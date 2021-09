8 tháng, FPT báo lãi 2.600 tỷ - tăng 16% so với cùng kỳ

VCSC vừa công bố khuyến nghị "khả quan" đối với cổ phiếu FPT của Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) khi công ty này vừa công bố kết quả kinh doanh 8 tháng năm 2021 với lợi nhuận và giá trị hợp đồng công nghệ thông tin ký mới tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Cụ thể: 8 tháng đầu năm 2021, FPT ghi nhận doanh thu đạt 21.842 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 4.005 tỷ đồng, tăng 19,2% và 19,8% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 102% và 104% kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 2.629 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Theo FPT, kết quả kinh doanh tích cực này chủ yếu được thúc đẩy bởi các mảng kinh doanh cốt lõi của công ty: Dịch vụ IT, Dịch vụ viễn thông và Giáo dục và nhìn chung, kết quả kinh doanh 8 tháng năm 2021 phù hợp với kỳ vọng của VCSC.

Cụ thể: Mảng xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu tăng 17% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế tăng 19% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận trước thuế của mảng xuất khẩu phần mềm tăng thêm 25 điểm cơ bản so với cùng kỳ đạt 15,9% trong 8 tháng năm 2021 nhờ đóng góp doanh thu lớn hơn từ Chuyển đổi số (DX) và thu nhập từ lãi gia tăng. Doanh thu DX tăng 45% so với cùng kỳ trong 8 tháng năm 2021 nhờ đẩy nhanh việc bàn giao dự án và chiếm 36% doanh thu xuất khẩu phần mềm so với mức 29% trong cùng kỳ năm 2020, theo ước tính của chúng tôi.

Trong khi đó, giá trị hợp đồng xuất khẩu phần mềm mới tăng 39% so với cùng kỳ đạt 11,9 nghìn tỷ đồng trong 8 tháng năm 2021.

Mảng Viễn thông ghi nhận doanh thu tăng 12% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế tăng 24% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng thuê bao băng thông rộng và Pay TV hai chữ số cùng với tiết kiệm chi phí.

Theo ban lãnh đạo, mảng Dịch vụ viễn thông (không bao gồm Dịch vụ Trực tuyến) ghi nhận tăng trưởng doanh thu trong khoảng 10%-12% và tăng trưởng lợi nhuận trước thuế hai chữ số trong 8 tháng năm 2021, trong đó doanh thu từ Pay TV tăng trưởng trong khoảng 16%-19%. Lợi nhuận mảng Dịch vụ Viễn thông tiếp tục được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư bị trì hoãn vào băng thông quốc tế của FPT do các hạn chế đi lại liên quan đến dịch COVID-19, nỗ lực tiết kiệm chi phí của FPT - bao gồm giảm chi phí marketing - và lợi nhuận trước thuế của mảng pay TV tăng khoảng 9 lần so với cùng kỳ đạt 150 tỷ đồng nhờ lợi thế kinh tế về quy mô.

Bên cạnh đó, VCSC lưu ý rằng mảng pay TV đã lỗ ròng trong 6 tháng đầu năm 2020. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của mảng Dịch vụ viễn thông tăng trưởng chậm hơn trong 8 tháng năm 2021 so với mức 26% trong 7 tháng năm 2021, ban lãnh đạo cho rằng sự chững lại này chủ yếu do các gián đoạn liên quan đến dịch COVID19 đối với việc thâu tóm thuê bao băng thông rộng.

Mảng Giáo dục tiếp tục ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ở mức hai chữ số cao, theo ban lãnh đạo. Thông tin chi tiết về mảng kinh doanh này chưa được công bố trong báo cáo lợi nhuận tháng 8/2021.

Do đó, VCSC hiện có khuyến nghị "khả quan" với giá mục tiêu 105.200 đồng/CP cho cổ phiếu FPT, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng 12,9%, bao gồm lợi suất cổ tức 1,8%, dựa theo giá đóng cửa phiên hôm nay (16/9 là 94.700 đồng/cổ phiếu).