Giá lập đỉnh, Tổng Giám đốc đăng ký bán 15 triệu cổ phiếu NKG

Võ Hoàng Vũ thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã NKG-HOSE).

Theo đó, ông Võ Hoàng Vũ, Tổng giám đốc NKG đăng ký bán 15 triệu cổ phiếu NKG từ ngày 27/9 đến ngày 25/10. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, nhằm giải quyết nhu cầu cá nhân.

Nếu thành công, sau giao dịch ông Vũ sẽ giảm tỷ lệ nắm giữ từ 22.812.000 cổ phiếu, tỷ lệ 10.45%, xuống còn 7.812.000 cổ phiếu, tỷ lệ 3,58% vốn điều lệ tại NKG.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/9, giá NKG đóng cửa ở mức giá 45.100 đồng/cp và cao nhất trong 52 tuần qua. Tạm tính tại mức giá này, ông Hoàng Vũ có thể thu về hơn 676 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, theo 6 tháng bán niên 2021 đã soát xét, NKG ghi nhận doanh thu đạt 11.862 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ (4.766 tỷ đồng) và lãi sau thuế đạt 1.166 tỷ đồng, gấp gần 20 lần cùng kỳ năm trước (58,8 tỷ đồng).

Mới đây, VCSC đã điều chỉnh tổng lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2021-2025 thêm 12% do chúng tôi kỳ vọng giá thép vẫn ở mức cao trong giai đoạn dự báo. Giá cổ phiếu của NKG đã tăng 18% kể từ Báo cáo cập nhật nhật ngành thép của chúng tôi - Đà tăng của giá thép phần lớn đã được định giá; tăng trưởng lợi nhuận giảm tốc vào nửa cuối năm 2021, ngày 02/07/2021.

Bên cạnh đó, VCSC nâng dự báo biên lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2021 lên 12,3% so với 9,7% trước đây do chúng tôi tăng giả định giá bán trung bình của tất cả các sản phẩm thép do giá thép đã điều chỉnh chậm hơn so với dự kiến trước đây, dẫn đến việc chúng tôi điều chỉnh tăng tăng 32% lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2021 đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (+542% YoY) trong khi chúng tôi duy trì dự báo sản lượng tiêu thụ đối với các sản phẩm thép không đổi.

Đồng thời, tiếp tục kỳ vọng giá thép trong nước sẽ điều chỉnh dần trong phần còn lại của năm 2021; do đó, biên lợi nhuận của các công ty sản xuất thép - bao gồm NKG - sẽ giảm từ mức cơ sở cao trong 6 tháng đầu năm 2021.



Chúng tôi cũng kỳ vọng đợt tăng giá thép cao năm 2021 sẽ tạo mức cơ sở cao cho lợi nhuận trong năm nay, dẫn đến mức giảm 61% YoY của lợi nhuận sau thuế năm 2022. Dự phóng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2022 của chúng tôi là 741 tỷ đồng.