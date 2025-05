Giá hồi phục, Phó Chủ tịch STK đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu

Bà Đặng Mỹ Linh thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (mã STK-HOSE).

Theo đó, bà Đặng Mỹ Linh - Phó Chủ tịch HĐQT STK đăng ký mua 7 triệu cp, từ ngày 01-30/06. Nếu thành công, bà Mỹ Linh sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 13,98 triệu cổ phiếu, chiếm 14,47% lên gần 21 triệu cổ phiếu, chiếm 21,72% và trở thành cổ đông lớn nhất của STK.



Chốt phiên giao dịch ngày 26/5, giá cổ phiếu STK tăng thêm 5,52% lên 25.800 đồng/cp. Tạm tính, bà Linh cần chi gần 181 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Vào đầu tháng 4, công ty vừa có biến động nhân sự. Cụ thể: ông Đặng Triệu Hòa - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; bà Đặng Mỹ Linh - Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, từ ngày 9/4/2025.

Mới đây, HĐQT công ty thông qua việc Công ty TNHH Sợi, Dệt Nhuộm Unitex là công ty con của công ty vay với giá trị khoản vay tối đa 800 tỷ. Thời hạn vay là 36 tháng với lãi suất vay được tính tương đương với lãi suất mà công ty mẹ đã gửi tại các Ngân hàng cùng thời điểm cho vay.

Về kết quả kinh doanh, công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng 41,6% đạt 376,39 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng 142,1% đạt hơn 78 tỷ; lợi nhuận sau thuế tăng hơn 4.900% từ 711 triệu đồng lên 35,6 tỷ đồng.

Năm 2025, STK lên hoạch doanh thu đạt 3.270 tỷ đồng, gấp 2,7 lần năm trước. Lãi ròng kỳ vọng đạt 310 tỷ đồng, gấp hơn 25 lần. Như vậy, sau quý 1/2025, công ty thực hiện được 11% kế hoạch doanh thu và 12% kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo VCSC, STK công bố doanh thu đạt 376 tỷ đồng (+42% YoY; hoàn thành 18% dự báo cả năm của VCSC) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 36 tỷ đồng (gấp 5 lần YoY; hoàn thành 41% dự báo cả năm của VCSC).

VCSC lưu ý rằng trong quý 1/2024, STK ghi nhận lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS chỉ đạt 1 tỷ đồng.

Doanh thu nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của VCSC về đà phục hồi dần của sản lượng bán trong năm 2025. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS vượt kỳ vọng nhờ mảng sợi tái chế phục hồi nhanh hơn dự kiến, đóng góp 50% cơ cấu sản phẩm quý 1 (so với mức 34% vào năm 2024, tương đương với dự báo cả năm của VCSC).

Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp (GPM) của mảng sợi tái chế đạt mức cao kỷ lục là 35,1% (+10,6 điểm phần trăm YoY, +5,4 điểm phần trăm QoQ; so với dự báo cả năm của VCSC là 19,0%) nhờ chênh lệch giá cải thiện. Do đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện đạt 20,8% (+8,6 điểm phần trăm YoY, +2,1 điểm phần trăm QoQ; so với dự báo cả năm của VCSC là 12,4%).

Sản lượng bán đạt 7.150 tấn (+13% QoQ, +35% YoY), được hỗ trợ bởi nhu cầu cải thiện. STK đã tạm dừng hệ thống kiểm định chất lượng tự động và thay thế bằng kiểm tra thủ công. Ban lãnh đạo có kế hoạch tìm kiếm nhà thầu quốc tế để khởi động lại hệ thống này trong tương lai, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và đảm bảo chất lượng đồng đều.

Trước bối cảnh chính sách thuế quan, STK ghi nhận tình trạng các khách hàng Mỹ đẩy mạnh đơn hàng trước thời hạn trong quý 2/2024, và yêu cầu công ty đẩy nhanh sản xuất trong khung thời gian 90 ngày để tận dụng giai đoạn tạm hoãn thuế theo chính sách của Tổng thống Donald Trump. VCSC kỳ vọng KQKD quý 2 sẽ tích cực nhờ đợt tăng đơn hàng này. Tuy nhiên, VCSC cũng lưu ý rủi ro giảm nếu Mỹ áp thuế trở lại sớm hơn hoặc ở mức cao hơn dự kiến.

Trong quý 1/2025, tỷ lệ chi phí SG&A/doanh thu đạt 4.3%, tăng 45 điểm cơ bản QoQ từ mức thấp kỷ lục của quý 4/2024, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm là 5,0% và giả định của VCSC là 5,1%, nhờ chi phí vận chuyển giảm và kiểm soát chi phí hiệu quả hơn.

Trong quý 1/2025, STK ghi nhận lỗ tỷ giá đạt 17,4 tỷ đồng (+35% YoY; tương đương 50% dự báo cả năm của VCSC) do tỷ giá USD/VND tăng 2,2%. Điều này một phần được bù đắp bởi khoản lãi tỷ giá trị giá 10 tỷ đồng (gấp 3 lần YoY; tương đương 32% dự báo cả năm của VCSC). Số dư nợ dài hạn gốc giảm từ 45 triệu USD vào cuối năm 2024 xuống còn 42 triệu USD trong quý 1/2025.

Phát hành riêng lẻ: STK đã nhận được phê duyệt cho kế hoạch phát hành riêng lẻ 13,5 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu là 27.500 đồng/cổ phiếu. Ban lãnh đạo dự kiến thực hiện phát hành riêng lẻ trong quý 2/2025. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của STK sẽ tăng 14% đạt 1,1 nghìn tỷ đồng từ mức 966 tỷ đồng hiện tại.

Nhìn chung, VCSC nhận thấy tiềm tăng đối với dự báo hiện tại của VCSC cho STK. Tuy nhiên, VCSC cho rằng vẫn tồn tại rủi ro nếu mức thuế của Mỹ cao hơn dự kiến, dù cần thêm đánh giá chi tiết.