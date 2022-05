Giá tăng, Đầu tư Thái Bình đăng ký bán ra 2,5 triệu cổ phiếu NLG

Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE).

Theo đó, CTCP Đầu tư Thái Bình, đơn vị liên quan đến thành viên HĐQT NLG, đăng ký bán ra 2,5 triệu cổ phiếu NLG để giảm sở hữu từ 23,7 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6,2% vốn xuống còn 21,2 triệu cổ phiếu, chiếm 5,5% vốn. Mục đích của việc bán ra là để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Thời gian thực hiện từ ngày 30/5 đến 28/6 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch NLG đã mua 1 triệu cổ phiếu NLG như đã đăng ký, sau giao dịch số cổ phiếu ông Quang nắm giữ lên hơn 45 triệu cổ phiếu, chiếm 11,87%. Thời gian giao dịch từ ngày 29/4 đến ngày 23/5/2022.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hiệp, con trai ông Nguyễn Xuân Quang - đăng ký bán ra 800.000 cổ phiếu từ ngày 25/5 đến ngày 23/6 theo phương thức giao dịch thỏa thuận để cơ cấu danh mục đầu tư. Nếu giao dịch hoàn tất, ông Hiệp giảm sở hữu từ 1,8 triệu cổ phiếu, chiếm 0,48% xuống còn 1 triệu cổ phiếu, chiếm 0,27.

Được biết, NLG đã chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền với tỷ lệ 5,587%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 558,7 đồng/cp). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/5.

Kết thúc quý 1/2022, NLG ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 587,4 tỷ đồng - tăng 149% so với cùng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 32 tỷ - giảm 91% so với cùng kỳ (366,3 tỷ đồng). NLG cho biết doanh thu chủ yếu trong quý phần lớn được đóng góp từ doanh thu bán nhà và căn hộ (chiếm khoảng 92% tổng số doanh thu trong quý) đạt 543 tỷ đồng trong quý 1/2022. Lợi nhuận thuần quý 1/2022 giảm so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do trong quý 1/2021, nhóm công ty đã mua thêm 30%, tăng tỷ lệ sở hữu lên 65,1% trong Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai, nắm quyền kiểm soát và hợp nhất vào BCTC của Nhóm công ty.

Qua đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu NLG từ "phù hợp thị trường" lên "mua" do giá cổ phiếu của công ty này đã giảm 20% trong 3 tháng qua. Chúng tôi giảm giá mục tiêu thêm 5% còn 57.000 đồng/CP chủ yếu do bao gồm việc bán 50% cổ phần của Paragon và số dư nợ ròng cao hơn tính đến cuối quý 1/2022, được bù đắp một phần bởi việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2023.

Ngoài ra, VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 đạt 1,24 nghìn tỷ đồng (+16% YoY), chủ yếu được thúc đẩy bởi lượng bàn giao tại Akari City Giai đoạn 1 (P1), Southgate P1 và Cần Thơ cũng như việc bán cổ phần tại Paragon. Mức điều chỉnh giảm 4% của chúng tôi đến từ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A) giả định cao hơn tương ứng với kết quả quý 1/2022.

Bên cạnh đó, VCSC duy trì dự báo giá trị hợp đồng bán hàng đạt 9,7 nghìn tỷ đồng (+9% YoY) với sự đóng góp mạnh từ Izumi City, Southgate, Mizuki Park Giai đoạn 2 (P2), Akari City P2 và Cần Thơ và duy trì dự báo giá trị hợp đồng bán hàng giai đoạn 2022-2024 của NLG đạt 35,5 nghìn tỷ đồng - tăng gấp đôi so với giá trị hợp đồng bán hàng giai đoạn 2019-2021 là 18,2 nghìn tỷ đồng - được thúc đẩy doanh số bán hàng tăng trưởng mạnh tại 5 dự án trọng điểm: Izumi City, Southgate, Akari City, Mizuki Park và Cần Thơ. VCSC cho biết yếu tố hỗ trợ đối với NLG là mở rộng quỹ đất bổ sung để hỗ trợ lộ trình phát triển trong tương lai.

Trên thị trường, giá cổ phiếu NLG giảm 27% so với đỉnh ngày 7/1 (65.100 đồng/cổ phiếu) và hiện giá cổ phiếu NLG (ngày 26/5) tăng nhẹ lên 47.100 đồng/cổ phiếu, tạm tính mức giá này Công ty Đầu tư Thái Bình có thể thu về 117,75 tỷ đồng và tăng 4,43% trong 1 tháng qua.