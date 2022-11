Giá giảm sâu, Quỹ ngoại Dragon Capital tiếp tục bán thêm 6 triệu cổ phiếu KBC

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE) vừa báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn của công ty.

Theo đó, nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý thông báo đã hoàn tất bán ra 6 triệu cổ phiếu KBC trong phiên 1/11. Cụ thể, CTBC Vietnam Equity, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company và Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) đồng loạt bán ra 2 triệu cổ phiếu KBC.

Sau các giao dịch, tỷ lệ sở hữu của cả nhóm quỹ đã giảm từ hơn 6,63% xuống còn 5,8485% tương ứng 44.893.366 cổ phiếu.

Trước đó, ngày 12/10, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa mua vào 5.518.000 cổ phiếu KBC để nâng sở hữu từ 7,71% lên 8,43% vốn điều lệ. Trong đó, Norges Bank mua vào 2 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0,66% lên 0,92% vốn điều lệ; CTBC Vietnam Equity Fund mua vào 1,55 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 2,02% lên 2,22% vốn điều lệ; DC Developing Markets Strategies Public Limited Company mua vào 1,5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 1,01% lên 1,2% vốn điều lệ; và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) mua vào 468.000 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0 cổ phiếu lên 468.000 cổ phiếu, tương đương 0,06% vốn điều lệ.

Sau đó, vào ngày ngày 28/10, nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý vừa thông báo đã bán 1,9 triệu cổ phiếu KBC - trong đó, hai quỹ thành viên Amersham Industries Limited và CTBC Vietnam Equity đồng loạt bán ra tổng cộng 2 triệu cổ phiếu KBC, trong khi Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) mua vào 100.000 cổ phiếu KBC.

Chốt phiên ngày 7/11, giá cổ phiếu KBC giảm 6,96% xuống 15.350 đồng/cp và giảm gần 70% thị giá so với đỉnh đầu năm 2022.

Được biết, KBC thông báo nhận được quyết định của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Quang Châu mở rộng. THeo đó, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (“SBG”), công ty con của KBC đã nhận được quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 04/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trưong đầu tư đồng thòi chấp thuận nhà đầu tư cho Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu mở rộng, tỉnh Bắc Giang (90 ha), vốn đầu tư của dự án là 996 tỷ đồng. Qua đó, nâng tổng quy mô diện tích của cả Khu công nghiệp từ 426 ha lên thành 516 ha. Trong đó, KCN hiện hữu 426 ha đã được lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp, thu hút 41 dự án đầu tư, bao gồm 37 dự án FDI, 4 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư lên tới 2,8 tỷ USD, tạo việc làm cho khoảng 67.000 lao động.

KBC cho biết, giai đoạn mở rộng với diện tích hơn 90 ha vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư cho Dự án cũng đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm khảo sát, đăng ký thuê với tỉ lệ lấp đầy dự kiến đạt hơn 90%. Trong đó, có Tập đoàn Foxconn - một vệ tinh lớn của Tập đoàn Apple sau khi khảo sát địa điểm đã ký Biên bản ghi nhớ thuê lại đất với Công ty SBG vào tháng 8/2022 xác nhận thuê lại 50,5 ha đất để triển khai dự án đầu tư tập trung chủ yếu sản xuất các sản phẩm của Apple tại tỉnh Bắc Giang, Việt Nam với quy mô vốn đầu tư hơn 300 triệu USD.

Về tình hình kinh doanh, KBC công bố kết kết quả kinh doanh quý 3/2022 với doanh thu giảm 37% so với cùng kỳ còn 203 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS tăng đạt 1,9 nghìn tỷ đồng so với khoản lỗ 68 tỷ đồng trong quý 3/2021.

Lợi nhuận tăng mạnh trong quý 3/2022 chủ yếu nhờ khoản lãi phi tiền mặt từ định giá lại trị giá 2,2 nghìn tỷ đồng đến từ khoản đầu tư của KBC vào CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu giảm 58% YoY còn 1,3 nghìn tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS tăng 255% YoY đạt 2,0 nghìn tỷ đồng. Doanh thu giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do doanh số bán đất KCN thấp hơn so với cùng kỳ năm trước trong 9 tháng đầu năm 2022. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS tăng mạnh chủ yếu nhờ khoản lợi nhuận phi tiền mặt từ định giá lại trị giá 2,2 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) lưu ý rằng KQKD 9 tháng đầu năm 2022 đã được công bố trong báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2022 đã soát xét của KBC, trong đó đơn vị kiểm toán độc lập CT TNHH Ernst & Young (EY) Việt Nam đã soát xét ghi nhận khoản lãi từ định giá lại này. Trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đã soát xét, EY đã điều chỉnh lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 trước kiểm toán của KBC do không cho phép ghi nhận khoản lãi từ tái định giá này. Theo KBC, EY đã không đủ thời gian để soát xét báo cáo định giá từ một đơn vị định giá độc lập tại thời điểm đó.

Cũng theo VCSC, trong 9 tháng đầu năm 2022, KBC ghi nhận doanh số bán đất khu công nghiệp (KCN) đạt 18,8 ha (-77% YoY) và doanh số bán đất khu đô thị (KĐT) đạt 3,8 ha (-14% YoY), lần lượt hoàn thành 17% và 41% dự báo cả năm của VCSC. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS 9 tháng đầu năm 2022 của KBC đã hoàn thành lần lượt 26% và 56% dự báo cả năm tương ứng của VCSC và VCSC cho rằng chênh lệch giữa dự báo và kết quả kinh doanh chủ yếu do doanh số bán đất KCN và KĐT được ghi nhận thấp hơn dự kiến. Do vậy, VCSC nhận thấy rủi ro giảm đối với dự báo năm 2022 của chúng tôi cho KBC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.