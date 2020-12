Giá tăng, Chứng khoán SSI đăng ký bán hơn 1,12 triệu cổ phiếu PAN

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (mã PAN-HOSE).



Theo đó, SSI đăng ký bán hơn 1,12 triệu cổ phiếu của PAN. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ ngày 18/12/2020 đến ngày 4/1/2021.

Nếu giao dịch thành công, Chứng khoán SSI sẽ giảm sở hữu tại PAN từ hơn 42,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 20,44% xuống còn 41,58 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,9% và vẫn là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn PAN.

Mục đích của việc giao dịch này là giảm số lượng cổ phần sở hữu để tuân thủ giới hạn đầu tư theo quy định của pháp luật về hoạt động của công ty chứng khoán trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày PAN giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành do mua lại cổ phiếu quỹ.

Hiện, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Tập đoàn PAN đồng thời là người sáng lập, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SSI, đang nắm giữ hơn 5,25 triệu cổ phiếu PAN, tương ứng tỷ lệ sở hữu 2,43% vốn.

Cùng mục đích trên, Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSI - IMF) cũng đăng ký bán 298.436 cổ phiếu, từ ngày 18/12 đến ngày 14/1/2021. Nếu giao dịch thành công, quỹ này sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 376.126 cổ phiếu, chiếm 0,18%.

Theo dữ liệu trên HOSE, giá cổ phiếu PAN đang tăng khá tốt từ ngày 7/12, PAN đóng cửa ở mức 21.000 đồng phiếu và đóng cửa phiên ngày 16/12, PAN tăng 6,9% lên mức giá trần 24.800 đồng/cổ phiếu với 5,18 triệu cổ phiếu được giao dịch. Nếu tạm tính với mức thị giá này, Chứng khoán SSI sẽ thu được khoảng 27,78 tỷ đồng và SSI - IMF thu về hơn 7,4 tỷ.

Cùng ngày, Hội đồng Quản trị PAN đã thông qua phương án chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG) cho Công ty Cổ phần PAN Farm (công ty con của công ty) với số lượng là 15.390.932 cổ phiếu, chiếm 47,97% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của VFG.



Tổng giá trị chuyển nhượng là 740 tỷ đồng nhằm tái cấu trúc sở hữu cho phù hợp với ngành nghề kinh doanh và chiến lược phát triển mảng Nông nghiệp của Tập đoàn PAN. Thời gian thực hiện từ tháng 12/2020 theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh.

Trước đó, quỹ ngoại PYN Elite Fund (NON-UCITS) đã bán ra hơn 1,6 triệu cổ phiếu PAN để giảm sở hữu từ 5,26% về chỉ còn 4,49% vốn điều lệ PAN và chính thức không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp, từ ngày 8/12.

Trong quý 3, doanh thu thuần hợp nhất của PAN đạt 2.670 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 83,7 tỷ đồng, tương đương 72% quý 3/2019.

Luỹ kế 9 tháng, Tập đoàn ghi nhận doanh thu đạt 5.791 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 178,1 tỷ đồng, bằng 60,6% thực hiện năm 2019 và hoàn thành được 58,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm (305 tỷ đồng).

PAN cho biết, lợi nhuận hợp nhất giảm so với cùng kỳ là do chi phí đầu vào, chi phí nuôi trồng thuỷ sản cũng như chi phí bán hàng tăng cao ảnh hưởng của dịch Covid. Dự kiến quý 4 này, ngoài sự ổn định của mảng giống cây trồng, gạo, tôm xuất khẩu, mảng kinh doanh bánh kẹo cũng sẽ phục hồi mạnh mẽ do nhu cầu tiêu dùng quay lại và chuẩn bị cho tết Nguyên đán.