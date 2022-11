Giá giảm sâu, Quỹ ngoại Nhật Bản đăng ký mua 1,94 triệu cổ phiếu FTS

SBIFS thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của NNB Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS (mã FTS-HOSE).

Theo đó, Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính SBI (SBI Financial - Nhật Bản) vừa đăng ký mua thêm 1,94 triệu cổ phiếu FTS với mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 10/11-8/12/2022. Nếu giao dịch thành công tổ chức này sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 23,5%.

Về người nội bộ có liên quan, ông Ueno Taro – người đại diện vốn của SBI Financial đang là thành viên HĐQT của FPTS. SBI Financial hiện là cổ đông lớn nhất tại FPTS nắm giữ 43,9 triệu cổ phiếu, chiếm 22,51%.

Trên thị trường, sau khi đạt đỉnh 74.600 đồng/cổ phiếu vào ngày 25/11/2021 thì giá cổ phiếu này liên tiếp giảm và kết phiên ngày 8/11, giá cổ phiếu FTS giảm 7% xuống chỉ còn 18.850 đồng/cổ phiếu và giảm hơn 55% trong 6 tháng qua.

Về kết quả kinh doanh, FPTS ghi nhận doanh thu hoạt động sụt giảm tới 87% so với cùng kỳ năm trước, đạt 54 tỷ đồng, chủ yếu do lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) - 154 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, FPTS lỗ trước thuế 35 tỷ đồng trong quý 3/2022, trong khi cùng kỳ lãi 333 tỷ đồng. Lỗ sau thuế ghi nhận hơn 60 tỷ đồng trong khi cùng kỹ lãi đậm 296 tỷ đồng.

Theo giải trình từ FTS thì lợi nhuận quý 3 lỗ là do doanh thu từ chênh lệch đánh giá lại tài sản tài chính giảm mạnh (chủ yếu là đánh giá lại khoản đầu tư MSH): chênh lệch đánh giá TCTC quý 3/2022 là -162 tỷ trong khi quý 3/2021 là 149,9 tỷ đồng và doanh thu hoạt động môi giới giảm (quý 3/2022 là 76,4 tỷ và quý 3/2021 là 153,7 tỷ đồng - tương ứng giảm 50% so với cùng kỳ) là do thanh khoản của thị trường chứng khoán quý 3/2022 giảm mạnh đồng thời công ty cũng áp dụng chính sách giảm phí môi giới cho khách hàng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu hoạt động của FPTS giảm 38% xuống 633 tỷ đồng và lãi sau thuế giảm 66% xuống 228 tỷ đồng.



Năm 2022, FPTS đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế giảm 6% so với thực hiện năm trước về mức 680 tỷ đồng. Như vây, sau 9 tháng, công ty mới chỉ hoàn thành gần nửa mục tiêu lợi nhuận cả năm.