NLG tiếp tục lọt vào top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Năm 2021 là năm đánh dấu mốc son chói lọi của Nam Long khi chính thức gia nhập câu lạc bộ vốn hóa tỷ đô trên sàn chứng khoán cũng như duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, hiệu quả hoạt động duy trì ở mức hiệu quả (ROE đạt 17,5%) dù phải đối mặt với nhiều thử thách và khó khăn vì đại dịch. Đây cũng là lần thứ 5 liên tiếp Nam Long có mặt trong bảng xếp hạng "50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam”…

“Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” là bảng xếp hạng thường niên do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp Công ty chứng khoán Thiên Việt tổ chức tại Tp.HCM với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế đến từ Harvard và tham chiếu từ các bảng xếp hạng Bloomberg Businessweek, Fortune, Forbes toàn cầu. Bảng xếp hạng dựa trên kết quả đo lường kết quả kinh doanh công ty liên tiếp 3 năm, dựa vào 3 chỉ số tăng trưởng: Doanh thu, lợi nhuận trên vốn sở hữu (ROE) và lợi nhuận cổ phiếu.

Trong năm vừa qua, dù dịch bệnh ngưng trệ gần 6 tháng, Nam Long vẫn đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, doanh thu và lợi nhuận kỉ lục đạt mức kỉ lục tương đương 6000 tỷ và 1072 tỷ đồng. Nam Long cũng nỗ lực thực hiện vượt 20% kế hoạch bàn giao giai đoạn 1 dự án Akari cho khách hàng, không ngừng nghỉ triển khai cùng lúc các dự án khu đô thị lớn như Southgate (Waterpoint giai đoạn 1) 165 hecta, Mizuki Park 26 hecta, Izumi City 170 hecta, Cần thơ II Central Lake 43 hecta với đa dạng phân khúc từ trung đến cao cấp.

Nam Long Land - đơn vị kinh doanh cốt lõi của Group cũng đã chuẩn bị sẵn sàng pháp lý, giấy phép xây dựng cho Flora Akari giai đoạn 2, biệt thự luxury The Mizuki, Flora Panorama (Mizuki), compound The Aqua (Southgate-Waterpoint) để sẵn sàng bứt tốc ngay trong quý 1/2022. Trong năm qua ở cấp độ dự án tập đoàn đã bắt tay hợp tác cùng Hankyu Realty – Nhật Bản phát triển khu đô thị Izumi 170 hecta, hợp tác cùng Nishitetsu phát triển khu đô thị Nam Long - Đại Phước 45hecta.

Tập đoàn cũng đã mua thêm quỹ đất mới Nam Long – An Đồng- PG Hải Phòng. Bên cạnh đó, Công ty cũng không quên phần trách nhiệm của mình đối với xã hội- tiếp tục theo đuổi dòng sản phẩm giá “vừa túi tiền” EHome tại các tỉnh thành khác như Cần Thơ, Long An, Hải Phòng để có thể đem đến cơ hội sở hữu nhà ở dễ dàng hơn cho người dân.

Trong năm qua, 200 căn hộ thương mại EHome Southgate đã trở thành những căn hộ đầu tiên của tỉnh Long An được đón nhận mạnh mẽ, mở ra thị trường tiềm năng mới cho tập đoàn.

Nam Long cùng đại diện các công ty có mặt trong top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2021.

Ở góc độ quản trị, Nam Long đã công bố tầm nhìn mới trong giai đoạn 2021-2030 sẽ là bước mở rộng core business của Nam Long từ một chủ đầu tư tập trung vào bất động sản vừa túi tiền (affordable housing) mở rộng thành nhà phát triển các dự án phức hợp, đại đô thị tích hợp có quy mô hàng trăm hecta nằm tại các khu vực kinh tế trọng điểm.

Và để thực hiện chiến lược tăng trưởng cho thập kỷ mới, Nam Long đã đồng hành cùng nhànhà tư vấn chiến lược Mc Kinsey, các tổ chức xây dựng hệ thống quản trị danh tiếng như Deloitte, PWC triển khai các công cụ quản lý nền tảng số như ERP, hệ thống quản trị rủi ro ERM bênh cạnh việc tổ chức bộ máy thành các đơn vị kinh doanh độc lập (Business Unit) linh hoạt hơn và tự chịu trách nhiệm về lợi nhuận cho tập đoàn.

Năm qua, Nam Long Group cũng kí kết hợp tác chiến lược cùng TBS Land- công ty có quỹ đất khá tốt trên thị trường đồng thời được IFC- thành viên của World Bank - có kế hoạch đầu tư trở lại với số vốn rót dự kiến là 44 triệu USD.