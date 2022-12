Giá vàng miếng bất ngờ tụt mốc 67 triệu đồng/lượng, tỷ giá USD/VND giảm mạnh

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu nhưng giá vàng miếng trong nước sáng nay (3/12) “bốc hơi” tới nửa triệu đồng/lượng. Tỷ giá USD/VND ngân hàng thương mại sụt nhanh, phản ánh xu thế giảm gần đây của tỷ giá đồng USD trên thị trường quốc tế.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,9 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 450.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 53,1 triệu đồng/lượng và 54 triệu đồng/lượng, giảm 350.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,15 triệu đồng/lượng và 66,95 triệu đồng/lượng, giảm 350.000 đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường New York chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu ở mức 1.798,3 USD/oz, giảm 5,7 USD/oz. Vàng không giữ được mốc giá chủ chốt 1.800 USD/oz do đồng USD hồi giá nhẹ sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 11 khả quan hơn dự kiến.

Báo cáo cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nền kinh tế Mỹ có 263.000 công việc mới trong tháng 11, mức tăng lớn hơn nhiều so với con số dự báo 200.000 công việc mới mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trong cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Tiền lương bình quân theo giờ cũng cao hơn dự báo, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 3,7%.

Một báo cáo việc làm tốt hơn dự báo lại bị thị trường coi là tin xấu, bởi dữ liệu này làm suy giảm khả năng Fed sớm dịch chuyển sang một lập trường chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn.

“Với số liệu việc làm tốt hơn dự báo, nhà đầu tư lo ngại rằng Fed có thể phải đi xa hơn trong việc tăng lãi suất”, Giám đốc phụ trách giao dịch kim loại quý của High Ridge Future, ông David Meger, phát biểu. “Các tài sản đều chịu áp lực giảm giá chứ không riêng gì kim loại quý”.

Chỉ số Dollar Index có lúc hồi phục trong phiên ngày thứ Sáu nhờ lực hỗ trợ từ báo cáo cáo việc làm. Nhưng cuối cùng, chỉ số chốt tuần ở mức hơn 104,5 điểm, giảm hơn 0,2% so với phiên trước và giảm gần 1,4% cả tuần.

Kỳ vọng vào việc Fed sắp giảm tốc độ tăng lãi suất vì lạm phát của Mỹ có thể đã qua đỉnh đã khiến đồng USD tụt giá mạnh thời gian gần đây, sau khi đạt đỉnh 20 năm trong tháng 10. Trong vòng 1 tháng trở lại đây, Dollar Index đã giảm gần 4,6% - theo dữ liệu của trang MarketWatch. Tuần này, chỉ số đương đầu áp lực giảm mạnh sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng Fed có thể rút ngắn bước nhảy tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Thị trường lãi suất tương lai đang phản ánh khả năng 75% Fed tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp sắp tới, thay vì mức tăng 0,75 điểm phần trăm như trong 4 lần họp vừa qua.

Tuy nhiên, phát biểu tại một sự kiện ngày 3/12, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Charles Evans nói rằng “lãi suất cực đại có thể phải cao hơn một chút, cho dù dù chúng tôi có giảm tốc độ tăng lãi suất”.

Dù vậy, đà trượt giá của USD đã giúp vàng có tuần tăng giá thứ hai liên tiếp, với mức tăng 2,2%. Trong khi đó, giá vàng trong nước lại chịu áp lực giảm từ tỷ giá USD/VND đi xuống. Tuần này, giá vàng miếng giảm 600.000 đồng/lượng, tương đương giảm khoảng 0,9%.

Diễn biến giá vàng thế giới từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/oz.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới tiếp tục bán ròng vàng trong phiên ngày thứ Sáu, với mức bán ròng 1,1 tấn vàng, giảm nắm giữ còn 905,5 tấn vàng. Cả tuần, quỹ này bán ròng 3,5 tấn vàng.

Giá USD niêm yết tại ngân hàng Vietcombank chốt tuần ở mức 23.960 đồng (mua vào) và 24.240 đồng (bán ra), giảm 360 đồng ở cả hai đầu giá so với sáng hôm qua. Cả tuần, giá USD tại ngân hàng này giảm 640 đồng ở chiều mua và giảm 600 đồng ở chiều bán.

Với tỷ giá USD bán ra như trên, giá vàng thế giới chốt tuần này tương đương 52,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC bán lẻ khoảng 14,4 triệu đồng/lượng.