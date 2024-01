Giá thuê đất công nghiệp miền Bắc tăng 5-9%/năm trong 3 năm tới

Mặc dù nền kinh tế Việt Nam năm 2023 đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng giữa bối cảnh ấy, bất động sản công nghiệp tiếp tục đạt những kết quả tích cực.

TỈ LỆ LẤP ĐẦY KHẢ QUAN

Tại buổi công bố tiêu điểm thị trường bất động sản Hà Nội và TP. HCM quý 4/2023, CBRE thông tin tỉ lệ lấp đầy đất công nghiệp trên thị trường cấp 1 hiện được giữ ở ngưỡng khả quan. Nhà sản xuất từ các ngành công nghiệp và quốc gia khác nhau vẫn mở rộng mạnh mẽ tại cả hai khu vực Nam, Bắc. Điều này thể hiện sự phát triển bền vững của nhiều lĩnh vực, cùng xu hướng tích cực trên thị trường công nghiệp Việt Nam. Cụ thể, khu vực phía Bắc có tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 81%, phía Nam 92%.

Đáng chú ý, diện tích hấp thụ ở thị trường miền Bắc đã đạt mức cao nhất trong 5 năm qua, vượt 800ha, tăng 37% so cùng kỳ năm trước. Còn thị trường miền Nam, do quỹ đất công nghiệp hạn chế nên diện tích hấp thụ thấp hơn 32% so cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 500ha.

Ngoài ra, thị trường nhà kho/nhà xưởng xây sẵn cũng có một năm nhộn nhịp. Khu vực phía Bắc ghi nhận nguồn cung mới đi vào hoạt động cao nhất từ trước tới nay với tổng cộng 770.000m2 kho xưởng/xây sẵn mới. Ở miền Nam, lượng nguồn cung mới tương đương khu vực phía Bắc.

Đặc biệt, các thị trường cấp 1 miền Bắc còn cho thấy giá thuê nhà kho xây sẵn được duy trì ổn định hơn so năm ngoái với mức 4,6 USD/m2/tháng; giá thuê nhà xưởng xây sẵn trung bình 4,8 USD/m2/tháng, tăng 3,9% theo năm. Sở dĩ có sự tăng trưởng giá thuê nhà xưởng xây sẵn chính nhờ nhu cầu mạnh mẽ và các dự án mới có vị trí tốt. Tại thị trường miền Nam, giá thuê nhà kho xây sẵn hiện ở mức 4,6 USD/m2/tháng, tăng 4,7 theo năm; giá thuê nhà xưởng xây sẵn khu vực này ở mức 4,9 USD/m2/tháng, tăng 2,3 theo năm. Mức giá thuê trung bình tăng do các dự án tiêu chuẩn cao mới ở TP.HCM và Long An được hoàn thiện và đi vào hoạt động trong năm.

Bên cạnh đó, hai thị trường Nam-Bắc cùng ghi nhận diện tích hấp thụ khả quan. Mặc dù nguồn cung tăng song tỷ lệ lấp đầy của nhà xưởng xây sẵn ổn định mức 86% ở miền Bắc và tăng nhẹ lên 85% ở miền Nam. Đáng chú ý, diện tích hấp thụ tại khu vực miền Nam nửa cuối năm 2023 cao gấp 3,8 lần so với nửa đầu năm, nhờ những điều chỉnh tích cực về chính sách của chủ đầu tư.

Ông Phạm Vũ Thăng Long, Trưởng Bộ phận kinh tế vĩ mô thuộc HSC, cho biết theo khảo sát từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, số lượng doanh nghiệp quay lại thị trường và doanh nghiệp mới được thành lập vào tháng 12 đã tăng lên cùng với sự khôi phục của nền kinh tế. Đây là tín hiệu tích cực hỗ trợ cho bất động sản công nghiệp. Đặc biệt, lượng FDI ước tính tăng lên 3,5% về vốn thực hiện cũng đem lại lợi thế, thúc đẩy đà tăng trưởng của Việt Nam.

CHUẨN BỊ VỀ HẠ TẦNG, NGUỒN LỰC ĐỂ TẬN DỤNG TỐI ĐA CƠ HỘI

Theo bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao, Chi nhánh CBRE Việt Nam tại Hà Nội, trong 3 năm tiếp theo, giá thuê đất công nghiệp dự kiến tăng 5-9%/năm ở miền Bắc và 3-7% năm ở miền Nam. Chính nhu cầu tích cực của các nhóm ngành công nghiệp và quốc tịch khác nhau sẽ thúc đẩy tăng trưởng giá thuê ở nhiều địa phương. Tương tự, giá thuê của nhà kho/nhà xưởng xây sẵn cũng tăng nhẹ từ 1-4%/năm.

“Năm 2023, lĩnh vực công nghiệp bán dẫn và công nghiệp xe điện bắt đầu đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, với định hướng của các tỉnh, thành và sự quan tâm của doanh nghiệp ngày càng lớn vào những ngành công nghiệp công nghệ cao và bền vững, dự đoán ngành công nghiệp này chắc chắn tiếp tục đẩy mạnh nhu cầu ở tương lai”, chuyên gia nhận định.

Về xu hướng thị trường trong thời gian tới, vị Giám đốc cho rằng, năm 2023 dù nền kinh tế và thị trường bất động sản gặp nhiều thách thức, nhưng bất động sản công nghiệp có thể coi là một điểm sáng. Việc Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác cùng các nền kinh tế lớn sẽ mở ra cơ hội cho bất động sản. Vì vậy, Việt Nam cần chuẩn bị về hạ tầng, nguồn lực con người và sản phẩm công nghiệp chất lượng để tận dụng tối đa cơ hội.

Đồng quan điểm, ông Paul Tonkes, Phó Giám đốc mảng Bất động sản công nghiệp, Core5 Việt Nam đánh giá, năm vừa qua là một năm thành công đối với Việt Nam về quan hệ đối ngoại. Nhiều lãnh đạo cao cấp của một số quốc gia đã đến Việt Nam. Đây là cơ sở để Việt Nam thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt theo chuyên gia, còn rất nhiều cơ hội nhằm phát triển bất động sản công nghiệp, nhất là nhà kho, nhà xưởng xây sẵn. Thị trường này đang thể hiện tỉ lệ lấp đầy tốt, tăng trưởng nhanh và chúng ta mới chỉ tới những thị trường cấp đô thị loại I nên vẫn hứa hẹn nhiều dư địa. Đối với Việt Nam, hai năm tới, tỉ lệ lấp đầy tiếp tục tích cực ở cả miền Bắc và miền Nam, bởi nhà đầu tư hiện nay đều đang xem Việt Nam là điểm đến.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý, nhu cầu thuê sẽ dần ổn định trong khi nguồn cung tiếp tục mở rộng khiến thị trường trở nên cạnh tranh hơn. Trước bối cảnh đó, nhà đầu tư cần áp dụng đa dạng chiến lược để thúc đẩy hoạt động cho thuê như: cập nhật mục đích sử dụng tài sản, đa dạng hóa công năng; hoặc áp dụng chiến lược giá thuê ưu đãi giúp tăng tính linh hoạt, nắm bắt nhu cầu.