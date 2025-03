Gia tăng lượng khách hàng mua nhà ở thật

Sau thành công của phân khu Hừng Đông, ngày 23/3, Công ty Cổ phần Vinhomes đã chính thức ra mắt phân khu Bình Minh, thuộc đại đô thị Vinhomes Wonder City. Sự kiện này đã thu hút lượng lớn khách hàng tham gia.

Vinhomes Wonder City có quy mô 133,4ha, nằm trên địa bàn các xã Tân Hội, Tân Lập, Liên Hà và Liên Trung của Đan Phượng. Khi hoàn thành, dự án cung cấp hơn 2.000 căn thấp tầng, được chia thành hai phân khu chính: phân khu mở Wonder Avenue (Phố Hừng Đông) và phân khu đóng Wonder Bay (Vịnh Bình Minh) với ba phong cách kiến trúc: Đông Dương, cổ điển Pháp và Manhattan.

Với mật độ xây dựng chỉ 26,7%, hệ thống 99 tiện ích đẳng cấp, dự án sẽ thiết lập chuẩn mực sống mới, thời thượng và vượt trội cho khu vực phía Tây Thủ đô, góp phần thay đổi diện mạo nơi đây. Trong đó, nổi bật là tổ hợp công viên liên hoàn rộng 19 ha, kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên, giải trí, kết nối tình thân và chăm sóc sức khỏe. Tổ hợp này gồm “bộ tứ” công viên với các chức năng đặc biệt. Đó là Adventure Park – Thiên đường vui chơi cho trẻ em và thanh thiếu niên; Athletic Park – Công viên thể thao lớn nhất khu vực, quy tụ các bộ môn thể thao hiện đại; Wellness Park – Không gian lý tưởng để phục hồi năng lượng, kết nối với thiên nhiên tại các vườn thiền, vườn dưỡng sinh, yoga,… và BBQ Park – Nơi kết nối gia đình và bạn bè bên các chòi nướng ven sông thơ mộng.

Ngoài ra, dự án còn được đầu tư hệ thống giáo dục chất lượng cao Vinschool, hệ thống y tế tiêu chuẩn quốc tế với phòng khám Vinmec, tâm điểm mua sắm – vui chơi giải trí Vincom, tiêu chuẩn quản lý vận hành đô thị và an ninh chuẩn 5 sao Vinhomes.

Bà Nguyễn Thị Yến, Giám đốc Kinh doanh vùng 7 Công ty Cổ phần Vinhomes, cho biết từ khi ra mắt (10/3), mỗi ngày phân khu Hừng Đông có hàng trăm giao dịch. Đến nay, 90% giỏ hàng ở phân khu này đã có chủ, phần lớn là những người có nhu cầu thật.

Nói về việc lượng khách hàng mua phục vụ nhu cầu thực đang có xu hướng tăng lên, ông Lê Bảo Long, Giám đốc Chiến lược và Marketing Batdongsan.com.vn, phân tích: đây là thời điểm mà những người có nhu cầu thật thường quyết định "xuống tiền" nhanh do nhận thấy trong thời gian qua, giá bán nhà đất liên tục tăng cao và chưa có dấu hiệu giảm. Người ta lo ngại rằng nếu tiếp tục chờ đợi thì sắp tới, với tác động của bảng giá đất mới và nhiều yếu tố khác nữa thì giá bán nhà sẽ còn tăng hơn. Đặc biệt, các sản phẩm bất động sản của Vin Group luôn là mơ ước của người dân và luôn có sức hút mạnh mẽ nhờ thương hiệu của chủ đầu tư, sự đồng bộ về hạ tầng, tiện ích và môi trường sống an toàn…

Đồng quan điểm, đại diện một số sàn giao dịch bất động sản cũng lý giải thêm rằng sức hút của dự án còn đến từ sự thuận tiện về giao thông. Cụ thể, các tuyến giao thông lớn hiện hữu như đại lộ Thăng Long, đường 32, đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, trục đường hướng tâm Tố Hữu - Lê Văn Lương... giúp gia tăng kết nối khu vực này với trung tâm thành phố. Tuyến Tây Thăng Long quy mô 10 làn xe hiện đã hoàn thành tầm 80%, khoảng 2km cuối cùng kết nối trực tiếp đến dự án Vinhomes Wonder City (Đan Phượng) dự kiến sẽ hoàn thiện và thông xe trong 2025, giúp khai thông kết nối tới quận Tây Hồ và các khu vực phát triển sôi động như Võ Chí Công, Ngoại giao đoàn… chỉ trong 15 phút di chuyển.

Dự kiến đường Vành đai 3.5 cũng sẽ sớm khởi công đoạn phía Nam giao với Đại lộ Thăng Long, kết nối với cầu Thượng Cát - 1 trong 10 cây cầu bắc qua sông Hồng được thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2030. Bên cạnh đó, tuyến Vành đai 4 cũng có những bước tiến lớn trong thi công, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027. Đây là các dự án trọng điểm qua Thành phố Hà Nội, góp phần thay đổi diện mạo toàn bộ khu vực phía Tây và kết nối các tuyến đường Bắc - Nam…

Không chỉ có hệ thống giao thông đồng bộ, hạ tầng xã hội tại khu vực phía Tây cũng phát triển với hàng trăm điểm trường học, bệnh viện, trung tâm văn hóa - thể thao, công viên hiện đại… Cùng với đó, sự dịch chuyển của các bộ, ngành về khu vực phía Tây và sự hiện diện của hàng nghìn doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước tại đây cũng tạo nên “sức nóng” cho bất động sản khu vực này.