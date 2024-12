Quỹ Leadvisors tiếp tục nâng sở hữu tại HAH lên 10,85%

CTCP Quản lý Quỹ Leadvisors báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH-HOSE).

Cụ thể: Quỹ Leadvisors thông báo đã mua thêm 260.100 cổ phiếu HAH để nâng sở hữu từ 6 triệu cổ phiếu (4,94% vốn điều lệ), lên 6.260.100 cổ phiếu (5,16% vốn điều lệ), giao dịch được thực hiện ngày 6/11.

Như vậy, sau giao dịch, Quản lý Quỹ Leadvisors chính thức trở thành cổ đông lớn tại Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

Ngay sau đó, Quỹ Leadvisors liên tục mua vào cổ phiếu HAH. Cụ thể: ngày 13/11 đã mua 3.413.800 cổ phiếu HAH; ngày 26/11, mua tiếp 547.500 cp và mua thêm 1.910.000 cổ phiếu HAH vào ngày 4/12.



Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 13.161.600 cổ phiếu, chiếm 10,85% vốn điều lệ tại HAH vào ngày 4/12/2024 nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Mục đích của cả 3 giao dịch đều là tăng tỷ lệ sở hữu.

Theo dữ liệu trên HOSE, phiên ngày 04/12, HAH đã ghi nhận giao dịch thỏa thuận với khối lượng đúng bằng lượng mua của Leadvisors với giá trị giao dịch khoảng 92 tỷ đồng, tương đương 48.000 đồng/cp và thấp hơn 4% so với giá đóng cửa cùng phiên (50.000 đồng/cổ phiếu).

Kết thúc quý 3/2024, công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng 65,63% đạt 1.128,55 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 88,51% lên 199 tỷ đồng. Nguyên nhân là do HAH đưa 03 tàu vào khai thác sử dụng (HA Alfa, HA Beta, HA Opus) cùng với sàn lượng vận tải, giá cước vận tải quý 3 năm nay tăng dẫn tới doanh thu và lợi nhuận hoạt dộng khai thác tàu tăng mạnh, số tàu cho thuê và giá cước cho thuê tàu quý này cũng tăng.

Đồng thời, hoạt động Zim Hải An bắt đầu có lãi từ quý 2/2024 và tăng mạnh vào quý 3/2024 và sản lượng vận tải tăng nên sản lượng, doanh thu hoạt động cảng cũng tăng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HAH báo lãi đạt hơn 370 tỷ đồng, thực hiện được 82% kế hoạch điều chỉnh.

Mới đây, SSI Research đã nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu HAH từ "khả quan" lên "mua" với giả định rằng chính sách thuế mới mà Tổng thống Trump đưa ra trong nhiệm kỳ tới có thể khiến nhu cầu vận tải hàng hóa tăng đáng kể trước khi đi vào hiệu lực. Điều này có thể khiến chu kỳ tăng trưởng của ngành vận tải container đạt đỉnh và đảo chiều muộn hơn 1 năm so với dự tính, cụ thể là vào năm 2026, từ đó tác động tích cực đến lợi nhuận năm tới của các doanh nghiệp trong ngành.

Theo đó, trong năm 2025, SSI Research dự báo LNST thuộc cổ đông công ty mẹ (NPATMI) của HAH sẽ tăng 17% so với cùng kỳ, đạt 649 tỷ đồng, với giá cước thuê tàu định hạn và cước giao ngay tăng do nhu cầu vận tải cao hơn trong ngắn hạn. Trong khi đó, với giả định giá cước năm 2026 sẽ giảm đáng kể sau khi đạt đỉnh, tăng trưởng trong năm 2026 có thể sẽ kém khả quan hơn, với NPATMI ước tính giảm khoảng 13% so với cùng kỳ.

Trong dài hạn, việc tăng công suất đội tàu và mở rộng các tuyến hoạt động sẽ là những yếu tố quan trọng để ổn định đà tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp.



Theo SSI Research, dựa trên phương pháp chiết khấu dòng tiền, SSI Research đưa ra giá mục tiêu 1 năm mới là 56.600 đồng/cổ phiếu, với tiềm năng tăng giá +21,2%; từ mức 47.200 đồng/cổ phiếu.