610.000 VNĐ/m2 (giá thuê đã bao gồm phí dịch vụ, chưa bao gồm VAT).

Theo Savills, Hà Nội vẫn sẽ là điểm đến chính cho nhóm khách thuê có nhu cầu về chỗ ở chất lượng cao trong thời gian tới. Trong đó, yếu tố dẫn dắt hoạt động của phân khúc căn hộ dịch vụ tiếp tục nằm ở dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào thị trường. Trong đó, các chuyên gia nước ngoài đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc làm việc tại các doanh nghiệp có vốn FDI và các đơn vị liên quan như đại sứ quán, khu công nghiệp, ngân hàng quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài vẫn là nhóm khách thuê chủ yếu.

“GÀ ĐẺ TRỨNG VÀNG”

Toạ lạc tại ngã tư Mễ Trì - Lê Quang Đạo, cũng là trung tâm của cộng đồng người Hàn Quốc, Nhật Bản ở Hà Nội, The Matrix One Premium đang là sản phẩm rất được giới đầu tư cũng như khách hàng có nhu cầu ở thực quan tâm.

Nằm trong dòng sản phẩm Landmark cao cấp nhất của MIK Group, The Matrix One Premium sở hữu tất cả các yếu tố để “không thể cưỡng lại sự tăng giá”. Từ vị trí kim cương, độc tôn, duy nhất còn sót lại của khu vực, cho đến chất lượng xây dựng, vẻ đẹp kiến trúc nội thất và vô vàn tiện ích nội, ngoại khu phong phú. Nói cách khác, việc sở hữu căn hộ tại dự án, hoặc sống tại đây (với khách thuê) sẽ mang đến những trải nghiệm khó quên.

Nắm bắt được xu hướng đầu tư bất động sản dòng tiền, nhất là với phân khúc căn hộ cao cấp, tại The Matrix One Premium, chủ đầu tư đã phát triển loại hình sản phẩm Garden Apartment. Được thiết kế hướng tới nhóm khách sinh sống/khách thuê thu nhập cao, Garden Apartment được bàn giao với nội thất căn hộ thượng lưu, từ hệ cửa kính Double lowE chạm trần cao cấp, điều hoà VRV/VRF âm trần, hệ thống lọc và lấy khí tươi, cho đến hệ thống khoá từ, điện tử thông minh Push Pull,… Tất cả các tiêu chuẩn bàn giao của Garden Apartment đều tương đương với tiêu chuẩn bàn giao cao cấp chung của dự án.

Căn hộ tại The Matrix One Premium được bàn giao nội thất vượt chuẩn từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Các căn Garden Apartment được thiết kế rất đa dạng: studio, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ, diện tích từ 34 - gần 140 m2. Các diện tích này thoả được các nhu cầu đa dạng từ khách thuê, trong đó, sản phẩm studio đặc biệt phù hợp với khách thuê Hàn Quốc, Nhật Bản.

Một điểm khác, mặt bằng hầu hết các căn Garden Apartment được thiết kế vuông vắn, tối ưu không gian. Trong đó, căn 3 phòng ngủ có không gian đa năng là phòng kho, một điểm ít thấy tại các dự án căn hộ. Về không gian, các căn Garden Apartment đều có hướng view nội khu, mang đến cảm giác nên yên tĩnh cho người sử dụng sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Tại The Matrix One Premium Garden Apartment đều có hướng "view" nội khu yên tĩnh.

Giá trị các căn hộ tại The Matrix One giai đoạn 1 đã tăng gấp hơn 2 lần, câu chuyện tương tự có thể sẽ diễn ra với các căn hộ tại giai đoạn 2 của dự án - The Matrix One Premium, riêng các căn hộ Garden Apartment, ngoài triển vọng tăng giá ấn tượng, với giá thuê trung bình trên thị trường Hà Nội hiện nay, một căn hộ 2 ngủ (khoảng 80m2) hoàn toàn có thể mang lại cho chủ sở hữu gần 50 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà.

Căn hộ hai phòng ngủ thuộc sản phẩm Garden Apartment tại The Matrix One Premium.

Với chính sách bán hàng hấp dẫn: Chiết khấu tới 18.8%; hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% trong 30 tháng; miễn phí quản lý dịch vụ 36 tháng,… Garden Apartment đang là sản phẩm đáng để các nhà đầu tư tìm kiếm kênh sinh lời ổn định xuống tiền.