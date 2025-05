CII tiếp tục nâng sở hữu tại NBB lên gần 75%

CII INVEST báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB-HOSE).

Theo đó, Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư CII (CII Invest) thông báo đã mua 1,83 triệu cổ phiếu NBB, từ ngày 20-23/5/2025.

Sau giao dịch, CII Invest nâng sở hữu từ 46,71 triệu cổ phiếu, chiếm 46,64%, lên 48,54 triệu cổ phiếu, chiếm 48,47% vốn điều lệ NBB.

CII Invest là công ty con của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE). Do đó, nhóm cổ đông CII đã nâng tổng tỷ lệ sở hữu từ 73,09% lên 74,92% vốn điều lệ tại NBB.

Thời gian qua tại NBB cho nhiều biến động về cổ đông lớn. Cụ thể vào ngày 9/4, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Dũng cũng báo cáo việc bán ra 108.800 cổ phiếu NBB để giảm sở hữu từ 5,03% về 4,92% vốn điều lệ, qua đó không còn là cổ đông lớn tại NBB.

Sau đó 1 tháng, ngày 9/5/2025, CII Invest thông báo đã mua 10.039.000 cổ phiếu NBB từ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thép Mỹ theo phương thức thỏa thuận từ Thép Mỹ trên hệ thống giao dịch của HOSE.

Kết thúc quý 1/2025, NBB ghi nhận doanh thu hợp nhất 13,6 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ (27,7 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế gần 53 triệu đồng, tăng nhẹ so với cuùng kỳ (49 triệu đồng). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng nhẹ lên 607,9 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Năm Bảy Bảy đặt kế hoạch tổng doanh thu 404 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 2 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 4% và gấp 4,5 lần so với mức thực hiện 2024.

Như vậy, kết thúc quý I/2025, Năm Bảy Bảy mới hoàn thành 2,65% so với kế hoạch lãi 2 tỷ đồng trong năm 2025.

Còn kết thúc quý 1/2025, CII báo lãi hợp nhất đạt 95,6 tỷ đồng (quý 1/2024 đạt 332,3 tỷ đồng). Theo CII, trong kỳ công ty đã tiết kiệm được chi phí lãi vay nhờ tối ưu hóa lãi suất các khoản tín dụng và giảm chi phí lãi vay của các trái phiếu đã chuyển đổi sang cổ phần. Tuy nhiên so với cùng kỳ lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm mạnh do trong quý 1/2024, công ty ghi nhận 430 tỷ lợi nhuận phát sinh từ việc hợp nhất công ty con ( CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy - NBB). Ngoài ra chi phí doanh nghiejp giảm 77 tỷ đồng chủ yếu do chi phí đánh giá tổn thất lợi thế thương mại của công ty con được ghi nhận trong quý 1/2024.